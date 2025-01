Workplace Options 為癌症倖存者推出全面而體貼的重返職場計劃

這是一種全方位支援的新方法,能夠增強員工自信,並裝備好管理人員為癌症倖存者順利重返職場做好準備

羅利市,北卡羅來納州, Jan. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 確診癌症後重返職場是一段充滿挑戰的旅程:既有身體上的疲勞,亦有情緒上的障礙,以及重新融入職場的複雜性。 為彌補這個關鍵缺口,整體健康和員工敬業度解決方案的全球領導者 Workplace Options (WPO),推出重返職場:癌症護理指南針計劃 (Return to Work: Cancer Care Compass Program)。這是首個全球性、包容性計劃,旨在為癌症康復員工以及指導他們順利重返職位的管理人員提供無可比擬的支援。

癌症過後重返職場的挑戰

對於癌症康復員工而言,重返職場的過程通常包括:

身體疲勞和認知困難影響日常工作效率。

情緒上的挑戰,例如焦慮、害怕被評斷或在工作場所受到歧視。

對於應對職場人際關係和績效期望感到不安。



僱主同樣面臨挑戰,需學習如何平衡業務優先順序,同時提供有意義的支援。 管理人員可能會在構思彈性特殊安排或培養團隊包容性方面遇到困難。

癌症護理指南針計劃如何應對這些挑戰

重返職場:癌症護理指南針計劃旨在透過全方位、多層次的方法解決這些特定障礙:

情緒與心理支援: 多達 18 節諮詢課程,結合正念課程,幫助員工培養抗壓能力和管理壓力。

多達 18 節諮詢課程,結合正念課程,幫助員工培養抗壓能力和管理壓力。 重新融合職位: 由 職業重新融入與適應協調員 (CORAT) 提供 12 節度身訂做的輔導課程,CORAT 是負責指導員工設定可實現目標、提升技能以及應對職場挑戰的專家。

由 提供 12 節度身訂做的輔導課程,CORAT 是負責指導員工設定可實現目標、提升技能以及應對職場挑戰的專家。 職能評估與工作生活探尋: CORAT 專家評估員工的整體需求,並將該等需求與必要資源聯繫起來,提供包括飲食諮詢、身體復健、行動輔助工具,以及針灸或治療瑜珈等輔助療法。

CORAT 專家評估員工的整體需求,並將該等需求與必要資源聯繫起來,提供包括飲食諮詢、身體復健、行動輔助工具,以及針灸或治療瑜珈等輔助療法。 無縫管理人員協作:CORAT 專家促進員工與管理人員之間的溝通,確保特殊安排及重投職場計劃符合雙方的需求。

賦予管理人員以信心和關懷領導的能力

癌症護理指南針計劃認為,管理人員在營造富有同情心和共融性的工作環境方面發揮關鍵作用。 該計劃提供:

無限次管理人員諮詢: CORAT 專家針對工作場所特殊安排和彈性重返職場計劃提供專業指導。

CORAT 專家針對工作場所特殊安排和彈性重返職場計劃提供專業指導。 管理人員工具包: 由三個章節組成的指南,為重返職場的每個階段提供實用策略: 準備: 了解癌症治療、法律合規性及彈性規劃。 行動: 實施特殊安排、管理團隊協作和進行檢討會面。 支援: 為員工和團隊提供持續的情緒和實際支援,同時鼓勵管理人員自我關顧。



由三個章節組成的指南,為重返職場的每個階段提供實用策略:

Workplace Options 首席臨床主任 Kennette Harris 博士解釋:「管理人員負責構建共融且令員工安心的工作場所文化。 這項計劃為他們提供了具體工具,以創造出讓員工感到被重視、被支援並得以展現自己最好一面的環境。」

Workplace Options 的獨特優勢

有別於只着重醫療康復的傳統計劃,WPO 的癌症護理指南針計劃強調重投職業和建設適應能力。 其獨特功能包括:

單點協調: CORAT 專家可作為員工和管理人員的中央資源,簡化重投職場的過程。

CORAT 專家可作為員工和管理人員的中央資源,簡化重投職場的過程。 全球適應性: 該計劃的可擴展設計確保能滿足全球組織的多元文化和監管需求。

該計劃的可擴展設計確保能滿足全球組織的多元文化和監管需求。 全方位關注:透過解決身體、情緒和專業層面的問題,該計劃能確保重返職場的可持續性。



與現有政策無縫整合

癌症護理指南針計劃可補充組織的現有員工援助與福利計劃。 透過配合工作場所政策,該計劃可增強支援系統,同時解決員工所面臨的獨特挑戰,並營造共融環境。

致力於癌症康復和工作場所共融

作為與癌症共事承諾 (Working with Cancer Pledge) 的簽署方,WPO 致力為癌症倖存者創建理想工作場所,讓他們在康復的每個階段都能感到受重視和充滿自信。

Workplace Options 主席兼行政總裁 Alan King 指出:「癌症康復不僅僅關乎生存,更是關乎活出精彩人生。 透過 WPO 的癌症護理指南針計劃,我們幫助員工自信地重返職場,並協助企業建立持久的關懷文化。」

關於 Workplace Options:

Workplace Options (WPO) 於 1982 年創立,是全球最大型的獨立全方位福祉解決方案供應商。 WPO 透過遍佈全球的資深服務提供者和專業人士網絡,幫助員工在個人和專業層面上變得更健康、更快樂、更具生產力。 WPO 獲五成財富 500 強企業信賴,為 200 逾個國家及地區的 12.7 萬家機構及 8,800 萬人,提供優質的在線及親身服務。

聯絡方式:Jennifer Dart,高級企業傳訊經理 Jennifer.Dart@workplaceoptions.com

本公告附帶的影片可透過以下連結觀看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/87c8c114-e2ed-498f-8c98-a835046b9d6b

