Investigación de Acer, las escuelas de EMEA deben acelerar la innovación tecnológica

LONDRA, GRAN BRETAGNA, UNITED KINGDOM, January 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- (ITALPRESS) Según el informe Education Policy Outlook 2024, el mundo de la educación se enfrenta hoy a tres grandes desafíos: la escasez de profesores, la excesiva cantidad de tiempo que los docentes dedican a actividades no pedagógicas y la brecha en las competencias digitales de los estudiantes.

El Foro Económico Mundial destaca que el 39 % de las principales competencias requeridas por el mercado laboral cambiarán para 2030. De hecho, las habilidades tecnológicas, especialmente la inteligencia artificial y el análisis de grandes datos, serán cada vez más importantes. Por lo tanto, es fundamental que la educación y la tecnología se conviertan en un binomio inseparable para mejorar el trabajo diario de los docentes y, en consecuencia, formar las competencias digitales de los estudiantes para enfrentar un mundo laboral en constante evolución.

A través de su investigación Edutech: ¿en qué punto están las escuelas de hoy?, Acer for Education profundiza en la implementación de la tecnología, analizando el uso de dispositivos digitales en las escuelas, los objetivos de mejora y la percepción de los beneficios y riesgos asociados. Al mismo tiempo, Acer destaca las tendencias más significativas que podrían influir en las futuras políticas educativas.

Casi el 80 % de los profesores encuestados considera el ordenador portátil como el dispositivo más útil en clase, pero solo la mitad tiene un PC asignado o financiado por la escuela. El 40 % debe confiar en su dispositivo personal y el 11 % utiliza uno compartido entre varias clases. Entre los dispositivos más comunes en las escuelas se encuentran los ordenadores de sobremesa y los proyectores (58 % y 55 %, respectivamente), mientras que las herramientas STEM, como la robótica y la impresión 3D, siguen siendo poco comunes, con un 34 %, aunque se consideran esenciales para preparar a los estudiantes para el futuro.

Los dispositivos digitales aún se utilizan para actividades básicas en la mayoría de los casos, lo que pone de manifiesto la falta de competencias digitales por parte de los docentes. De hecho, los estudiantes utilizan principalmente los portátiles en los laboratorios (37 %) para acceder a materiales o plataformas educativas, realizar tareas y proyectos (35 %) o leer libros en formato digital (29 %). Menos de una quinta parte de los estudiantes usa dispositivos digitales para actividades que implican herramientas STEM (19 %) o Esports/Gamificación (15 %).

Los docentes utilizan dispositivos tecnológicos durante las clases en el aula o en el laboratorio (80 %), por ejemplo, para compartir presentaciones o materiales en línea con los estudiantes, realizar pruebas de evaluación (66 %) o simplemente para actualizar el registro electrónico (57 %) y llevar a cabo tareas administrativas (63 %) fuera del aula.

La inteligencia artificial (IA) está creciendo en muchos ámbitos, y el sector de la educación no es una excepción. La investigación revela que la mitad de los docentes ya usa IA y la otra mitad está interesada pero le gustaría conocerla mejor. Casi todos los encuestados coinciden en que la inteligencia artificial puede aportar muchos beneficios, pero también algunas preocupaciones.

Por un lado, la IA permite a los docentes simplificar la preparación de las lecciones (70 %), ser un valioso apoyo en la creación de ejercicios (62 %), analizar el progreso de los estudiantes (58 %) y realizar evaluaciones automáticas (56 %), pero también se ve como una herramienta poderosa en manos de los estudiantes, que podrían aprovecharla a su favor: haciendo trampa durante las tareas (49 %) o confiando en la IA para redactar ensayos u otros contenidos (44 %), lo que reduce su capacidad para realizar estas actividades de manera autónoma y distorsiona las calificaciones que reciben.

Otra preocupación proviene del uso excesivo de dispositivos digitales, que podría afectar el bienestar físico de los estudiantes al pasar muchas horas frente a un ordenador (41 % de los encuestados), lo que podría tener consecuencias en la postura y la vista, o el hecho de que el uso excesivo del teclado podría llevar a perder la capacidad de escribir a mano (43 %).

"Esta investigación confirma que la tecnología se ha convertido en un pilar de la educación moderna, pero también es evidente que aún queda mucho por hacer. Está claro que en la mayoría de las escuelas existe la necesidad de mayores inversiones en dispositivos digitales, en infraestructura informática, así como en la formación de los docentes y en políticas de sensibilización para un uso responsable de la tecnología, como la inteligencia artificial", comentó Cristina Pez, Directora Comercial para Educación de Acer EMEA. "Desde siempre, Acer ha estado atenta a las necesidades de los docentes y ofrece tecnologías de vanguardia para apoyarlos de manera concreta en su trabajo diario y fomentar una experiencia de aprendizaje significativa, inclusiva y atractiva".

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.