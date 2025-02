افتتاح مهرجان فن رأس الخيمة لعام 2025، وتسليط الضوء على الإبداع العالمي

صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة مع كبار الشخصيات. جالسون من اليسار إلى اليمين: سعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة لدى الإمارات، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، وسعادة إدوارد هوبارت، سفير المملكة المتحدة لدى الإمارات. واقفون: فرقة Four Manos. صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي مع الفنان عبدالله البلوشي

RAS AL KHAIMAH, UNITED ARAB EMIRATES, February 1, 2025 / EINPresswire.com / -- يسر مهرجان فن رأس الخيمة الحدث السنوي الذي يحتفي بالإبداع والمواهب، أن يعلن وبكل فخر عن انطلاق نسخته الثالثة عشرة لعام 2025، برعاية شركة الدار. يضم هذا المهرجان التفاعلي نخبة من الفنانين الصاعدين، ليقدم تجربة ثقافية استثنائية لا تُنسى.افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة، رسميًا هذا الحدث السنوي، الذي يستعرض إبداعات أكثر من مئة فنان محلي وعالمي. ويحتفي موضوع هذا العام بقوة الذاكرة والتحول، من خلال تجارب فنية غامرة، وسرديات سينمائية مؤثرة، ورحلات طهي مستوحاة من التراث، مما يسلط الضوء على الروابط العميقة بين الفنانين والجمهور والمجتمعات."تأملات حول موضوع "الذاكرة"متحدثًا عن موضوع المهرجان، "الذاكرة"، قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: "نشأتُ في رأس الخيمة، وأتذكر أنني كنت أمشي عبر الأزقة الضيقة في الجزيرة الحمراء، آخر قرية لصيد اللؤلؤ في دولة الإمارات، محاطًا بصدى التاريخ وإبداع أسلافنا. هذه الذكريات تذكرنا بمن نحن ومن أين جئنا. إنني أفخر بأن مهرجان فن رأس الخيمة يُكرم ماضينا، ويُلهم الإبداع، ويحافظ على تراثنا الثقافي للأجيال القادمة."وإلى جانب صاحب السمو الشيخ سعود، حضر الفعالية نخبة من الشخصيات البارزة من مختلف الدول، احتفاءً بالمواهب الاستثنائية من جميع أنحاء العالم.وكان من بين الضيوف الكرام: معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة لدى الإمارات، وسعادة إدوارد هوبرت، سفير المملكة المتحدة لدى الإمارات، وسعادة لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الإمارات، وسعادة روبرت راينز، القنصل العام للولايات المتحدة في دبي، والسيدة كنزة ترقات، نائب القنصل العام ورئيسة الشؤون الاقتصادية في سفارة وقنصلية مملكة هولندا في الإمارات.وخلال الفعالية، تحدثت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، عن أهمية المهرجان قائلة: "الذاكرة هي الجسر الذي يربط ماضينا بمستقبلنا، والفن هو الوسيلة التي تجعله ينبض بالحياة. ويمثل مهرجان فن رأس الخيمة في جوهره احتفالًا بهذه الروابط—الشخصية والجماعية، التقليدية والحديثة. يدعونا موضوع هذا العام جميعًا إلى التأمل في تراثنا المشترك والقصص التي تُشكل هوياتنا. إنه منصة استثنائية للحوار والإبداع والمشاركة المجتمعية، يجد فيها كل شخص ما يلهمه ويثري تجربته."ترعى شركة الدار نسخة هذا العام من المهرجان، حيث تحتفي بأعمال فنية حائزة على جوائز ضمن برنامج غني بالفعاليات الثقافية والتجارب الإبداعية التي تعزز الترابط المجتمعي. ويستمتع الزوار بمجموعة متنوعة من الأنشطة، تشمل العروض الفنية والسينمائية، والجلسات الحوارية، وورش العمل، والعروض الموسيقية الحية. وفي كل عطلة من عطلات نهاية أسبوع، يتناول المهرجان موضوعًا مميزًا، ويقدم فعاليات مصممة لإلهام الجمهور وإشراكه بطرق مبتكرة. عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية (31 يناير - 2 فبراير)، وعطلة نهاية الأسبوع "العودة بالزمن" (7 - 9 فبراير)، وعطلة نهاية الأسبوع للعائلات والحيوانات الأليفة (14 - 16 فبراير)، وعطلة نهاية الأسبوع الثقافية (21 - 23 فبراير)علق جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير قائلا: "يسعدنا مواصلة دعم مهرجان فن رأس الخيمة، تماشياً مع التزام شركة الدار بالاستثمار في الإمارة وإثراء نمط حياتها الحيوي وتجاربها الثقافية. يلعب المهرجان دورًا مهمًا في الارتقاء بالمشهد الفني ليس فقط في رأس الخيمة، ولكن في جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث يحتفي بالتراث الثقافي الغني للدولة. نتطلع إلى عرض استثنائي آخر يضم فنانين متمرسين وناشئين من الإمارات وخارجها خلال فعالية هذا العام".أبرز فعاليات الحدثتقدم نسخة عام 2025 من المهرجان مجموعة من الفعاليات الجديدة والمثيرة. ومن بين المشاركين في المهرجان الفنانة الألمانية أنيا بامبرغ، المقيمة فيه والمتخصصة في العلاج بالفنون، والمعروفة بلوحاتها المستوحاة من الماء. يستضيف المهرجان تجربة الطهي الفريدة "Belly of the Beast"، وهي تجربة طهي للضيوف قادمة من جنوب إفريقيا، تحت إشراف الشيفين أنوشكا هورن ونيل سوار، حيث يقدمان قائمة تذوق رائعة تضم أطباقًا موسمية ومستدامة. يقدم المهرجان أيضاً ممر "Memory Lane"، وهو ممر جديد يعرض أعمال الفائزين في المهرجانات السابقة، في حين تقدم فعالية "The Garden of Self-Reflected Memory" تركيبًا فنيًا مذهلًا بعنوان "بيت الضوء"، يجمع بين هندسة البيوت القروية القديمة مع لمسات عاكسة حديثة.يمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بسحر السينما تحت النجوم مع عروض أفلام يوم الجمعة، وهو عرض سينمائي أسبوعي في الهواء الطلق يُقام كل يوم جمعة من الساعة 8:00 مساءً حتى 10:00 مساءً، ويعرض مجموعة مختارة من الأفلام المستوحاة من الذاكرة. تشمل أبرز العروض فيلمين قصيرين لعلي فؤاد، الحائز على منحة الأفلام، إلى جانب عروض خاصة مقدمة من القنصلية اليابانية في دبي ومؤسسة اليابان، احتفاءً بالسينما اليابانية.تقام أمسيات العروض الحية في "القلعة ومنزل عبد الكريم" كل يوم سبت وأحد من الساعة 8:00 مساءً حتى 10:00 مساءً، حيث تمتزج الإبداعات الفنية بسحر المواقع التاريخية. كما يعود الثنائي باولو وكيلي بيكارازي للعام الثالث على التوالي بتجربة الطهي الفريدة "Antica Australis"، التي تحتفي بالمطبخ والثقافة الإيطالية من منطقة تشوتشاريا.مهرجان فن رأس الخيمة في نسخته الثالثة عشرة برعاية شركة الدار، وبدعم من رأس الخيمة العقارية، وستيفن روك، وموانئ رأس الخيمة، وويجو، وفوكس سينما، ونيكون، و بورسلين رأس الخيمة ، والعربية للطيران، ومطار رأس الخيمة الدولي، ومونفيسو، ومواصلات رأس الخيمة، وشركة رأس الخيمة القابضة للضيافة. كما يحظى المهرجان بدعم شركاء ثقافيين، من بينهم البعثة الأمريكية لدى دولة الإمارات، ومؤسسة مارينكو سوداك، ودائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، وسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والسفارة البريطانية لدى الإمارات والمكتب الهيدروغرافي البريطاني، وسفارة مملكة هولندا، ومؤسسة Organisation in Design، واستوديو Y28 في أبوظبي.للاطلاع على التفاصيل الكاملة، وجداول الفعاليات، وآخر التحديثات حول مهرجان فن رأس الخيمة 2025، ولشراء تذاكر الفعاليات الحصرية مثل فعالية Antica Australis وفعالية Belly of the Beast، يُرجى زيارة: www.rakart.ae

