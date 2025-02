FKFS: Forschung in Bewegung

Wir sind stolz, unsere Arbeit in einem so umfassenden Film zeigen zu können und einem breiten Publikum die Bedeutung unserer Forschung für die Zukunft der Fahrzeugtechnik näherzubringen” — Vorstand des FKFS

GERMANY, January 30, 2025 / EINPresswire.com / -- Das renommierte Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart ( FKFS ) steht im Mittelpunkt eines neuen Dokumentarfilms, der einen faszinierenden Einblick in die Zukunft der Mobilität und die Arbeit einer der weltweit führenden Forschungseinrichtungen im Bereich der Fahrzeugtechnik bietet. Der Film zeigt eindrucksvoll die Innovationen, die am FKFS vorangetrieben werden.Gegründet im Jahr 1930, hat das FKFS mit seiner interdisziplinären Forschung und der engen Verbindung zwischen Wissenschaft und Industrie eine zentrale Rolle in der Entwicklung moderner Fahrzeugtechnologien übernommen. Mit über 180 Mitarbeitenden und modernster Infrastruktur, darunter einzigartige Prüfstände wie die Windkanalanlage und der Stuttgarter Fahrsimulator, setzt das Institut Maßstäbe in der internationalen Forschungslandschaft.Der Dokumentarfilm beleuchtet die wegweisenden Forschungsprojekte und Entwicklungsdienstleistungen des FKFS, insbesondere in den Bereichen Gesamtfahrzeugtechnik, Elektrifizierung, Defossilisierung, automatisiertes Fahren, Vernetzung und die Integration Künstlicher Intelligenz (KI) in die Fahrzeugentwicklung. Dabei kommen die drei Vorstände des Instituts zu Wort und vermitteln, wie das FKFS durch seine kontinuierliche Innovationskraft die Mobilität von morgen gestaltet.Ein weiteres Highlight des Films sind die beeindruckenden Aufnahmen der neuen Prüfstände, darunter das kürzlich eröffnete Road-to-Rig Prüfstand und das Klimawindkanalzentrum. Diese Infrastruktur ermöglicht es dem FKFS, modernste Technologien zu testen und weiterzuentwickeln, die für die Zukunft der nachhaltigen Mobilität entscheidend sind.„Wir sind stolz, unsere Arbeit in einem so umfassenden Film zeigen zu können und einem breiten Publikum die Bedeutung unserer Forschung für die Zukunft der Fahrzeugtechnik näherzubringen“, so der Vorstand des FKFS.Der Dokumentarfilm bietet einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen und zeigt, wie das FKFS durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und zukunftsweisende Technologien eine Schlüsselrolle in der Gestaltung der Mobilität von morgen spielt.Pressekontakt Unternehmen:Sabrina ReichertTel.: +49 711 685-65857presse(at)fkfs.de

FKFS | Innovationen für die Zukunft der Mobilität – Einblick in modernste Fahrzeugtechnik

