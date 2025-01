Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions

Situada em um cobiçado complexo brasileiro, a propriedade será leiloada em cooperação com Patricia Dias, da Bossa Nova Sotheby's International Real Estate

SãO PAULO, SãO PAULO ESTADO, BRAZIL, January 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- A luxuosa cobertura do 26º andar do Edifício Magnólias, uma residência sofisticada no seguro condomínio Parque Cidade Jardim, em São Paulo, Brasil, está indo a leilão pela Sotheby's Concierge Auctions. Listada por US$ 13 milhões, a propriedade será oferecida em cooperação com Patricia Dias, da Bossa Nova Sotheby's International Real Estate. Espera-se que os lances iniciais fiquem entre US$ 4 milhões e US$ 8 milhões

A abertura dos lances está programada para 21 de fevereiro, culminando ao vivo em 2 de março no Biltmore Hotel em Coral Gables, Flórida, durante o ModaMiami, uma vitrine anual de luxo que dura vários dias, onde uma seleção das melhores propriedades será oferecida juntamente com carros raros e colecionáveis para conhecedores de luxo exigentes. A colaboração histórica entre a Sotheby's Concierge Auctions e a RM Sotheby's marcará a primeira vez em que imóveis de luxo serão vendidos ao vivo no evento definitivo da Costa Leste.

Abrangendo três andares da Torre 2 do Edifício Magnólias, a residência é uma obra-prima de design moderno e luxo. O apartamento possui sete suítes, amplos espaços de convivência, janelas do chão ao teto e vistas panorâmicas do horizonte de São Paulo e de espaços verdes exuberantes. Uma cozinha de chef, banheiros tipo spa e acabamentos sob medida destacam a atenção aos detalhes e a qualidade do trabalho artesanal. A residência também inclui uma adega de vinhos, estúdio de música, sala de jogos, home theater com 8 lugares e vários terraços - incluindo um lounge na cobertura - perfeitos para entretenimento ou para desfrutar de momentos tranquilos na vibrante paisagem urbana.

“Esta propriedade oferece um estilo de vida diferenciado e elevado em um dos bairros mais prestigiados e seguros de São Paulo”, disse Dias. “Com quase 1.400 metros quadrados em três andares e vistas panorâmicas do horizonte de São Paulo, a cobertura combina perfeitamente a privacidade com a proximidade do coração cultural da cidade.”

Localizado na Cidade Jardim, uma das áreas residenciais mais prestigiadas de São Paulo, o Edifício Magnólias oferece acesso a uma série de conveniências de alto nível. Desde o exclusivo Shopping Cidade Jardim, com suas butiques de grife e opções gastronômicas gourmet, até escolas particulares, parques e marcos culturais, essa localização é o epítome de uma vida urbana refinada. Os moradores também desfrutam de comodidades privadas dentro do edifício, incluindo uma academia de ginástica, piscina, heliponto e serviços de concierge 24 horas.

“A Penthouse se destaca como uma propriedade rara em São Paulo”, disse Zackary Wright, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios, Ásia-Pacífico da Sotheby's Concierge Auctions. “Estamos ansiosos para levar essa propriedade a leilão, confiantes de que nosso vasto alcance internacional a conectará com seu proprietário perfeito. A combinação de vistas deslumbrantes, acabamentos luxuosos e uma localização imbatível faz desta uma oportunidade rara e altamente cobiçada.”

A Cidade Jardim, muitas vezes chamada de “Cidade Jardim”, é conhecida por suas ruas arborizadas, imóveis de alto padrão e cenário cultural vibrante. A poucos minutos do centro de São Paulo, esse bairro oferece um equilíbrio harmonioso entre tranquilidade e acessibilidade. Com sua proximidade a centros financeiros, restaurantes renomados e locais de entretenimento, o Cidade Jardim é uma mistura perfeita de sofisticação urbana e charme residencial.

Imagens da propriedade podem ser vistas aqui. Todos os créditos das fotos devem ser fornecidos à Sotheby's Concierge Auctions.

A Cobertura do Edifício Magnólias no Condomínio Parque Cidade Jardim está disponível para visitas particulares com hora marcada, pessoalmente ou virtualmente.

Como parte do programa de doação Key For Key® da Concierge Auctions em parceria com a Giveback Homes, o fechamento resultará em financiamento para a construção de novas casas para famílias carentes.

Detalhes da propriedade e da oportunidade fornecidos pelo vendedor ou por terceiros; o comprador deve verificar. Os agentes serão remunerados de acordo com os termos e condições do Contrato de Listagem. Consulte os Termos e Condições do Leilão para obter mais detalhes.

Para obter mais informações, incluindo detalhes da propriedade, documentos de diligência e muito mais, acesse ConciergeAuctions.com ou ligue para +1.212.202.2940.

Sobre a Concierge Auctions

A Concierge Auctions é o melhor mercado de leilões de imóveis de luxo do mundo, com marketing digital de última geração, visualização de propriedades e plataforma de lances. A empresa combina vendedores de casas únicas com alguns dos mais competentes conhecedores de imóveis do planeta. Os vendedores obtêm alcance, velocidade e certeza inigualáveis. Os compradores recebem oportunidades selecionadas. Os agentes recebem sua comissão em 30 dias. Adquirida pela Sotheby's, o principal destino mundial de obras de arte e artigos de luxo, e pela Anywhere Real Estate, Inc (NYSE: HOUS), a maior empresa de serviços imobiliários residenciais de serviço completo dos Estados Unidos, a Concierge Auctions continua a operar de forma independente, fazendo parcerias com agentes imobiliários afiliados a muitas das principais corretoras do setor para realizar leilões de luxo para os clientes. Para os anúncios e empresas da Sotheby's International Realty, a Concierge Auctions oferece a exclusividade da marca Sotheby's como Sotheby's Concierge Auctions. Desde a sua criação em 2008, a empresa gerou bilhões de dólares em vendas, quebrou recordes mundiais de casas com os preços mais altos já vendidos em leilão e vendeu propriedades em 46 estados dos EUA e 35 países. A empresa possui um dos bancos de dados mais abrangentes e inteligentes de compradores e vendedores de imóveis de alto patrimônio líquido do setor e se comprometeu a construir mais de 300 casas por meio de seu programa de doação Key For Key® em parceria com a Giveback Homes™, que financia novas casas para famílias carentes a partir de cada propriedade vendida pela empresa. Para obter mais informações, acesse ConciergeAuctions.com.

Sobre a Sotheby's International Realty

A Sotheby's International Realty foi fundada em 1976 como um serviço imobiliário para clientes exigentes da casa de leilões Sotheby's. Atualmente, a presença global da empresa abrange mais de 1.100 escritórios localizados em 83 países e territórios em todo o mundo, incluindo 48 escritórios de corretagem de propriedade da empresa nos principais mercados metropolitanos e de resorts. Em fevereiro de 2004, a Anywhere Real Estate Inc. firmou uma aliança estratégica de longo prazo com a Sotheby's, a operadora da casa de leilões. O acordo previa o licenciamento do nome Sotheby's International Realty e o desenvolvimento de um sistema de franquias. O sistema de franquias é composto por uma rede de afiliados, onde cada escritório é de propriedade e operação independentes. A Sotheby's International Realty apoia seus afiliados e agentes com uma série de recursos operacionais, de marketing, de recrutamento, educacionais e de desenvolvimento de negócios. Os afiliados e agentes também se beneficiam de uma associação com a venerável casa de leilões Sotheby's, fundada em 1744. Para obter mais informações, acesse www.sothebysrealty.com.

A rede de afiliados é operada pela Sotheby's International Realty Affiliates LLC, e as corretoras de propriedade da empresa são operadas pela Sotheby's International Realty, Inc. Ambas as entidades são subsidiárias da Anywhere Real Estate Inc. (NYSE: HOUS), líder global em franquias imobiliárias e fornecedora de serviços de corretagem, realocação e liquidação de imóveis. Tanto a Sotheby's International Realty Affiliates LLC como a Sotheby's International Realty, Inc. apoiam totalmente os princípios da Fair Housing Act e da Equal Opportunity Act.

Cobertura 26º Andar, Condomínio Parque Cidade Jardim | São Paulo, Brasil

