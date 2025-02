دي إم جي إيفنتس تعلن عن عودة معرض الفنادق والضيافة بالتزامن مع النمو الكبير لقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية

RIYADH, RIYADH, SAUDI ARABIA, February 5, 2025 / EINPresswire.com / -- يعود معرض الفنادق والضيافة في المملكة العربية السعودية بدورته الثالثة عشر بصفته فعالية مستقلة في عام 2025، ليكون منصة محورية لقادة القطاع العالمي من أجل الاستفادة من قطاع السياحة المزدهر في المملكة والمساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030.واستقطبت الفعالية المخصصة لتعاملات الشركات حصراً، والتي تُقام بين 8-10 أبريل المقبل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، مستويات عالية من الاهتمام بين مئات الجهات العارضة من 26 دولة، بما فيها تركيا والصين والهند وإيطاليا، فضلاً عن المشاركة القوية المُسجلة من المملكة. وتأكّدت مشاركة مجموعة من أبرز العلامات على مستوى القطاع، بما فيها راك بورسلين، وبال، وبالاتينو، وتكنوجيم إنترناشيونال، وسيلي، وسليب هاي، وبورت ستور، وترو إنترناشيونال، وأناتومي فيتنس، وشركة البورسلين المصري.وقررت كلٌ من دي إم جي إيفنتس وشركة كون العالمية، الجهتان المنظمتان للمعرض، نقل المعرض من موقعه السابق المشترك مع معرض إندكس المملكة العربية السعودية ومعرض تصميم وتكنولوجيا الإضاءة. وفي ضوء الطلب المرتفع من الجهات العارضة، يهدف هذا القرار إلى الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لقطاع الضيافة في المملكة خلال هذه المرحلة من النمو غير المسبوق.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جاسميت باكشي، نائب رئيس قطاع التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس: "تُمثل دورة هذا العام من معرض الفنادق والضيافة خطوة كبيرة في جهود المملكة نحو تعزيز توسها الاستراتيجي في مشهد الضيافة العالمي وباتجاه تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتسلط الفعالية الضوء على النمو المتسارع والفرص المتنامية في قطاع الضيافة بالمملكة، وهو ما يتجلى من بيع جميع المساحات المتاحة في القاعات الأربعة المخصصة للمعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والتي تستقبل الجهات العارضة من أنحاء العالم بالإضافة إلى العلامات المحلية".ويشهد قطاع الضيافة السعودي نشاطاً غير مسبوقٍ من حيث مشاريع البناء والتطوير على حدٍ سواء. وقد أشارت نايت فرانك الرائدة في مجال الاستشارات العقارية إلى أنّ المملكة ستحتضن 320 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030 لتلبية احتياجات 150 مليون سائح سنوياً، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030 الرامية إلى زيادة مساهمة السياحة بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وسيكون أكثر من ثلث الغرف الجديدة (67%) ضمن فنادق "راقية" أو "فاخرة" من فئة 4 و5 نجوم. ويجري شهرياً الإعلان عن اتفاقيات جديدة لإدارة الفنادق، حيث يتجه المالكون إلى إجراء التجديدات على نطاق واسع للحفاظ على قدرتهم التنافسية.وساهم تركيز المعرض على القطاع بحد ذاته في كسب الدعم الرسمي من جمعية ملاك المطاعم والمقاهي التي تضم أكثر من 3,500 من أصحاب المطاعم والمستثمرين مع توقع حضور العديد من المشترين في القطاع. ومن جانبه، قال أحمد الكاشقري، الرئيس التنفيذي لجمعية ملاك المطاعم والمقاهي: "تطرح الفعالية أمامنا مجموعة متفردة من الفرص لاستكشاف الحلول المبتكرة الكفيلة بدفع عجلة القطاع. كما تسلط الضوء على الإمكانات الهائلة التي توفرها عملية التحول في قطاعي الضيافة والسياحة في المملكة، لا سيما بفضل التحليلات والرؤى الدقيقة التي تعود بالنفع علينا جميعاً".وتبدو آفاق القطاع قوية في ضوء ما أعلنت عنه المملكة من مشاريع عملاقة وفعاليات عالمية رائدة، بما فيها كأس آسيا 2027 وكأس العالم لكرة القدم 2034 ومعرض إكسبو الدولي 2030، والتي من المتوقع أن تستقطب 40 مليون زائر بينما مع المساهمة في الاقتصاد السعودي بما يصل إلى 94.6 مليار دولار أمريكي. كما سيسهم إطلاق شركة طيران الرياض في عام 2025 في تعزيز هذا النمو من خلال رحلات طيران تربط عاصمة المملكة بما يزيد على 100 وجهة عبر القارات الست.ومن المتوقع أن يستقطب معرض الفنادق والضيافة، الذي ينعقد تحت شعار "بوابتك إلى قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية"، 8,000 مختص بهدف التواصل وتشكيل التحالفات واستكشاف أحدث الابتكارات وتعزيز التميز على امتداد منظومة الضيافة. كما سيطلع الحضور على التوجهات والجداول الزمنية لخطة الضيافة الرئيسية في المملكة من خلال عروض الخبراء وجلسات النقاش التي سيقدمها المديرون التنفيذيون في شركة الدرعية وماريوت الدولية وهيلتون وغيرها في قمة قادة الضيافة خلال المعرض. كما يحتضن المعرض حفل جوائز الفنادق والضيافة.وتقدم شركة دي إم جي إيفنتس، إحدى أبرز شركات تنظيم الفعاليات على مستوى المنطقة، مجموعة من أهم الفعاليات العالمية في المملكة منذ عام 2011، مستندةً في ذلك إلى علاقاتها الإقليمية العميقة وخبراتها العالمية الموثوقة لدفع عجلة نمو القطاع. وأضاف باكشي: "يرتبط قطاع المعارض بشكلٍ وثيق بسياحة الأعمال الدولية والمحلية، وتلعب شركة دي إم جي إيفنتس بخبرتها التي تزيد على عقد من الزمن في السوق السعودية دوراً محورياً في تعزيز قطاع الضيافة. ويأتي معرض الفنادق والضيافة في طليعة الجهود الداعمة لهذه الحملة".

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.