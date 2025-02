LAS LEYENDAS DEL REAL MADRID Y EL BARCELONA JUGARÁN EL EVENTO DE FÚTBOL MÁS IMPORTANTE EN LA HISTORIA DE PUERTO RICO

Grandes figuras como Iker Casillas, Roberto Carlos, Guti Haz, Steve McManaman, David Villa, Javier Saviola y Rivaldo protagonizaran este histórico evento.

SAN JUAN, PUERTO RICO, February 5, 2025 /EINPresswire.com/ -- Por primera vez en Puerto Rico jugarán en la isla los dos clubes más importantes en la historia del deporte del fútbol a nivel global: el Real Madrid y el FC Barcelona. El Clásico de las Leyendas de ambos equipos tendrá a Puerto Rico como su próxima cede el domingo, 23 de marzo de 2025 en el Estadio Juan Ramón Loubriel en Bayamón.

Será un partido sin precedentes en Puerto Rico que contará con la participación de algunos de los mejores jugadores en la historia del deporte a nivel mundial. Por el lado del Real Madrid, jugarán figuras como Iker Casillas, Roberto Carlos, Guti Haz y Steve McManaman, mientras que el FC Barcelona estará representado por estrellas como David Villa, Javier Saviola y Rivaldo, entre otros. La rivalidad entre estos dos gigantes del fútbol mundial ha trascendido generaciones, y este encuentro en Puerto Rico permitirá a los fanáticos locales ver en persona a estas leyendas y vivir la emoción de un partido de once contra once.

Este prestigioso evento ha recorrido escenarios emblemáticos en todo el mundo, con ediciones anteriores apenas hace un mes en ciudades como Tokio, Qatar y Hong Kong, llevando a nuevas audiencias el legado de los clubes más grandes de la historia del fútbol. Y ahora, por primera vez, Puerto Rico se suma a este circuito exclusivo, reforzando su posición como un destino clave para el deporte y el entretenimiento de primer nivel.

“El Clásico de Leyendas ha recorrido el mundo. Y ahora aterrizamos, por primera vez, en Puerto Rico, donde hay una creciente pasión por el fútbol y será un honor para nuestros jugadores darlo todo ante los fanáticos puertorriqueños”, mencionó Isidoro San José, ejecutivo a cargo del equipo del Real Madrid Leyendas.

Las Leyendas estarán en Puerto Rico por tres días participando de una variada serie de actividades junto a jóvenes, auspiciadores y sus fanáticos. Se estarán ofreciendo clínicas de fútbol comunitarias, experiencias VIP exclusivas para los auspiciadores del evento, recepciones oficiales, incluyendo una en La Fortaleza, y visitas turísticas para promocionar la belleza y hospitalidad de Puerto Rico.

Grupo VRDG, bajo el liderazgo de su CEO Julio Cabral junto el equipo de su subsidiaria de entretenimiento, VRDG Entertainment, siguen apostando por Puerto Rico como sede de eventos de calibre global, generando un impacto tangible en la economía y el turismo local. Con una inversión de casi $4 millones de dólares en Las Leyendas: Real Madrid vs. Barcelona, la empresa reafirma su compromiso con el desarrollo del entretenimiento y la economía naranja en la isla.

Este evento se suma a Batalla de Leyendas, que el próximo 2 de marzo traerá al considerado actual mejor jugador del mundo en tenis, Carlos Alcaraz, junto a Frances Tiafoe, en el Coliseo de Puerto Rico, como también a la histórica edición de 2023 con Venus Williams y Mónica Puig. Con estas iniciativas y sus inversiones en docenas de giras musicales alrededor del mundo, VRDG Entertainment continúa apostando a la isla y consolidando a Puerto Rico como un epicentro del deporte y el entretenimiento a nivel global.

“Una vez más, Bayamón se enorgullece en ser la sede de otro histórico partido, que no solo trae a las principales figuras del fútbol mundial, sino que también impulsa el turismo y el deporte. La inversión en infraestructura y la producción posiciona a Bayamón y Puerto Rico como destino para estos eventos internacionales”, agregó por su parte, el alcalde Ramon Luis Rivera.

La producción del evento añadirá VIP Suites exclusivas y gradas de público general para 8,000 espectadores adicionales, ampliando la capacidad total del Estadio Juan Ramón Loubriel a aproximadamente 20,000 asistentes. Este evento promete ser un hito cultural y deportivo, reafirmando a Puerto Rico como un epicentro de grandes espectáculos internacionales.

La venta de boletos estará disponible a través de Ticketerapr a partir del viernes, 7 de febrero de 2025.

Para más información, contacto de prensa y detalles sobre boletos, comuníquese con el equipo organizador de VRDG Entertainment (info@grupovrdg.com) y con la Sra. Nanette Lamboy (Artist Solutions c/o) al 787-525-2877.

