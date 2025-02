AI算力催生台灣第一個無人新聞台-算力傳媒

TAIPEI, TAIWAN, February 4, 2025 / EINPresswire.com / -- ❰ 算力傳媒 ❱是由 集仕多 ChoozMo公司開發,台灣第一個無人新聞台。基於算力的AI無人新聞台是利用強大的計算資源和人工智慧技術來實現全自動的新聞生成和播報系統。這樣的系統依賴高效的數據處理能力和先進的機器學習算法,能夠迅速從各種來源收集資訊並自動生成有關新聞報導。台灣第一個沒有真人記者、主播的AI網路媒體,基於GPU算力生成各種影片、圖像、文字內容。由AI企劃執行分析選題,由AI記者採訪新聞,經過AI編輯潤稿後,由AI主播播報,以AI媒體❰算力傳媒❱進行新聞發布。AI內容平台進行新聞轉載,並且產出新聞曝光的成效分析。目前百工百業多間公司採用此工具進行媒體宣傳。算力傳媒的新聞並非無中生有,而是以AI記者實際採訪百工百業人物,運行於Google Meet之上,讓平時忙碌的中小微型企業主,也能夠24小時隨時隨地接受採訪。報導影片中呈現受訪者的原聲原影,忠實呈現採訪內容。當新聞內容準備好後,AI虛擬主播會被生成並開始播報新聞。這些虛擬主播通常是擬真人或基於合成語音技術的AI主持人,能夠以自然的語音和面部表情呈現新聞內容。這一過程是高度自動化的,甚至可以根據觀眾的反應或不同的時間段來定制語氣和風格。無人新聞台的技術發展有助於提供更即時、更高效的新聞服務,但也引發了關於資訊可靠性、人工智慧偏見和失業等問題的討論。基於算力的AI無人新聞台可以支持多語言的報導和全球範圍的資訊播報。透過強大的計算能力,AI系統可以在短時間內翻譯和處理不同語言的資料,從而實現跨語言的無縫報導。算力傳媒是一個快速成長的綜合性數位媒體平台,專注於科技、在地新聞、生活消費及 ESG 議題報導。集仕多並且以相同核心技術開發❰算力SEO❱服務,多元內容策略和精準用戶定位,為品牌帶來優質的曝光機會和卓越的行銷效果,聯播國內外多家網路媒體,也可在Google News中搜尋到。除了硬性新聞,也提供生活消費報導,美食探索、星座運勢、遊戲直播——各種生活話題一應俱全,讓您在汲取知識的同時也能享受輕鬆的閱讀時光。這些豐富的影音資源,讓讀者在獲取資訊的同時,也能享受視覺與聽覺的雙重盛宴。

算力傳媒,全AI生成之報導影片

