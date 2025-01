Acer Research et les écoles EMEA doivent accélérer l'innovation technologique

LONDRA, GRAN BRETAGNA, UNITED KINGDOM, January 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- (ITALPRESS) Selon le rapport Education Policy Outlook 2024, le monde de l'éducation se trouve aujourd'hui confronté à trois grands défis : la pénurie d'enseignants, la quantité excessive de temps que les enseignants consacrent à des activités non pédagogiques et le fossé des compétences numériques chez les élèves.

Le Forum économique mondial souligne que 39 % des compétences clés demandées par le marché du travail changeront d'ici 2030. Les compétences technologiques, en particulier l'intelligence artificielle et l'analyse des données massives, seront de plus en plus importantes. Il est donc essentiel que l'éducation et la technologie deviennent un binôme indissociable pour améliorer le travail quotidien des enseignants et, par conséquent, former les compétences numériques des élèves pour faire face à un monde du travail en constante évolution.

À travers sa recherche Edutech : où en sont les écoles d'aujourd'hui ?, Acer for Education examine la mise en œuvre de la technologie, l'utilisation des appareils numériques dans les écoles, les objectifs d'amélioration et la perception des avantages et des risques associés. En même temps, Acer met en lumière les tendances les plus significatives qui pourraient influencer les futures politiques éducatives.

Près de 80 % des enseignants interrogés considèrent l'ordinateur portable comme l'appareil le plus utile en classe, mais seulement la moitié d'entre eux dispose d'un PC attribué ou financé par l'école. 40 % doivent se fier à leur propre appareil personnel et 11 % utilisent un appareil partagé dans différentes classes. Parmi les appareils les plus courants dans les écoles, on trouve les ordinateurs de bureau et les projecteurs (respectivement 58 % et 55 %), tandis que les outils STEM tels que la robotique et l'impression 3D restent encore peu répandus avec 34 %, bien qu'ils soient considérés comme essentiels pour préparer les élèves à l'avenir.

Les appareils numériques sont encore utilisés pour des activités de base dans la plupart des cas, ce qui met en évidence un manque de compétences numériques chez les enseignants. En effet, les élèves utilisent principalement les ordinateurs portables dans les laboratoires (37 %) pour accéder aux supports ou plateformes pédagogiques, réaliser des devoirs et des projets (35 %) ou lire des livres au format numérique (29 %). Moins d'un cinquième des élèves utilise des appareils numériques pour des activités impliquant des outils STEM (19 %) ou des Esports/Gamification (15 %).

Les enseignants utilisent les dispositifs technologiques lors des cours en classe ou en laboratoire (80 %), par exemple pour partager des présentations ou des supports en ligne avec les élèves, effectuer des tests d'évaluation (66 %) ou plus simplement pour mettre à jour le registre électronique (57 %) et réaliser des tâches administratives (63 %) en dehors de la classe.

L'intelligence artificielle (IA) se développe dans de nombreux domaines, et celui de l'éducation ne fait pas exception. L'étude révèle que la moitié des enseignants utilise déjà l'IA et l'autre moitié est intéressée mais souhaite en apprendre davantage. Presque tous les répondants s'accordent à dire que l'intelligence artificielle peut apporter de nombreux avantages, mais aussi certaines préoccupations.

D'une part, l'IA permet aux enseignants de simplifier la préparation des leçons (70 %), d'être un soutien précieux dans la création d'exercices (62 %), d'analyser les progrès des élèves (58 %) et d'effectuer des évaluations automatiques (56 %), mais elle est aussi perçue comme un outil puissant dans les mains des élèves, qui pourraient en abuser à leur avantage : tricher lors des devoirs (49 %) ou se fier à l'IA pour rédiger des essais ou d'autres contenus (44 %), ce qui diminue leur capacité à réaliser ces activités de manière autonome et altère ainsi les notes reçues.

Une autre inquiétude vient de l'utilisation excessive des appareils numériques, qui pourrait affecter le bien-être physique des élèves, en passant de nombreuses heures devant un PC (41 % des répondants), avec des conséquences sur la posture et la vue, ou le fait que l'utilisation excessive du clavier puisse entraîner la perte de la capacité à écrire à la main (43 %).

"Cette recherche confirme que la technologie est désormais un pilier de l'éducation moderne, mais il est tout aussi évident qu'il reste encore un long chemin à parcourir. Il est clair qu'il y a un besoin d'investissements accrus dans les appareils numériques, dans l'infrastructure informatique ainsi que dans la formation des enseignants et dans les politiques de sensibilisation à l'utilisation responsable de la technologie, comme l'intelligence artificielle", a commenté Cristina Pez, Directrice commerciale pour l'éducation chez Acer EMEA. "Depuis toujours, Acer est attentif aux besoins des enseignants et propose des technologies de pointe pour les soutenir concrètement dans leur travail quotidien et favoriser une expérience d'apprentissage significative, inclusive et engageante".

