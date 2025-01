Acer research, EMEA-skoler må akselerere teknologisk innovasjon

LONDRA, GRAN BRETAGNA, UNITED KINGDOM, January 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- Ifølge rapporten Education Policy Outlook 2024 står utdanningsverdenen i dag overfor tre store utfordringer: mangelen på lærere, den overdrevne mengden tid lærerne bruker på andre aktiviteter enn undervisning, og det digitale kompetansegapet blant elevene.

World Economic Forum påpeker at 39 % av de viktigste ferdighetene som kreves på arbeidsmarkedet, vil endre seg innen 2030. Teknologikompetanse, særlig kunstig intelligens og stordataanalyse, vil bli stadig viktigere. Det er derfor avgjørende at utdanning og teknologi blir et uatskillelig par for å forbedre lærernes daglige arbeid og dermed oppøve studentenes digitale ferdigheter slik at de kan takle et arbeidsliv i stadig endring.

Gjennom undersøkelsen «Edutech: where are today's schools?» tar Acer for Education en grundig titt på implementeringen av teknologi, og analyserer bruken av digitale enheter i skolen, målene for forbedring og de opplevde fordelene og risikoene forbundet med dem. Samtidig fremhever Acer de viktigste trendene som sannsynligvis vil påvirke fremtidens utdanningsretning.

Nesten 80 % av lærerne i undersøkelsen anser den bærbare datamaskinen som den mest nyttige enheten i klasserommet, men bare halvparten har en PC som er tildelt eller finansiert av skolen. Førti prosent må basere seg på sin personlige enhet, og 11 % bruker en som deles av flere klasserom. Blant de mest populære enhetene på skolene er stasjonære datamaskiner og projektorer (henholdsvis 58 % og 55 %), mens STEM-verktøy som robotteknologi og 3D-printing fortsatt er uvanlige med 34 %, selv om de anses som grunnleggende for å forberede elevene på fremtiden.

Digitale enheter brukes fortsatt til grunnleggende aktiviteter i de fleste tilfeller, noe som viser at lærerne mangler digitale ferdigheter. Faktisk bruker elevene hovedsakelig bærbare datamaskiner i laboratorier (37 %) for å få tilgang til undervisningsmateriell eller plattformer, til å gjøre lekser og prosjekter (35 %) eller til å lese bøker i digitalt format (29 %). Mindre enn en femtedel av elevene bruker digitale enheter til aktiviteter som involverer STEM-verktøy (19 %) eller Esport/Gamification (15 %). Lærerne bruker teknologiske enheter i klasserommet eller i laboratorietimer (80 %), f.eks. til å dele presentasjoner eller nettbasert materiale med elevene, gjennomføre vurderingstester (66 %) eller mer enkelt til å oppdatere det elektroniske registeret (57 %) og utføre administrative oppgaver (63 %) utenfor klasserommet.

Kunstig intelligens (AI) sprer seg på mange områder, og selv utdanning kan ikke ignoreres. Undersøkelsen viser at halvparten av lærerne allerede bruker kunstig intelligens, mens den andre halvparten er interessert, men ønsker å lære mer om det. Nesten alle respondentene er enige i at kunstig intelligens kan gi mange fordeler, men samtidig også noen sertifiseringer.

Mens kunstig intelligens gjør det mulig for lærerne å forenkle forberedelsene til timene (70 prosent), være en verdifull støtte i utarbeidelsen av oppgaver (62 prosent), analysere elevenes fremgang (58 prosent) og gjennomføre automatiske vurderinger (56 prosent), blir det også sett på som et mektig verktøy i hendene på elevene, som kan utnytte det til sin egen fordel: De kan jukse med leksene (49 %) eller bruke AI til å skrive oppgaver eller annet innhold (44 %), noe som reduserer deres evne til å utføre disse aktivitetene på egen hånd og dermed forvrenger vurderingene de får.

En annen bekymring er overdreven bruk av digitale enheter, som kan påvirke elevenes fysiske velvære ved å tilbringe mange timer foran PC-en (41 % av respondentene), for eksempel med konsekvenser for kroppsholdning og syn, eller at overdreven bruk av tastatur kan føre til tap av håndskriftferdigheter (43 %).

«Denne undersøkelsen bekrefter at teknologi nå har blitt en bærebjelke i moderne utdanning, men det er like klart at det fortsatt er en lang vei å gå. Det er tydelig at de fleste skoler har behov for større investeringer i digitale enheter, IT-infrastruktur samt opplæring av lærere og retningslinjer for ansvarlig bruk av teknologi, for eksempel kunstig intelligens», kommenterer Cristina Pez, Commercial Director for Education, Acer EMEA (bildet). Acer har alltid vært oppmerksomme på lærernes behov og tilbyr banebrytende teknologi for å støtte dem konkret i deres daglige arbeid og for å fremme en meningsfull, inkluderende og engasjerende læringsopplevelse».

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.