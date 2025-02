Carvago prezintă cele mai vândute mașini second-hand online. BMW Seria 3 ocupă primul loc, urmat de Audi A6 și Octavia

Best selling cars online EU 2024 Best selling cars online Romania 2024

Mașina tipică vândută anul trecut pe Carvago avea o vechime de patru ani și un kilometraj de aproximativ 71.000 de kilometri.

În ultimii ani, comportamentul consumatorilor europeni s-a schimbat considerabil. Tot mai mulți preferă să achiziționeze mașini online, din confortul propriei locuințe.” — Vlad Ion, Country Manager Carvago Romania

BUCHAREST, ROMANIA, January 31, 2025 / EINPresswire.com / -- București, România, 31 ianuarie 2025 – Carvago, cea mai mare platformă online pentru achiziția și vânzarea mașinilor second-hand, a publicat statistici recente despre cele mai populare mașini rulate din Europa pentru anul 2024. Cea mai vândută mașină second-hand online în Europa anul trecut a fost BMW Seria 3, urmată de Audi A6 și Škoda Octavia.„În ultimii ani, comportamentul consumatorilor europeni s-a schimbat considerabil. Tot mai mulți preferă să achiziționeze mașini online, din confortul propriei locuințe,” declară Country Manager, Carvago Romania, Vlad Ion, adăugând: „Clienții știu că achiziția prin intermediul Carvago este complet transparentă. Ne îmbunătățim constant serviciile, garantând astfel siguranța că nu vor avea parte de surprize neplăcute după achiziție.”Carvago oferă mai multe funcții pentru a garanta o achiziție sigură și de încredere a vehiculelor second-hand. Prin funcția Carvago Blacklist, aproape 370.000 de mașini cu probleme notorii, scoase la vânzare de comercianții europeni la sfârșitul anului trecut, nu sunt deloc disponibile pe platformă. Un alt instrument important sunt inspecțiile detaliate CarAudit, care identifică probleme la un sfert dintre vehicule, iar acestea nu sunt recomandate pentru cumpărare.Clienții care achiziționează mașini online aleg mai frecvent modele premium, cu un kilometraj mai mic, comparativ cu cei care cumpără din parcuri auto tradiționale. Anul trecut, pe Carvago s-au vândut cel mai des mașini cu o vechime medie de patru ani și un kilometraj mediu de 70.950 de kilometri. Prețul mediu al mașinilor vândute a fost de 25.700 Euro.Cele mai vândute mașini second-hand online din Europa în 2024, conform Carvago:1. BMW Seria 32. Audi A63. Škoda Octavia4. Volkswagen Passat5. Volkswagen Golf6. Volvo V607. Audi A48. Volvo XC609. BMW Seria 510. Škoda SuperbPiața online de mașini second-hand din Europa prezintă diferențe interesante între țări. Germania este singura țară unde un model produs de o marcă locală, Volkswagen Golf, ocupă primul loc. Producătorii germani sunt, de asemenea, foarte puternici în străinătate, ocupând primul loc la vânzări în Italia cu BMW Seria 3 și în Cehia cu Audi A6. Și Škoda Octavia s-a descurcat bine, clasându-se pe locul trei pe piața internă, însă a devenit cea mai vândută mașină în Slovacia și a urcat pe podium și în România. România și Polonia au fost singurele piețe dominate de producători non-europeni – în România, Hyundai Tucson a fost cel mai popular model printre clienții Carvago, iar în Polonia, Ford S-Max. Cei mai exigenți clienți sunt italienii. Aleg mașini cu cel mai mic kilometraj; în schimb, mașinile cu cel mai mare kilometraj s-au vândut anul trecut în Polonia.„În România, anul trecut, cea mai vândută mașină second-hand online a fost Hyundai Tucson, ceea ce reflectă popularitatea în creștere a SUV-urilor. De asemenea, se observă că preferințele clienților care cumpără online sunt diferite, deoarece vânzările clasice de mașini noi și rulate de pe piața noastră sunt dominate de Dacia. Kilometrajul mediu al mașinilor vândute pe Carvago în România a fost de 76.050 de kilometri, iar prețul mediu a fost de 25.700 Euro” menționează Vlad Ion.Cele mai vândute mașini second-hand online din România în 2024, conform Carvago:1. Hyundai Tucson2. Volvo XC403. Škoda Octavia4. Volvo XC605. Audi A46. Volkswagen Golf7. BMW X28. BMW Seria 59. Opel Astra10. Honda CR-VDespre CarvagoCarvago este cea mai mare platformă online pentru achiziția și vânzarea de vehicule rulate din Europa. Scopul său este de a digitaliza piața auto second-hand și de a oferi clienților un serviciu accesibil, transparent și ușor de utilizat. Este parte a grupului internațional de investiții EAG, cu sediul central în Republica Cehă.

