Bitget משיקה לראשונה בתעשיית הבלוקצ'יין תוכנית שותפים עם החזרים כספיים של 40% כדי לתמוך ביוצרי תוכן

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, השיקה תוספת פורצת דרך לתוכנית השותפים שלה: יוזמת השותפות הראשונה ברשת הבלוקצ'יין, עבור מגזר הבורסות הקריפטוגרפיות, המציעה לשותפים עד 40% החזרים כספיים לצד מבני העמלות הקיימים. תוכנית חדשנית זו מגשרת בין האקו סיסטם של המסחריות הריכוזית (CEX) והמבוזרת (DEX), ומעצימה את השותפים להפיק רווחים מהשפעתם בשני העולמות.

בעוד שתוכניות שותפים מסורתיות מתגמלות הפניות עבור מסחר בפוסט ובחוזים עתידיים, ההרחבה לרשת של Bitget מאפשרת לשותפים להרוויח כסף כאשר משתמשים מתקשרים עם Bitget Onchain, מוצר שנועד לפשט את המסחר בבלוקצ'יין עבור משתמשי CEX. השותפים יכולים כעת להשתלב בשוק ה-DeFi המשגשג מבלי לדרוש מהקהל שלהם לנווט בין הגדרות ארנק מורכבות ומבלי להקריב אבטחה.

"Bitget גדלה והפכה לבורסה מספר 5 ברשימת הבורסות המובילות בזכות תמיכה של 120 מיליון המשתמשים שלה. כדי להראות את הכרת התודה שלנו ולעבוד בשיתוף פעולה הדוק יותר עם התורמים לאקו סיסטם שלנו, החלטנו לתגמל את החלוצים שעוזרים למשתמשים לגלות את כל ספקטרום ההזדמנויות הקריפטוגרפיות - בין אם בבורסה ובין אם ברשת הבלוקצ'יין", אמר ווגאר אוסי זייד (Vugar Usi Zade), מנהל התפעול הראשי של Bitget . "השותפים שלנו ביקשו דרכים להפיק רווחים מהתעניינות ב-DeFi ללא חיכוך טכני, והקשבנו. זה עוד צעד מהצד שלנו לתמיכה בקהילה המשגשגת במפגש בין הנוחות של CEX לחדשנות של DeFi".

תוכנית השותפים של Bitget פתוחה ליוצרי תוכן, משפיענים ומנהיגי קהילה עם 100 עוקבים ויותר באמצעות תהליך יישום פשוט. המשתתפים חולקים קישורי הפניה ייחודיים למסחר מסורתי ולעסקאות Bitget Onchain. הם יכולים להרוויח עד 50% מעמלות המסחר בספוט נקודתיות וחוזים עתידיים, ועד 40% הנחות על פעילות בבלוקצ'יין. התוכנית כוללת תגמולים מדורגים, כשהמבצעים המובילים יהיו זכאים לשכבות התשלום הגבוהות ביותר, מה שמעודד צמיחה מתמשכת ומעורבות.

Bitget Onchain מסירה את החסמים המסורתיים להשתתפות ב-DeFi בכך שהיא מאפשרת למשתמשים לסחור בנכסים ברשת ישירות מחשבונות הספוט שלהם ה-Bitget - כשאין צורך בהגדרות ארנק מורכבות או בניהול מפתח פרטי. כל העסקאות נהנות מאבטחה ברמה מוסדית המגובה בידי קרן ההגנה של Bitget שעומדת על 600 מיליון דולר, המעניקה למשתמשים הגנה על נכסים ברמת הארגון מבלי להקריב את ההזדמנויות ב-DeFi. הפלטפורמה משפרת עוד יותר את קבלת ההחלטות עם סינון נכסים המופעל על ידי בינה מלאכותית המציג פרויקטים בעלי פוטנציאל גבוה בזמן אמת, ומסייע למשתמשים לנווט בנוף העצום על השרשרת בביטחון ולא בניחושים. ממשפיעני YouTube ועד מנהלי טלגרם, תוכנית השותפים של Bitget הופכת את הגישה לשלב הצמיחה הבא של הקריפטו לדמוקרטית.

הגשת מועמדות פתוחה כעת דרך פורטל השותפים של Bitget.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

