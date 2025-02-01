افتتاح مهرجان فن رأس الخيمة لعام 2025، وتسليط الضوء على الإبداع العالمي

جالسون من اليسار إلى اليمين: سعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة لدى الإمارات، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، وسعادة إدوارد هوبارت، سفير المملكة المتحدة لدى الإمارات. واقفون: فرقة Four Manos.