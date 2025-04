ビットゲット (Bitget)、業界初のオンチェーン･アフィリエイトプログラムを開始、40%のリベートを提供してコンテンツクリエイターを支援

セーシェル共和国ビクトリア発, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号通貨取引所およびWeb3のリーディングカンパニーであるビットゲットは、自社のアフィリエイトプログラムに画期的な機能を追加した。この機能は暗号通貨取引所業界初のオンチェーン・アフィリエイトイニシアティブで、既存の手数料体系に加えて、パートナーに最大40%のリベートを提供できるようになる。 この革新的なプログラムは、中央集権型 (CEX) と分散型 (DEX) の取引エコシステムを橋渡しし、アフィリエイトは両方の世界における影響力をシームレスに収益化できるようになる。

従来のアフィリエイトプログラムでは、スポット取引と先物取引の紹介に対して報酬を支払っているが、ビットゲットのオンチェーンへの拡張により、CEXユーザー向けのオンチェーン取引を簡素化する製品であるビットゲット・オンチェーン (Bitget Onchain) をユーザーが利用すると、パートナーがリベートを受け取ることができるようになる。 これによりアフィリエイトは、オーディエンスに複雑なウォレット設定やセキュリティリスクを負わせることなく、急成長中のDeFi市場に参入できるようになった。

「ビットゲットは、1億2000万人のユーザーの支持を受け、トップ5位の取引所に成長しました。 当社のエコシステムに貢献してくださる方々への感謝の気持ちを表し、より緊密に連携していくために、取引所かオンチェーンかを問わず、ユーザーが暗号通貨のあらゆる可能性を発見するよう手助けしてくださる先駆者の方々に、報酬を提供することを決定しました。」と、ビットゲットの最高執行責任者であるブガー・ウシ・ザーデ (Vugar Usi Zade) は述べている。 ザーデは次のように付け加えている。「アフィリエイトの方々から、技術的な摩擦なくDeFiへの関心から収益を得る方法を求められていたため、そのご要望にお応えしました。 これは、CEXの利便性とDeFiの革新性が交わる場所で活躍するコミュニティを支援するための、当社の新たな一歩です」

ビットゲットの紹介プログラムは、フォロワーが100人以上のコンテンツクリエイター、インフルエンサーやコミュニティリーダーが、簡単な申請手続きだけで利用できる。 参加者は、従来の取引とビットゲット・オンチェーン取引の両方で、独自の紹介リンクを共有する。 スポット取引および先物取引の手数料の最大50%のコミッション、およびオンチェーンアクティビティの最大40%のリベートを受け取ることができる。 このプログラムでは、実績上位者ほど高額な報酬を受け取ることのできる多段階報酬制を採用しており、持続的な成長と積極的な参加を促す仕組みとなっている。

ビットゲット・オンチェーンは、ユーザーがビットゲットのスポット口座からオンチェーン資産を直接取引できるようにすることで、複雑なウォレットの設定や秘密鍵の管理が不要になり、DeFiへの参加における従来の障壁を取り除いている。 すべての取引は、ビットゲットの6億ドル (約850億円) のプロテクション・ファンド (保護基金、Protection Fund) に裏打ちされた機関投資家レベルのセキュリティの恩恵を受け、ユーザーはDeFiのチャンスを犠牲にすることなく、企業レベルの資産保護を受けることができる。 このプラットフォームは、AIを活用した資産スクリーニングにより、大きな可能性のあるプロジェクトをリアルタイムで浮き彫りにすることで意思決定をさらに強化し、ユーザーが推測ではなく確信性を持って膨大なオンチェーンの状況を把握できるよう支援する。 YouTubeのインフルエンサーからTelegramの管理者まで、ビットゲットのアフィリエイトプログラムは、誰もが暗号通貨の次の成長フェーズに参加できる公平な機会を提供している。

現在、ビットゲットアフィリエイトポータルを通じて申し込みを受付中。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレットは、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップのプロサッカーリーグであるLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を率先的に推進し、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

報道関係者向けの問い合わせ先:media@bitget.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した資産運用アドバイスを求め、個人の運用経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生した潜在的な損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

