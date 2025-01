EBC Financial Group explora impactos globais de mercado da expansão do BRICS

O bloco BRICS expandido, agora com 10 nações, representa 49% da população global e 40% do PIB, sinalizando uma mudança transformadora nos mercados globais.

O BRICS se expande para mais nações, EBC Financial Group fornece insights para ajudar os traders a navegar por novas oportunidades e desafios.

LONDON, UNITED KINGDOM, January 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- Acontecimentos recentes destacaram o BRICS — a aliança entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — à medida que ele formaliza sua maior expansão até o momento. Em 6 de janeiro de 2025, a Indonésia se juntou oficialmente como membro pleno, marcando um marco significativo na representação do Sudeste Asiático dentro do bloco. Anteriormente, em 1º de janeiro de 2025, o BRICS recebeu oito nações adicionais — Bielorrússia, Bolívia, Cuba, Cazaquistão, Malásia, Tailândia, Uganda e Uzbequistão — ampliando sua presença em diversas regiões e economias.

Agora representando quase metade da população mundial e 40% do PIB global em paridade de poder de compra, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o BRICS exerce influência considerável nos mercados globais.

No setor de energia, os membros do BRICS, como Rússia e Brasil, estão entre os maiores exportadores de petróleo bruto globalmente, enquanto a China e a África do Sul lideram na produção de ouro e platina, com base em dados da Agência Internacional de Energia (IEA) e do Serviço Geológico dos EUA (USGS). Analistas da Chatham House enfatizam que esse poder econômico posiciona o bloco para remodelar os fluxos de comércio global, particularmente nos mercados de energia e commodities.

Os efeitos da expansão do BRICS já estão sendo sentidos em mercados-chave, desde a volatilidade da moeda até mudanças nos preços das commodities. À medida que o bloco aprofunda a cooperação em acordos comerciais e gestão de recursos, os mercados vinculados ao petróleo bruto, gás natural e metais como ouro e prata estão passando por mudanças notáveis. O EBC Financial Group (EBC) observa esses mercados em evolução, focando em tendências e dinâmicas que moldam o cenário financeiro global.

Impacto nos mercados

A volatilidade da moeda entre os países-membros, incluindo USD/INR e RMB/KZT, está chamando a atenção à medida que os acordos comerciais e as políticas econômicas evoluem. Ao mesmo tempo, a gestão aprimorada de recursos do BRICS está influenciando os mercados de commodities, com impactos importantes no petróleo bruto, gás natural e metais como ouro e prata.

Os índices de mercados emergentes relataram atividade notável ligada aos fluxos de capital estrangeiro. Essas mudanças, impulsionadas pelas iniciativas do BRICS em infraestrutura e comércio, refletem a crescente influência do bloco nos mercados de ações globais e seu potencial para desbloquear oportunidades de crescimento de longo prazo.

Oportunidades para comerciantes e investidores

A expansão do BRICS traz uma miríade de oportunidades nos mercados financeiros:

· Mercados Forex: A inclusão de novas economias-membros introduz uma dinâmica de moeda única, com flutuações observadas em pares de moedas como USD/INR, USD/MYR e RMB/KZT. Ajustes nas taxas de juros entre os países do BRICS, como os recentes aumentos da Indonésia para combater a inflação, destacam mudanças regionais na política monetária que influenciam as tendências econômicas globais.

· Commodities: os países do BRICS comandam fatias significativas dos mercados globais de petróleo, gás e metais. A colaboração do bloco em acordos comerciais e gestão de recursos impacta o fluxo de petróleo bruto e gás natural, particularmente com o papel crescente do Cazaquistão nas exportações de energia. No setor de metais, o domínio na produção de ouro e platina na China e na África do Sul, juntamente com a crescente demanda por infraestrutura de energia verde, alinha-se com as tendências observadas em metais preciosos e industriais.

· Índices de ações: a inclusão de economias como Uzbequistão e Tailândia apresenta novas oportunidades de diversificação. Espera-se que fundos soberanos em países do BRICS, como o National Wealth Fund da Rússia e os investimentos do Cinturão e Rota da China, reforcem o desenvolvimento de infraestrutura e a cooperação regional. Essas iniciativas estão associadas a uma atividade notável em bolsas locais, indicando tendências regionais mais amplas.

A inclusão da Indonésia e da Malásia no BRICS marca um desenvolvimento significativo para o papel crescente do Sudeste Asiático no comércio e finanças globais. Este desenvolvimento sinaliza uma integração mais profunda de mercados diversos na economia global, enfatizando a importância da transparência, acessibilidade e resiliência em ecossistemas de negociação em meio à dinâmica geopolítica em evolução.

