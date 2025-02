Bischof+Klein setzt eigene Schwerpunkte - Chancen der Kreislaufwirtschaft

Wir stehen vor großen Herausforderungen, sehen aber auch enorme Chancen” — CEO Dr. Tobias Lührig

STEINFURT, GERMANY, January 31, 2025 / EINPresswire.com / -- Bischof+Klein , führender Hersteller von flexiblen Verpackungen und technischen Folien aus Kunststoff und Verbunden in Europa, setzt neue Maßstäbe für nachhaltigen Produktschutz. Mit seinen Verpackungslösungen für Kaffee, Flüssigseife, Hygieneprodukte oder Tiernahrung ist Bischof+Klein in jedem Haushalt präsent. Dem schlechten Ruf von Plastik begegnet das Familienunternehmen mit recycelbaren Folien, die zu einem wachsenden Teil aus wiederverwertetem Kunststoff bestehen. Damit leistet Bischof+Klein einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und trägt aktiv zum Schutz von Ressourcen und Klima bei.Mit über 130 Jahren Erfahrung und einem Fokus auf Zukunftstechnologien, Digitalisierung und Automatisierung gestalten die 2.700 Mitarbeitenden an fünf europäischen Standorten die Verpackungswelt von morgen. Statt nur auf Trends zu reagieren, setzen sie mit innovativen und umweltbewussten Lösungen eigene Schwerpunkte. CEO Dr. Tobias Lührig: „Wir stehen vor großen Herausforderungen, sehen aber auch enorme Chancen.“Nachhaltigkeit im Fokus: Die Zukunft der VerpackungBesonders wichtig sind die Anforderungen der neuen EU-Verpackungsverordnung (PPWR), die bis 2030 die Recyclingfähigkeit aller Verpackungen fordert. Bischof+Klein erhöht kontinuierlich den Anteil an Recyclingmaterialien in seinen Verpackungen. Beutel für Toilettenpapier bestehen bereits zu 60 Prozent aus Post-Consumer-Recyclate (PCR). Innovativer Produktschutz wie der PowFlexmit Spezialentlüftung für feinpulveriges Material ist zu 100 Prozent recycelbar.„Unsere Märkte verändern sich, und wir gestalten diesen Wandel aktiv mit“, betont Inga Böhlke, Director Sales and Marketing. Zur Nachhaltigkeit der Verpackungen von Bischof+Klein gehören auch eine verlängerte Haltbarkeit der Füllgüter, weniger CO2-Ausstoß beim Transport sowie erleichtertes Handling durch Tragegriffe oder Wiederverschlüsse.Nachhaltigkeit als Unternehmensziel: Die Zukunfts-RoadmapBischof+Klein setzt auch intern auf Nachhaltigkeit. Mit der unternehmensinternen „Zukunfts-Roadmap“ haben die Mitarbeitenden gemeinsam die Weichen für eine zukunftsfähige Unternehmenskultur gestellt. In Workshops entwickelten sie einen neuen gemeinsamen Purpose, der auf Vertrauen, Wertschätzung und Verantwortung basiert. „Für uns geht es um die Enkelfähigkeit des Unternehmens“, so Dr. Rebekka Skubinn, Head of Global HR. Das Ziel: Die Zukunft des Produktschutzes nachhaltig mitzugestalten und das Unternehmen fit für die nächsten Generationen zu machen.Erfahren Sie mehr über Bischof+Klein:Besuchen Sie Bischof+Klein hier ( https://www.bischof-klein.com/ )und entdecken Sie, wie der Verpackungshersteller den Produktschutz in die Nachhaltigkeit führt.Gudula Benning (Kommunikation)+49 5481 920-199Gudula.benning@bk-international.com

BISCHOF+KLEIN | Chancen der Kreislaufwirtschaft

