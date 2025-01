阻塞性睡眠呼吸暂停综合征增加糖尿病患者的死亡率

患有重度阻塞性睡眠呼吸暂停综合征的糖尿病患者全因死亡率增加了58%

我们的研究证实,睡眠呼吸障碍显著加重了糖尿病患者本已较高的死亡风险。” — Jan Polak

PRAGUE, CZECH REPUBLIC, January 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- 查尔斯大学(捷克共和国布拉格)的研究人员开展的一项具有指导意义的研究揭示了阻塞性睡眠呼吸暂停综合征与糖尿病患者死亡率增加之间的重要关联。这项研究最近发表在《临床睡眠医学杂志》(Journal of Clinical Sleep Medicine)上,强调了改善糖尿病患者睡眠呼吸障碍筛查和治疗策略的迫切性。

阻塞性睡眠呼吸暂停综合征是一种在睡眠中反复出现呼吸中断的状况,已被证明与普通人群中心血管疾病及其他健康并发症的风险增加有关。然而,关于其对糖尿病患者死亡率具体影响的数据此前一直有限。这项新发表的研究是迄今为止规模最大的研究之一,共涉及5700多名参与者,其中包括453名糖尿病患者。

研究发现,中度至重度阻塞性睡眠呼吸暂停综合征的糖尿病患者面临显著更高的死亡风险,与没有严重睡眠障碍的患者相比,风险明显增加。特别是未治疗的重度阻塞性睡眠呼吸暂停综合征患者,其全因死亡率增加了58%。研究还表明,在睡眠期间维持平均血氧饱和度高于91.4%的水平,与显著降低的全因和心血管相关死亡风险相关。

“我们的研究证实,睡眠呼吸障碍显著加重了糖尿病患者本已较高的死亡风险,”该研究的主要作者、查尔斯大学第三医学院教授Jan Polak博士表示。“这些发现强调了在糖尿病患者中常规筛查阻塞性睡眠呼吸暂停的重要性,并突出了针对性治疗方法的必要性,以改善这一易感人群的健康结果。”

有趣的是,虽然像睡眠效率和快速眼动(REM)睡眠比例这样的参数在普通人群中与死亡风险有关,但在本研究中的糖尿病患者中并未表现出类似的影响。这表明糖尿病患者可能存在不同的病理生理机制,这需要进一步研究。

该研究由国家代谢和心血管疾病研究所(EXCELES项目)在欧盟“下一代欧盟计划”(Next Generation EU)框架下资助,另获捷克卫生部的支持。研究预计将有助于减少糖尿病的健康负担,并通过更好地管理睡眠障碍,改善患者的长期健康结果。

“鉴于阻塞性睡眠呼吸暂停综合征与死亡风险显著增加的关联,早期诊断和及时干预至关重要,”Polak博士补充道。“我们希望我们的发现能够促使医疗提供者为糖尿病患者采用更全面的筛查协议。进一步研究是必要的,以确定阻塞性睡眠呼吸暂停综合征糖尿病患者的最佳治疗选择。”

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.