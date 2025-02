Reports Presented on Culture and Inclusion Along with Health

CANADA, January 31 - Released on January 31, 2025

The Advisory Committee on Francophone Affairs presented the Minister Responsible for Francophone Affairs, Alana Ross, with two new reports detailing their on-going review and analysis of programs and policies in both the culture and inclusion sector, as well as the health sector. These reports are used to guide the implementation of Saskatchewan's French-language Services Policy.

"The Government of Saskatchewan is committed to ongoing engagement with the Francophone community," Ross said. "We look forward to continuing to work together on these and other important opportunities to address the needs of French communities across the province."

In preparing these reports, the committee met with representatives from ministries and agencies, as well as representatives of Francophone community organizations. The resulting reports contain several recommendations.

"I am honored to support the vitality of the French language and culture in Saskatchewan," Advisory Committee on Francophone Affairs Chair Alpha Barry said. "The two reports released today offer thoughtful and actionable recommendations on culture and health that would improve access to French-language services across the province, in alignment with the French-language Services Policy. These efforts underscore our collective commitment to meeting the needs of Saskatchewan's Francophone community and fostering its continued growth and vibrancy."

Rapports sur la Culture et l’inclusion et sur la Santé

Le Comité consultatif en matière d’affaires francophones a présenté à la ministre responsable des affaires francophones, Alana Ross, deux nouveaux rapports faisant état de son analyse et de son examen continus des programmes et politiques pour le secteur de la Culture et l’inclusion et le secteur de la Santé. Ces rapports sont utilisés afin de guider la mise en œuvre de la Politique de services en langue française de la Saskatchewan.

« Le gouvernement de la Saskatchewan est engagé à une mobilisation continue auprès de la communauté francophone, a affirmé la ministre Ross. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration, sur ces occasions importantes comme lors des occasions à venir, de répondre aux besoins des communautés francophones partout dans la province. »

Dans le cadre de la préparation de ces rapports, les membres du Comité ont tenu des rencontres avec des représentants de ministères et d’organismes gouvernementaux, ainsi qu’avec des organismes communautaires francophones. Les rapports qui ont découlé de ces rencontres contiennent plusieurs recommandations.

« Je suis honoré de soutenir la vitalité de la langue française et de la culture francophone en Saskatchewan, a déclaré le président du Comité consultatif en matière d’affaires francophones, Alpha Barry. Les deux rapports publiés aujourd’hui présentent des recommandations réfléchies et concrètes sur la culture et la santé qui serviraient à améliorer l’accès aux services en langue française partout dans la province, conformément à la Politique de services en langue française. Ces efforts soulignent notre engagement collectif à répondre aux besoins de la communauté francophone de la Saskatchewan et à encourager sa croissance et son dynamisme continus ».

