Najlepiej sprzedające się samochody używane online. Na szczycie listy znalazło się BMW 3, a za nim Audi A6 i Octavia

Carvago best selling cars online 2024

Typowy samochód sprzedawany na Carvago miał cztery lata i około 71 000 kilometrów przebiegu. Mediana ceny samochodów sprzedanych online wyniosła 109 000 złotych

W Polsce najlepiej sprzedającym się samochodem używanym online był Ford S-Max, co pokazuje popularność przestronnych aut rodzinnych na naszym rynku.” — Dariusz Piwiński, Country Manager Carvago Polska

WARSAW, POLAND, January 31, 2025 / EINPresswire.com / -- Polska, Warszawa, 31 stycznia 2025 r. - Carvago, największa platforma internetowa do zakupu i sprzedaży samochodów używanych, opublikowała najnowsze statystyki dotyczące najpopularniejszych samochodów używanych w Europie w 2024 r. BMW 3 stało się najlepiej sprzedającym się samochodem używanym online w Europie w ubiegłym roku, a za nim uplasowały się Audi A6 i Skoda Octavia.„Zachowanie europejskich klientów znacznie się zmieniło w ostatnich latach. Coraz więcej z nich woli kupować samochody online z zacisza własnego domu” - mówi Dariusz Piwiński, Country Manager Carvago Polska, dodając: „Klienci wiedzą, że kupowanie za pośrednictwem Carvago jest całkowicie przejrzyste. Stale ulepszamy nasze usługi, a klienci mogą być pewni, że po zakupie samochodu nie spotkają ich żadne nieprzyjemne niespodzianki”.Carvago oferuje kilka funkcji, które pomagają zapewnić bezpieczny zakup używanego samochodu. Dzięki funkcji czarnej listy Carvago, najczęściej problematyczne samochody, z których prawie 370 000 sztuk było oferowanych przez dealerów w Europie pod koniec ubiegłego roku, w ogóle nie trafiają na platformę. Innym ważnym narzędziem są szczegółowe inspekcje CarAudit, które ujawniają usterki nawet w jednej czwartej pojazdów, i w konsekwencji takie pojazdy nie są zalecane do zakupu.Klienci, którzy kupują samochody online, częściej decydują się na samochody klasy premium z mniejszym przebiegiem niż u tradycyjnych dealerów czy w komisach. W ubiegłym roku najczęściej sprzedawanymi samochodami na Carvago były te z medianą wieku czterech lat i medianą przebiegu 70 950 kilometrów. Mediana ceny sprzedanych samochodów wyniosła 109 000 zł 11 Carvago wykorzystuje medianę w swoich wskaźnikach, ponieważ w porównaniu do bardziej powszechnej średniej, nie mają na nią wpływu skrajnie niskie lub wysokie wartościNajlepiej sprzedające się używane samochody online w Europie w 2024 r. według Carvago:1 BMW 32 Audi A63 Škoda Octavia4 Volkswagen Passat5 Volkswagen Golf6 Volvo V607 Audi A48 Volvo XC609 BMW 510 Škoda SuperbInternetowy rynek samochodów używanych wykazuje interesujące różnice w Europie. Dzięki Volkswagenowi Golfowi Niemcy są jedynym krajem, w którym model krajowego producenta samochodów zajmuje pierwsze miejsce.Jednocześnie lokalni producenci są również bardzo silni za granicą, dominując na pierwszym miejscu sprzedaży we Włoszech z BMW 3 i w Czechach z Audi A6. Škoda Octavia również poradziła sobie dobrze, zajmując trzecie miejsce na swoim rodzimym rynku, ale stała się najlepiej sprzedającym się samochodem na Słowacji, a także znalazła się na podium w Rumunii. Rumunia i Polska były jedynymi rynkami zdominowanymi przez pozaeuropejskich producentów samochodów, przy czym Hyundai Tucson był najpopularniejszym samochodem wśród klientów Carvago w Rumunii, a Ford S-Max w Polsce. Włosi są najbardziej wymagającymi klientami. Wybierają samochody z najniższymi przebiegami, podczas gdy w Polsce w ubiegłym roku sprzedano auta z najwyższymi przebiegami.„W Polsce najlepiej sprzedającym się samochodem używanym online był Ford S-Max, co pokazuje popularność przestronnych aut rodzinnych na naszym rynku. Mediana przebiegu samochodów sprzedanych na Carvago w Polsce wyniosła 79 660 km, a mediana ceny 97 200 zł” - mówi Dariusz Piwiński, Country Manager Carvago Polska.Najlepiej sprzedające się używane samochody online w Polsce w 2024 r. według Carvago:1 Ford S-Max2 Hyundai i303 Volvo XC604 Opel Astra5 Mazda 36 BMW 37 BMW 58 Peugeot 30089 Volkswagen Arteon10 Mercedes-Benz CLAO CarvagoCarvago to największa platforma internetowa oferująca zakup i sprzedaż samochodów używanych w Europie. Jej celem jest cyfryzacja rynku samochodów używanych i oferowanie klientom przystępnych cenowo, przejrzystych i łatwych w użyciu usług. Jest częścią międzynarodowej grupy inwestycyjnej EAG z siedzibą w Czechach.

