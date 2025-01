Bitget הפכה לבורסה הקריפטוגרפית עם האקו סיסטם השני בגודלו לפי בסיס משתמשים

ויקטוריה, סיישל, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, פרסמה את דו"ח השקיפות שלה לשנת 2024 המדגיש שהיא הייתה אחת השנים המוצלחות ביותר שחוותה החברה מאז השקתה ב-2018, כשהפכה לאקו סיסטם השני בגודלו לפי בסיס משתמשים. חדשנות, החלטות עסקיות אסטרטגיות ודרישה חזקה לפלטפורמה אמינה הניעו את האקו סיסטם להתרחבות אל מעבר לציפיות.

הפלטפורמה חוותה צמיחה בבסיס המשתמשים שלה, והתרחבה מ-20 מיליון משתמשים בינואר ליותר מ-100 מיליון משתמשים בדצמבר - צמיחה יוצאת דופן של 400%. התרחבות זו לוותה בהתקדמות משמעותית בפעילות המסחרית, כאשר היקפי המסחר היומיים הוכפלו ל-20 מיליארד דולר. נפחי המסחר בספוט צמחו באופן מעריכי, ועלו בהיקפם מ-160 מיליארד דולר ברבעון הראשון ל-600 מיליארד דולר ברבעון הרביעי. הישגים אלו הונעו באמצעות אסטרטגיה ממוקדת שעירבה פתרונות תחרותיים ביותר, חידושים ממוקדי משתמש והתרחבות גלובלית.

בין 2021 ל-2024 זכה בסיס המשתמשים של Bitget לצמיחה משמעותית באזורים שונים. בדרום אסיה הגידול הגיע ל -200%, בעוד שבדרום מזרח אסיה הוא התרחב ב-140%. מספר המשתמשים באירופה גדל ב-67%, ובאמריקה הדרומית ובמזרח התיכון נרשמו עליות משמעותיות. אזור חבר העמים לשעבר חווה צמיחה של 150%, ובאפריקה נרשם הגידול הגבוה ביותר עם 300%.

במהלך הציגה Bitget מגוון יוזמות שהאיצו את צמיחתה בתוך האו סיסטם של ה-CEX. הצמיחה מיוחסת לביקוש הגובר לנכסים דיגיטליים ברחבי העולם עבורם מציעה Bitget שפע של שירותים ריכוזיים ומבוזרים. שילוב כלים כמו "הכסף החכם" של Bitget Wallet, המותאמים לניתוח נתונים מתקדם ברשתות בלוקצ'יין, והשקת PoolX, פלטפורמת הימור וכרייה, הגבירו את מעורבות מצד המשתמשים והציגו הזדמנויות השקעה מגוונות. בנוסף, החברה השיקה פלטפורמת מסחר טרום-שוק, המספקת למשתמשים גישה חלקה לאסימונים חדשים ונזילות לפני הרישום.

Bitget ביצעה השקעה אסטרטגית של 30 מיליון דולר בבלוקצ'יין The Open Network (TON) יחד עם Foresight Ventures, פעילות המתיישרת עם תמיכתה במגמות מתפתחות כמו GameFi ו-Tap-to-Earn. הצמיחה המהירה של TON, מבחינת היקפי עסקאות ואימוץ אפליקציות מבוזרות, מילאו תפקיד משמעותי במינוף ההזדמנויות בשוק.

האסימון המקורי של הפלטפורמה, BGB, הציג צמיחה של יותר מ-1,000%, וערכו גדל פי עשרה כדי להגיע ל-9 דולר עד סוף השנה. מנגנון שריפה שיושם לאחרונה, בשילוב עם שירות משופר של האסימון ונייר עמדה מעודכן, תרמו לצמיחה זו. על ידי צמצום האספקה ​​הכוללת והכנסת תוכנית שריפת אסימונים רבעונית, Bitget מיקמה את BGB בליבת הצמיחה העתידית של האקו סיסטם שלה.

שינויי מנהיגות ב-2024 הגדירו עוד יותר את המסלול של Bitget. גרייסי צ'ן (Gracy Chen), בעבר דירקטורית בחבר המנהלים, נכנס לתפקיד המנכ"לית, והפכה למנהיגה הנשית היחידה בעשר הבורסות העולמיות המובילות. לצידה, הון נג (Hon Ng) מונה למנהל משפטי ראשי, ווגאר אוסי זאדה (Vugar Usi Zade ) הוא מנהל התפעול הראשי ומין לין (Min Lin) מונה למנהל עסקים ראשי. צוות מנהיגות חזק זה היה כלי אסטרטגי בהנעת יוזמות אסטרטגיות, קידום הציות לרגולוציות וייזום פיתוחים ממוקדי משתמש.

עם זאת, Bitget השיגה אישורי מפתח, כולל רישיון בבריטניה, רישיון ספק שירותי ביטקוין (BSP) באל סלבדור, והשיקה בורסה מקומית בווייטנאם. פיתוחים אלה פועלים בהתאם לסטנדרטים אזוריים תוך הרחבת נוכחותה העולמית.

Bitget גם עשתה צעדים באחריות חברתית תאגידית באמצעות יוזמות כמו Blockchain4Her, המקדמת גיוון מגדרי בבלוקצ'יין, ו- Blockchain4Youth, המפיצה מודעות לבלוקצ'יין בקרב אנשי מקצוע צעירים ברחבי העולם. תוכניות אלה משקפות את החזון הרחב יותר של הבורסה לאפשר צמיחה מכלילה בתוך מרחב Web3.

עם ההשקעות האסטרטגיות שלה, ההצלחות הרגולטוריות והחידושים הממוקדים במשתמשים, Bitget נכנסת לשנת 2025 בדרך להמשך התרחבות והשפעה באקוסיסטם של הקריפטו. הישגי השנה האחרונה מעידים על החזון האסטרטגי של הפלטפורמה בעיצוב עתיד הבלוקצ'יין והקריפטו.

לדו"ח השקיפות המלא היכנסו לכאן.

