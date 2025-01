El síndrome de apnea obstructiva del sueño aumenta la mortalidad en pacientes con diabetes

Los pacientes diabéticos con síndrome de apnea obstructiva del sueño grave mostraron un aumento del 58 % en la mortalidad por todas las causas.

Our research confirms that sleep-disordered breathing substantially worsens the already elevated mortality risk in individuals with diabetes.” — Jan Polak

PRAGUE, CZECH REPUBLIC, January 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- Un estudio innovador realizado por investigadores de la Universidad Carolina (Praga, República Checa) ha descubierto un vínculo significativo entre el síndrome de apnea obstructiva del sueño y el aumento de la mortalidad en personas con diabetes mellitus. El estudio, publicado recientemente en el Journal of Clinical Sleep Medicine, destaca la necesidad urgente de mejorar las estrategias de detección y tratamiento para pacientes diabéticos que padecen trastornos respiratorios durante el sueño.

El síndrome de apnea obstructiva del sueño, una condición caracterizada por interrupciones repetidas en la respiración durante el sueño, se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras complicaciones de salud en la población general. Sin embargo, hasta ahora, los datos sobre su impacto específico en la mortalidad de pacientes diabéticos habían sido limitados. El estudio, publicado recientemente en el Journal of Clinical Sleep Medicine, representa una de las investigaciones más grandes realizadas hasta la fecha, con la participación de más de 5,700 personas, incluyendo 453 pacientes con diabetes.

Según los hallazgos, los pacientes diabéticos que presentaban apnea obstructiva del sueño de moderada a grave enfrentaban un riesgo significativamente mayor de mortalidad en comparación con aquellos sin alteraciones significativas del sueño. En particular, los pacientes no tratados con apnea obstructiva grave mostraron un aumento del 58 % en la mortalidad por todas las causas. El estudio también demostró que mantener un nivel medio de saturación de oxígeno por encima del 91.4 % durante el sueño se asociaba con un menor riesgo de mortalidad por todas las causas y relacionada con problemas cardiovasculares.

“Nuestra investigación confirma que los trastornos respiratorios durante el sueño agravan considerablemente el riesgo de mortalidad ya elevado en personas con diabetes”, señaló el Dr. Jan Polak, autor principal del estudio y profesor de la Tercera Facultad de Medicina de la Universidad Carolina. “Estos hallazgos subrayan la importancia de realizar pruebas de detección de apnea obstructiva del sueño de forma rutinaria en pacientes diabéticos y resaltan la necesidad de enfoques terapéuticos específicos para mejorar los resultados en esta población vulnerable”.

Curiosamente, aunque parámetros como la eficiencia del sueño y la proporción de sueño de movimientos oculares rápidos (REM) se han relacionado con el riesgo de mortalidad en la población general, no mostraron un impacto similar en pacientes diabéticos en este estudio. Esto sugiere que podrían estar involucrados mecanismos fisiopatológicos diferentes en personas con diabetes, lo que justifica investigaciones adicionales.

El financiamiento para esta investigación fue proporcionado por el Instituto Nacional para la Investigación de Enfermedades Metabólicas y Cardiovasculares (Programa EXCELES) bajo el programa Next Generation EU de la Unión Europea, con apoyo adicional del Ministerio de Salud de la República Checa. Se espera que este estudio contribuya a los esfuerzos continuos para reducir la carga de salud de la diabetes y mejorar los resultados a largo plazo de los pacientes a través de una mejor gestión de los trastornos del sueño.

“Dado el aumento significativo en el riesgo de mortalidad asociado con el síndrome de apnea obstructiva del sueño, el diagnóstico temprano y la intervención oportuna son cruciales”, agregó el Dr. Polak. “Esperamos que nuestros hallazgos alienten a los proveedores de atención médica a adoptar protocolos de detección más integrales para los pacientes diabéticos. Se necesitan más investigaciones para identificar opciones de tratamiento óptimas para los pacientes diabéticos que padecen apnea obstructiva del sueño”.

