Serrala veröffentlicht GenAI-gestützte App für optimierte Finanz-Workflows in Microsoft Teams

Microsoft x Serrala

Serrala stellt eine KI-unterstützte App für Microsoft Teams vor, die Finanzprozesse vereinfacht, Abläufe beschleunigt und die Compliance sicherstellt.

Dank unserer langjährigen Zusammenarbeit freuen wir uns, die neue Serrala App für Microsoft Teams anzubieten, die Finanzprozesse mit unvergleichlicher Flexibilität optimiert – jederzeit, überall.” — Magali Nedjar, SVP Partner Ecosystems, Serrala.

NORDERSTEDT, GERMANY, February 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Serrala, Vorreiter in der Automatisierung von Finanzprozessen, verkündet die Eingliederung seiner preisgekrönten Lösung in Microsoft Teams. Die Integration ermöglicht eine signifikante Optimierung in der Bearbeitung von Finanzgeschäften, darunter die Verwaltung von Genehmigungen, Einsichten in den Status von Transaktionen sowie Echtzeiteinblicke in den Zahlungsverkehr – und alles mithilfe KI-gestützter Funktionen innerhalb einer vorliegenden MS Teams-Umgebung.Die Serrala App für Microsoft Teams unterstützt global agierende Unternehmen jeglicher Größe bei der Beschleunigung von Finanzprozessen und der Verkürzung von Prozesslaufzeiten. Die App kombiniert Azure AI mit fortschrittlichsten LLMs (Large Language Model) und KI-Technologien, um Geschäftsanwendern die sichere Bearbeitung von Finanztransaktionen unter Einhaltung globaler Compliance-Richtlinien zu ermöglichen. Mit der KI-gesteuerten App können Benutzer Freigaben verwalten, den Transaktionsstatus prüfen und Echtzeitinformationen über Zahlungen direkt in Microsoft Teams einsehen. Die App ist verfügbar für alle Automatisierungslösungen für Kreditorenprozesse von Serrala.„Nach langjähriger Zusammenarbeit freuen wir uns nun, allen Microsoft-Nutzern die neue Microsoft Teams App vorzustellen, die die Fähigkeiten unserer Finanzautomatisierungslösungen erweitert. Durch den Einsatz von Microsofts Technologie-Stacks optimiert Serrala Finanzprozesse mit unvergleichlicher Flexibilität – jederzeit und überall“, sagt Magali Nedjar, SVP Partner Ecosystems bei Serrala.Serralas Alevate-Lösungen, welche die nahtlose API-Integration in Microsoft Dynamics 365 Business Central ermöglichen, sind ab sofort im Microsoft Commercial Marketplace erhältlich.Mareike Hoffmann, Director, ISV Partner Business Germany bei Microsoft fügt hinzu: „Serrala bietet Unternehmen die effiziente Möglichkeit, ihre Finanzprozesse direkt in Microsoft Teams zu bearbeiten. Dank der Fähigkeiten der Azure-Cloud und der Integration von Dynamics 365 können sich Unternehmen nun effizienter und sicherer Workflows in ihrem Finanzbetrieb gewiss sein.“Diese Partnerschaft bringt Serralas bewährte Fintech-Expertise in die Microsoft-Community, stärkt den gemeinsamen Erfolg und steigert die Produktivität sowie die Effizienz in der Finanzprozessautomatisierung globaler Unternehmen. CFOs und Finanzteams erhalten prädiktive Einblicke durch Echtzeitdaten – für mehr Kontrolle, schnellere Entscheidungsfindung und die Schaffung nachhaltiger Wertschöpfung.Erfahren Sie mehr über die Fähigkeiten der neuen Serrala App hier [Serrala] Über SerralaAls Pionier in der Automatisierung von Finanzprozessen blickt Serrala auf eine fast 40-jährige Erfolgsgeschichte zurück und betreut heute mehr als 2500 Kunden in aller Welt.Mit unserer vielfach prämierten Suite von Anwendungen für die Automatisierung von Finanzprozessen, die modernste Technologien nutzen, um alle Prozesse im Zusammenhang mit dem Working Capital zu automatisieren – von Order-to-Cash über Procure-to-Pay bis Cash und Treasury – eröffnen wir dem Büro des CFO völlig neue technische, strategische und prozessbezogene Möglichkeiten.Wir versetzen Führungskräfte in die Lage, einen qualitätsorientierten, autonomen Finanzmotor zu schaffen, der die Voraussetzungen für eine unübertroffene operative Exzellenz durch die Finanzabteilung schafft. Dadurch wird das Umlaufvermögen kontinuierlich optimiert, stehen Echtzeit-Einblicke zur Verfügung und können Risiken besser verstanden und gemanagt werden, was Ihre Finanzorganisation auf Erfolgskurs bringt.

