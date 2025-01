Acer forskning, EMEA skoler skal accelerere teknologisk innovation

LONDRA, GRAN BRETAGNA, UNITED KINGDOM, January 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- Ifølge rapporten Education Policy Outlook 2024 står uddannelsesverdenen i dag over for tre store udfordringer: manglen på lærere, den overdrevne mængde tid, som lærerne bruger på ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter, og de studerendes manglende digitale færdigheder.

World Economic Forum påpeger, at 39 % af de vigtigste færdigheder, der kræves på arbejdsmarkedet, vil ændre sig inden 2030. Teknologiske færdigheder, især kunstig intelligens og big data-analyse, vil blive stadig vigtigere. Det er derfor afgørende, at uddannelse og teknologi bliver et uadskilleligt par for at forbedre lærernes daglige arbejde og dermed uddanne de studerendes digitale færdigheder til at klare en arbejdsverden i konstant forandring.

Gennem undersøgelsen »Edutech: where are today's schools?« tager Acer for Education et dybtgående kig på implementeringen af teknologi, analyserer brugen af digitale enheder i skolerne, målene for forbedring og opfattelsen af de fordele og risici, der er forbundet med dem. Samtidig fremhæver Acer de vigtigste tendenser, som sandsynligvis vil påvirke den fremtidige uddannelsesmæssige retning.

Næsten 80% af de adspurgte lærere anser den bærbare computer for at være den mest nyttige enhed i klasseværelset, men kun halvdelen har en pc, der er tildelt eller finansieret af skolen. Fyrre procent er nødt til at stole på deres personlige enhed, og 11% bruger en, der deles mellem flere klasseværelser. Blandt de mest populære enheder, der bruges i skolerne, er stationære computere og projektorer (henholdsvis 58% og 55%), mens STEM-værktøjer som robotteknologi og 3D-printning stadig er ualmindelige med 34%, selvom de betragtes som grundlæggende for at forberede eleverne på fremtiden.

Digitale enheder bruges stadig til grundlæggende aktiviteter i de fleste tilfælde, hvilket understreger en mangel på digitale færdigheder hos lærerne. De studerende bruger primært bærbare computere i laboratorier (37 %) til at få adgang til undervisningsmaterialer eller platforme, til at lave lektier og projekter (35 %) eller til at læse bøger i digitalt format (29 %). Mindre end en femtedel af eleverne bruger digitale enheder til aktiviteter, der involverer STEM-værktøjer (19 %) eller Esport/Gamification (15 %). Lærerne bruger teknologiske enheder i klasseværelset eller i laboratoriet (80 procent), f.eks. til at dele præsentationer eller onlinematerialer med eleverne, gennemføre evalueringstests (66 procent) eller mere simpelt til at opdatere det elektroniske register (57 procent) og udføre administrative opgaver (63 procent) uden for klasseværelset. Kunstig intelligens (AI) breder sig på mange områder, og selv uddannelse kan ikke ignoreres. Undersøgelsen viser, at halvdelen af lærerne allerede bruger kunstig intelligens, og at den anden halvdel er interesseret, men gerne vil lære mere om det. Næsten alle respondenter er enige om, at kunstig intelligens kan give mange fordele, men samtidig også nogle certificeringer.

Mens AI gør det muligt for lærerne at forenkle forberedelsen af lektioner (70 %), være en værdifuld støtte i udarbejdelsen af øvelser (62 %), analysere elevernes fremskridt (58 %) og udføre automatiske vurderinger (56 %), ses det også som et stærkt værktøj i hænderne på eleverne, som kan udnytte det til deres egen fordel: Snyd med lektier (49%) eller brug af AI til at skrive opgaver eller andet indhold (44%), hvilket reducerer deres evne til at udføre disse aktiviteter uafhængigt og dermed fordrejer de vurderinger, de modtager.

En anden bekymring stammer fra overdreven brug af digitale enheder, som kan påvirke elevernes fysiske velbefindende ved at tilbringe mange timer foran en pc (41 % af respondenterne), f.eks. med konsekvenser for kropsholdning og syn, eller at overdreven brug af tastaturer kan føre til tab af håndskriftsfærdigheder (43 %).

»Denne undersøgelse bekræfter, at teknologi nu er blevet en grundpille i moderne uddannelse, men det er lige så klart, at der stadig er lang vej igen. Det er tydeligt, at der på de fleste skoler er behov for større investeringer i digitale enheder, it-infrastruktur samt uddannelse af lærere og politikker for ansvarlig brug af teknologi, som f.eks. kunstig intelligens,« siger Cristina Pez, Commercial Director for Education, Acer EMEA (billedet). Acer har altid været opmærksom på lærernes behov og tilbyder banebrydende teknologier til at støtte dem konkret i deres daglige arbejde og til at fremme en meningsfuld, inkluderende og engagerende læringsoplevelse«.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.