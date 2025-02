Deutschlands ältestestes Familienunternehmen und sein Engagement für Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit

Der Film zeigt auf, wie wir uns als traditionsreiches Unternehmen mit einer über 500-jährigen Geschichte den Herausforderungen der Zukunft stellen” — Paul Niederstein, geschäftsführender Gesellschafter von The Coatinc Company

GERMANY, February 5, 2025 / EINPresswire.com / -- The Coatinc Company , das älteste Familienunternehmen Deutschlands mit einer über 500-jährigen Geschichte, ist Teil der globalen Kampagne "Vision 2045" der Vereinten Nationen (UN). Die Kampagne stellt die Werte und Prinzipien der Vereinten Nationen (UN) in den Mittelpunkt und würdigt gleichzeitig das 100-jährige Bestehen dieser internationalen Organisation. Seit 1945 fördern die von den Vereinten Nationen festgelegten Grundsätze den globalen Wohlstand und Frieden und bilden die Grundlage für die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele. Die Vision 2045-Kampagne setzt es sich zum Ziel, Unternehmen zu porträtieren, die zukunftsorientierte Geschäftspraktiken umsetzen und sich den Prinzipien der Nachhaltigkeit verschrieben haben.Im Rahmen dieser Kampagne ist nun ein Kurzfilm erschienen, in dem die transformative Reise von The Coatinc Company dargestellt wird. Das Unternehmen, das seit Generationen beständig in der Industrie tätig ist, passt sich kontinuierlich den dynamischen Veränderungen unserer Zeit an und integriert nachhaltige Praktiken in allen Bereichen der Geschäftstätigkeit. Das zentrale Element der Unternehmensaktivitäten ist die Feuerverzinkung, ein Prozess, der Korrosionsschutz für Stahl auf höchstem Niveau bietet und darüber hinaus auch nachhaltig ist: Feuerverzinkter Stahl basiert nicht nur auf einem natürlichen Prozess, sondern ist auch besonders langlebig, was die Notwendigkeit von Reparaturen und Ersatz reduziert und so Ressourcen schont. Außerdem ist das Feuerverzinken zirkulär und erfüllt damit die Anforderungen der Circular Economy."Der Film zeigt auf, wie wir uns als traditionsreiches Unternehmen mit einer über 500-jährigen Geschichte den Herausforderungen der Zukunft stellen", sagt Paul Niederstein, geschäftsführender Gesellschafter von The Coatinc Company, der das Unternehmen in 17. Generation leitet. "Unser Anliegen ist es, Teil einer zukunftsfähigen und verantwortungsbewussten Industrie zu sein, indem wir nachhaltige Lösungen entwickeln und implementieren, die sowohl unsere Umwelt als auch unsere Gesellschaft positiv beeinflussen."Obwohl die Feuerverzinkung von Natur aus einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet, ruht sich The Coatinc Company nicht darauf aus. Das Unternehmen verfolgt im Rahmen der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie „Coat to zero“ konsequent das Ziel, seine CO2-Emissionen zu reduzieren. Hierbei setzt man auf eine faktenbasierte und ehrliche Kommunikation, um transparent aufzuzeigen, welche Fortschritte erzielt werden und wo noch Verbesserungspotential besteht. So werden in dem Kurzfilm Einblicke in die Strategien und Maßnahmen gezeigt, die bei The Coatinc Company ergriffen werden, um ihren Teil zur Erreichung der UN-Ziele beizutragen und einen bleibenden Wandel in der Branche voranzutreiben.The Coatinc Company zeigt, wie ein Unternehmen mit einem tief verwurzelten Erbe in der Industrie gleichzeitig den Weg in eine nachhaltige Zukunft ebnet. Mit ihrem Engagement für innovative Lösungen und einer transparenten, ehrlichen Kommunikation trägt die Firma nicht nur zur Erhaltung der Umwelt bei, sondern setzt auch neue Maßstäbe in der Industrie.Das Unternehmen hofft, dass der Film andere Unternehmen dazu inspiriert, sich den Prinzipien der Nachhaltigkeit und des globalen Wohlstands anzuschließen.Pressekontakt Unternehmen: Anna-Maria Ademaj, pr@coatinc.com

Coatinc in der Vision 2045 | Schützen Sie schon heute die Generationen von morgen

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.