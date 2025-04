ACT Group abre una oficina en Miami para mejorar el apoyo a las empresas con sede u operaciones en América Latina

Lanza un documento técnico sobre los mercados de carbono y energía de México para impulsar las estrategias de sostenibilidad de las empresas

MIAMI, April 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ACT Group, el desarrollador y proveedor líder de soluciones ambientales integrales e innovadoras para las empresas a nivel mundial, está reforzando su presencia de larga data en Latinoamérica con la apertura de su oficina de Miami, Florida. Este movimiento estratégico permitirá a ACT ofrecer un apoyo aún mayor y una experiencia localizada a las empresas con sede en la región, así como a las empresas globales que operan en ella.

Crecimiento Estratégico Alineado con las Necesidades de las Empresas Globales y Locales que Operan en América Latina

Con oficinas en Ámsterdam, Londres, Nueva York, París, Shanghái, Singapur y Tokio, las operaciones de ACT en Latinoamérica reflejan su compromiso de responder a las necesidades cambiantes de sus clientes en todo el mundo. A medida que se intensifica la presión para descarbonizar y navegar por complejos marcos normativos, la oficina de ACT en Miami servirá de centro regional, capacitando a las organizaciones para salvar el vacío entre la ambición y la acción con soluciones a medida basadas en el mercado. Estas soluciones incluyen herramientas para medir la huella de carbono objetivos climáticos, y reducir, mitigar y divulgar las emisiones de manera eficiente.

"ACT siempre ha ido más allá de ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos medioambientales: se trata de capacitarlas para descarbonizarse con claridad y confianza. En toda América Latina, estamos viendo un compromiso cada vez mayor con el cero neto, y nuestro papel es hacer que ese viaje sea lo más accesible e impactante posible", dijo Ronald Rozgonyi, CEO de ACT Américas.

David Maarek Dirigirá la Oficina de América Latina

El pionero de esta iniciativa es David Maarek, un veterano de ACT con 15 años de experiencia que desempeñó un papel fundamental en el crecimiento inicial de la empresa en Ámsterdam y encabezó el exitoso negocio de eficiencia energética en París, Francia. Como responsable de América Latina, David supervisará los esfuerzos para profundizar el impacto de ACT en la región, aportando una gran cantidad de conocimientos y una probada trayectoria de liderazgo.

"Las empresas latinoamericanas están deseosas de contribuir a una economía con bajas emisiones de carbono, pero a menudo tienen dificultades para saber por dónde empezar", afirmó Maarek. "Nuestro objetivo es encontrarnos con ellos donde están y proporcionarles las herramientas holísticas y la asistencia sobre el terreno necesarias para trazar un camino a seguir".

Su liderazgo refleja la sólida cultura corporativa de ACT, que prioriza la dedicación centrada en el cliente, un alto nivel de excelencia y la colaboración abierta dentro de los equipos y con los socios.

Información Práctica sobre los Mercados de Carbono y Energía de México

Para complementar esta expansión, ACT ha lanzado un exhaustivo documento técnico titulado Navegando por los Mercados de Carbono y Energía de México: Ideas Prácticas para el Cumplimiento y el Éxito Voluntario. Creado por el equipo especializado de I+D de ACT, que realiza un seguimiento continuo de la evolución de la normativa y el mercado mundiales, este recurso ofrece a las empresas una guía para acelerar los objetivos de bajas emisiones de carbono y, al mismo tiempo, cumplir eficazmente las obligaciones normativas.

Dentro, encontrará:

Una visión detallada del panorama normativo de México, incluidos los Certificados de Energía Limpia (CEL) y los marcos fiscales sobre el carbono.

Información práctica sobre el uso de los CEL y Certificados Internacionales de Energías Renovables (IRECs) para objetivos voluntarios de sostenibilidad.

Información actualizada sobre la fase operativa del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) de México y sus implicaciones para las empresas.



Más Información

Para explorar las ideas y soluciones de ACT, descargue el documento técnico.



Acerca de ACT

ACT desarrolla y ofrece soluciones medioambientales completas e innovadoras que permiten a las empresas de todo el mundo actuar y alcanzar sus objetivos medioambientales de forma eficaz y transparente. No importa lo ambiciosa que sea. Fundada en 2009, miles de clientes de todo el mundo confían en la amplia experiencia de ACT en regulación medioambiental global, mercado, normas y productos para obtener resultados reales.

Mediante el descubrimiento de soluciones, estrategias de adquisición optimizadas, desarrollo de proyectos medioambientales y servicios digitales de descarbonización de vanguardia, así como productos medioambientales físicos, ACT simplifica y agiliza el camino de sus clientes hacia el cero neto y les capacita a través de la experiencia en el mercado y la simplicidad digital.



