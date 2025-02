Looduspõhistel lahendustel tuginevad teenused, mis toetavad kohalikku elurikkust, heaolu ja vajadustele kohandatavaid lahendusi

NSBPLUSi eesmärk on töötada välja ja aidata laiemalt kasutusele võtta tõhusaid osalusel põhinevaid lahendusi looduspõhiste teenuste planeerimiseks. Projekt aitab looduspõhiste teenuste planeerimisel arvestada elurikkuse, õigluse ja heaolu eri aspektidega. Nii saab kliimamuutustele vastupidavamaks planeerida nii maapiirkondi kui linnakeskkondi. Projektipartnerid pakuvad uusi teadmisi selle kohta, kuidas hinnata looduspõhiste lahenduste tõhusust, kuidas kliimamuutustega kohanemise meetmeid vastavalt kohalikele oludele kohandada ning kuidas hõlmata planeerimisprotsessidesse lai ring huvirühmi. SEI Tallinn juhib projektis tööd, mis uurib looduspõhiste lahenduste mõju inimeste heaolule, keskkonnaõigusele ja elurikkusele. Meie põhiülesanded on järgmised Sotsiaalsete mõjude hindamise raamistik Koostame põhjaliku kirjandusülevaate, sealhulgas EL-i projektiväljundite kohta. Töötame välja uuendusliku lähenemise, millega mõõta looduspõhiste lahenduste mõju heaolule, õiglusele ja elurikkusele.

Kvantitatiivsed küsitlused elanike seas Panustame küsitluste koostamisse iga looduspõhise lahenduse kohta projektis. Määrame lähtepunkti looduspõhiste lahenduste kasutuse hindamiseks ning kaardistame teenuste kasutajate tajutud mured, ohud ja mõjud isiklikule heaolule. Anname laiema taustateadmise, millega mõista õiglusega seotud väljakutseid keskkonnateemades.

Osalusmeetodid Aitame saada sügavama ülevaate looduspõhiste lahenduste sotsiaalmajanduslikest seostest. Kaasame kodanikke, asjakohaseid huvirühmi ja marginaliseeritud gruppe osalusel põhinevasse uurimisse. Kasutame kodanikuteadust, et koguda sotsiaalseid ja ökoloogilisi andmeid. Ühildame esialgsed õppematerjalid olemasolevate kaartidega näiteprojektidest.

Õppemoodul Hõlmame uuringu leiud soovitustesse, kuidas looduspõhiste lahenduste disainimisel ühildada ja võtta arvesse nii elurikkust kui inimeste heaolu. Töötame välja õppematerjalid, mis põhinevad huvirühmade fookusgrupi aruteludel ning kodanikuteaduse tulemustel.



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.