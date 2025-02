Dynex та Spectruth AI впроваджують рішення на основі штучного інтелекту для підтримки ветеранів з ПТСР у США та Україні

Spectruth's Logo Dynex Logo

KIEV, UKRAINE, January 31, 2025 / EINPresswire.com / -- Dynex та Spectruth AI об'єднують зусилля для впровадження інноваційних рішень на основі штучного інтелекту, спрямованих на надання важливої підтримки ветеранам та їхнім родинам, які страждають від посттравматичного стресового розладу (ПТСР) у США та Україні. Ця ініціатива має на меті поліпшити доступність ресурсів з психічного здоров'я та вирішити нагальну проблему, яка впливає на безліч людей та суспільство в цілому.ПТСР є значною психічною проблемою, з якою стикаються багато ветеранів. У США приблизно 20% ветеранів, які повертаються із зони конфліктів, страждають від ПТСР, що призводить до ряду негативних наслідків, включаючи підвищений ризик бездомності та злочинності. Вражаючі 7–8% усіх дорослих американців коли-небудь відчують ПТСР протягом свого життя, а щорічні витрати на лікування ПТСР у США, як очікується, перевищують 42 мільярди доларів. Крім того, ПТСР пов'язаний з більш високими рівнями бездомності серед ветеранів, при цьому оцінки свідчать, що до 40% бездомних людей мають ПТСР.В Україні тривала війна ускладнює проблеми з психічним здоров'ям серед ветеранів та цивільних осіб. Згідно з недавніми звітами, понад 300 000 ветеранів в Україні страждають від ПТСР, що призводить до підвищених показників самогубств та соціальної нестабільності. Соціальні витрати на лікування ПТСР в Україні, включаючи охорону здоров'я, втрату продуктивності та бездомність, є значними викликами, які потребують термінового вирішення. І в подальшому ці витрати будуть лише зростатиЩоб боротися з цими проблемами, Dynex та Spectruth AI запускають нову співпрацю, яка забезпечить рішення на основі штучного інтелекту, що дозволяють надавати термінове та безкоштовне тестування ПТСР та подальшу підтримку. Основні характеристики цієї ініціативи включають:Інструмент діагностики на основі ШІ: Платформа буде використовувати передові алгоритми для надання миттєвих та точних діагнозів ПТСР, забезпечуючи, щоб ветерани та їхні сім'ї отримували вчасну підтримку.Доступні ресурси: Ініціатива зосередиться на забезпеченні легкого доступу до психічного здоров'я для ветеранів як у США, так і в Україні, особливо для представників недостатньо забезпечених громад.Підтримка для сімей: Визнаючи, що ПТСР впливає не лише на ветеранів, але й на їхні сім'ї, програма включатиме ресурси та підтримку, адаптовану для членів сім'ї, які часто ділять тягар цього стану.Мови: Spectruth є першою організацією, яка пропонує терапію при ПТСР українською, англійською та російською мовами.Крім того, Spectruth запустив Angel AI у Telegram – ініціативу, спрямовану на діагностику ПТСР та надання підтримки через терапію, максимально наближену до "живого" терапевта. Ця платформа на базі ШІ проходить навчання для пропонування персоналізованих сесій терапії, поліпшуючи доступність та ефективність у догляді за психічним здоров'ям."Разом з Dynex ми прагнемо змінити формат та якість підтримки психічного здоров'я для ветеранів та їхніх сімей у США та Україні," — сказав Джеймс Холц, генеральний директор Spectruth. "Наші рішення на основі штучного інтелекту надають можливість людям отримати потрібну допомогу, коли вони її найбільше потребують, врешті-решт рятуючи життя та створюючи здоровіші громади."Запуск цих рішень на основі ШІ є суттєвим кроком вперед у вирішенні термінових потреб психічного здоров'я ветеранів. Використовуючи технології, Dynex та Spectruth AI прагнуть зробити значний внесок у зменшення економічних витрат, пов'язаних із ПТСР, поліпшення безпеки громади та підвищення загальної якості життя для постраждалих.Для отримання додаткової інформації про цю ініціативу та про те, як вона має на меті перетворити психічне здоров'я ветеранів та їхніх сімей, відвідайте https://www.spectruth.com або слідкуйте за нами в соціальних мережах у X @spectruthai.

