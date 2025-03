The Dolphin Company Lanza Dolphin Benefits, su Nuevo Programa de Lealtad para Locales

Tour en catamarán Aquatours Nado con delfines en Dolphin Discovery Tour en lancha rápida Aquatours

CANCúN, QUINTANA ROO, MEXICO, March 7, 2025 / EINPresswire.com / -- The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, anuncia Dolphin Benefits, un innovador programa de lealtad diseñado exclusivamente para los residentes de Quintana Roo. Este programa operará a través de una web app, permitiendo a los usuarios acumular Dolphin Stars con cada compra y redimirlas en diferentes experiencias dentro sus parques y hábitats.Los quintanarroenses interesados en disfrutar los beneficios de este nuevo programa de lealtad, podrán inscribirse de manera gratuita y comenzar a disfrutar los beneficios de inmediato.Éstas podrán ser canjeadas en actividades a precio regular de local en los diferentes parques y hábitats de la marca, incluyendo nadar con delfines en Dolphin Discovery , Ziplines en Selvática, visitar Parque Garrafón y pasear en un tour de lancha rápida o un tour en catamarán + nado con delfines en Marina Aquatours. Además de la acumulación de Dolphin Stars, los miembros del programa tendrán acceso exclusivo a cupones, beneficios especiales en eventos y sorpresas en sus cumpleaños, creando así una experiencia aún más enriquecedora.“Estamos muy emocionados de lanzar Dolphin Benefits y brindar a nuestros visitantes locales una forma de obtener más por cada visita. Queremos que cada interacción con nosotros sea memorable y enriquecedora, ofreciendo experiencias únicas y recompensando su preferencia. Este programa no solo premia su lealtad, sino que también fortalece nuestro vínculo con la comunidad y nos permite seguir creando momentos inolvidables. Nos enorgullece ofrecer beneficios exclusivos que hagan que cada visita sea aún más especial”, compartió Addy Gamboa, Subdirectora de Mercadotecnia de The Dolphin Company.Para unirse a Dolphin Benefits, los interesados pueden registrarse en el siguiente enlace: TheDolphinCo.com/dolphinbenefits. Para mayor información, pueden comunicarse con el equipo de call center al 998 849 4748 o a través de las redes sociales oficiales de la marca.Acerca de The Dolphin Company:Por 30 años, The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, ha brindado ‘La experiencia de su vida’ a más de 21 millones de visitantes en sus más de 30 parques, hábitats de delfines y marinas, alrededor del mundo. Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece actividades emocionantes que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que sensibilizan a sus visitantes acerca de la importancia del bienestar animal. Para mayor información visite www.thedolphinco.com

