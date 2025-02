0GOVSI Podkast: Prva čezmejna prestolnica kulture

SLOVENIA, February 7 - Na slovenski kulturni praznik, 8. februarja, bosta Nova Gorica in Gorica z umetniškim spektaklom, ki bo vrhunec celodnevnega dogajanja, začeli pripovedovati zgodbo Gremo čezmejno/Go Borderless. S sogovornikoma smo se pogovarjali o prehojeni poti Nove Gorice, ki se je začela leta 2016 začela z idejo, ki sta jo podala Neda Rusjan Bric, danes režiserka otvoritvene slovesnosti, in takratni župan Nove Gorice, Matej Arčon, danes minister. Predlagala sta, da bi bila slovenska prestolnica kulture malce drugačna, in sicer da bi povedala zgodbo čezmejnosti, ki je v tem prostoru tlela že nekaj časa. Čezmejnost je za ta prostor avtentična in izhaja iz zgodovine. Da bi jo osvetlili, je slovenska Nova Gorica k skupni kandidaturi povabilo italijansko Gorico, kar se je izkazalo za zmagovalno kombinacijo. Projekt predstavlja velik korak na poti uresničitve ambicioznega cilja, da mesti in družbi premagata fizične in mentalne meje. Vabljeni k poslušanju na vaši priljubljeni platformi in ogledu!

