Acer forskning, EMEA skolor måste påskynda teknisk innovation

Enligt rapporten Education Policy Outlook 2024 står utbildningsvärlden idag inför tre stora utmaningar: lärarbristen, den överdrivna tid som lärare ägnar åt andra aktiviteter än undervisning och studenternas digitala kompetensgap.

World Economic Forum påpekar att 39 procent av de viktigaste kompetenserna som krävs på arbetsmarknaden kommer att förändras fram till 2030. Tekniska färdigheter, i synnerhet artificiell intelligens och analys av stora datamängder, kommer att bli allt viktigare. Det är därför avgörande att utbildning och teknik blir ett oskiljaktigt par för att förbättra lärarnas dagliga arbete och följaktligen utbilda studenternas digitala färdigheter för att klara av en ständigt föränderlig arbetsvärld. Genom undersökningen ”Edutech: where are today's schools?” tar Acer for Education en djupgående titt på implementeringen av teknik, analyserar användningen av digitala enheter i skolorna, målen för förbättringar och de upplevda fördelarna och riskerna med dem. Samtidigt lyfter Acer fram de viktigaste trenderna som sannolikt kommer att påverka framtida utbildningsriktningar.

Nästan 80% av de tillfrågade lärarna anser att den bärbara datorn är den mest användbara enheten i klassrummet, men bara hälften har en dator som tilldelats eller finansierats av skolan. Fyrtio procent måste förlita sig på sin personliga enhet och 11% använder en enhet som delas av flera klassrum. Bland de mest populära enheterna i skolorna är stationära datorer och projektorer (58% respektive 55%), medan STEM-verktyg som robotteknik och 3D-utskrifter fortfarande är ovanliga med 34%, trots att de anses vara grundläggande för att förbereda eleverna för framtiden.

Digitala enheter används fortfarande för grundläggande aktiviteter i de flesta fall, vilket visar på en brist på digital kompetens hos lärarna. Faktum är att eleverna främst använder bärbara datorer i labb (37%) för att få tillgång till undervisningsmaterial eller plattformar, för att göra läxor och projekt (35%) eller för att läsa böcker i digitalt format (29%). Mindre än en femtedel av eleverna använder digitala enheter för aktiviteter som involverar STEM-verktyg (19%) eller Esport/Gamification (15%).

Lärarna använder tekniska enheter under lektioner eller laborationer (80%), t.ex. för att dela presentationer eller onlinematerial med eleverna, genomföra utvärderingstester (66%) eller mer enkelt för att uppdatera det elektroniska registret (57%) och utföra administrativa uppgifter (63%) utanför klassrummet.

Artificiell intelligens (AI) sprider sig inom många områden och inte ens utbildning kan ignoreras.

Undersökningen visar att hälften av lärarna redan använder AI och att den andra hälften är intresserade men skulle vilja lära sig mer om det. Nästan alla respondenter håller med om att artificiell intelligens kan medföra många fördelar men samtidigt också vissa certifieringar.

Medan AI gör det möjligt för lärare att förenkla lektionsförberedelserna (70 procent), vara ett värdefullt stöd vid skapandet av övningar (62 procent), analysera elevernas framsteg (58 procent) och genomföra automatiska bedömningar (56 procent), ses det också som ett kraftfullt verktyg i händerna på eleverna, som kan utnyttja det till sin egen fördel: Fusk under läxläsning (49%) eller att förlita sig på AI för att skriva uppsatser eller annat innehåll (44%), vilket minskar deras förmåga att utföra dessa aktiviteter självständigt och följaktligen snedvrider de bedömningar de får.

Ett annat problem är den överdrivna användningen av digitala enheter, som kan påverka elevernas fysiska välbefinnande genom att de tillbringar många timmar framför en dator (41% av de svarande), t.ex. med konsekvenser för hållning och syn, eller att överdriven användning av tangentbord kan leda till förlust av handstil (43%).

”Den här undersökningen bekräftar att teknik nu har blivit en grundpelare i modern utbildning, men det är också tydligt att det fortfarande finns en lång väg kvar att gå. Det är tydligt att det i de flesta skolor finns ett behov av större investeringar i digitala enheter, IT-infrastruktur samt lärarutbildning och policyer för medvetenhet om ansvarsfull användning av teknik, t.ex. artificiell intelligens”, säger Cristina Pez, Commercial Director for Education, Acer EMEA (bilden). Acer har alltid varit lyhörda för lärarnas behov och erbjuder den senaste tekniken för att konkret stödja dem i deras dagliga arbete och för att främja en meningsfull, inkluderande och engagerande inlärningsupplevelse”.

