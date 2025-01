NANKIN, Chine, 27 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 21 janvier dernier, la conférence culturelle et touristique « Happy Chinese New Year - Charm of Jiangsu » s’est déroulée à Londres, dans les meilleures conditions. Des invités et des représentants du Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism (Département de la culture et du tourisme de la province de Jiangsu), de l’ambassade de Chine au Royaume-Uni, du China National Tourist Office London (Office national du tourisme de Chine à Londres) et du World Travel Market se sont réunis pour participer à cet événement marquant.

Ce lien renvoie vers une photo annexée au présent communiqué.

La conférence s’est articulée autour du thème « Happy Chinese New Year - Charm of Jiangsu », célébrant les spécificités culturelles et les ressources naturelles de la province du Jiangsu, reconnu comme le « pays du poisson et du riz ».

Pendant qu’un groupe de musique traditionnelle chinoise entonnait « Moonlit Night on the Spring River », une chanteuse britannique interprétait un chant traditionnel emblématique de la province de Jiangsu intitulé « Jasmine Flower ». Grâce au langage universel de l’art, ces prestations captivantes ont su offrir au public un aperçu du riche patrimoine culturel et de la beauté naturelle, empreinte de sérénité, du Jiangsu.

En complément des spectacles, une exposition de photographies sur la culture et le tourisme du Jiangsu a été organisée parallèlement à l’événement principal. Cette exposition regroupant des dizaines de photographies époustouflantes a magnifiquement mis en valeur l’identité à multiples facettes du Jiangsu, mosaïque harmonieuse de modernité et de tradition, de prospérité matérielle et de profondeur spirituelle.

M. Chen Jingsong, directeur adjoint du Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism (Département de la culture et du tourisme de la province de Jiangsu), a souligné que le « charme de Jiangsu » était au cœur du développement culturel et touristique de la province du Jiangsu. « D’un point de vue géographique, l’eau incarne l’élément symbolique le plus dynamique de la province du Jiangsu, tandis que son « charme » constitue l’essence même de sa culture », a-t-il fait remarquer.

M. Chen a également souligné la renommée de l’artisanat et des arts populaires de Suzhou, la désignation de Huai’an en tant que ville gastronomique de l’UNESCO et les 12 éléments du patrimoine culturel immatériel inscrits sur la Liste de l’UNESCO, symbolisant parfaitement l’héritage culturel riche et pérenne de la province du Jiangsu.

Lors d’un entretien avec des journalistes, un spectateur britannique a déclaré : « Cette conférence m’a permis de découvrir toutes les singularités de la province du Jiangsu. L’abondance de ses voies navigables et le raffinement de son cadre de vie me donnent envie de m’y rendre ».

Au cours de l’événement, le Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism a officiellement inauguré son Global Communication Centre (Centre de communication mondial) à Londres. Cette étape marque un tournant majeur dans la stratégie de renforcement des échanges culturels et touristiques et de la collaboration entre la province du Jiangsu et le Royaume-Uni.

Source : Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism

Interlocutrice : Mme Ling, tél. : 86-10-63074558

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.