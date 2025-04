Otevřený dopis ředitele právního oddělení společnosti Bitget věnovaný plánům rozšiřování a dodržování předpisů

VICTORIA, Seychely, April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, přední kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, zveřejnila otevřený dopis svého ředitele právního oddělení, Hon Ng, který se věnuje aktivitám burzy z hlediska expanze a dodržování globálních předpisů. CEX pokračuje v růstu na světovém trhu kryptoburz získáváním schválení ze strany regulačních orgánů a rozšiřováním své činnosti. Společnost Bitget se svým důsledným zaměřením na dodržování předpisů efektivně proplouvá neustále se měnícím regulačním prostředím se svými více než osmi získanými licencemi a zároveň se stará, aby měl uživatel přístup k bezpečnému a transparentnímu obchodnímu prostředí.

Ředitel právního oddělení ve společnosti Bitget, Hon Ng, se v otevřeném dopise věnuje strategickému směřování a popisuje plány, jak posílit postavení společnosti Bitget v různých jurisdikcích a regulačních oblastech. Uvedená prohlášení potvrzují důležitost dialogu s regulačními orgány a podtrhují nadcházející iniciativy, které pomohou utvářet budoucnost platformy.

„Regulační požadavky ve světě digitálních aktiv jsou stále komplexnější a společnost Bitget podniká proaktivně kroky pro lepší spolupráci s úřady a zajištění odpovědného růstu. Dodržování není povinnost, ale nezbytnost. Jde o definování standardu pro celé odvětví a budování udržitelného ekosystému pro uživatele,“ říká Hon Ng, ředitel právního oddělení ve společnosti Bitget.

Společnost Bitget již zajistila svoji registraci a schválení na několika klíčových trzích, včetně Austrálie, Itálie, Polska, Litvy, Spojeného království, České republiky a Salvadoru. Tyto úspěchy jsou v souladu se strategií společnosti pracovat v právních rámcích a podpořit iniciativy propagující lepší zabezpečení a ochranu uživatelů. Právní týmy a týmy pro dodržování předpisů úzce spolupracují na získání dalších licencí v dalších jurisdikcích s cílem zajistit lepší dostupnost a důvěryhodnost platformy.

Jedním z hlavních cílů pro nadcházející rok je modernizovat firemní protokoly pro dodržování předpisů. Zavádí se sofistikovaný KYC proces („Know Your Customer“) s cílem optimalizovat ověřování totožnosti uživatelů při současném dodržování předpisů proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Souběžně s výše uvedeným společnost Bitget investuje do moderních nástrojů pro monitorování transakcí s cílem odhalit a zabránit nelegálním činnostem a zajistit, aby veškerý provoz dodržoval nejvyšší standardy finanční integrity.

Spolupráce s regulačními orgány a orgány činnými v trestním řízení zůstává klíčovým aspektem iniciativy společnosti Bitget pro dodržování předpisů. Společnost ustanovila přímé komunikační kanály s úřady, které usnadňují transparentní hlášení a zrychlují odezvu v případech podezřelé aktivity. Přijetím nových technologických řešení se společnost Bitget snaží zlepšit globální spolupráci a zároveň ochránit soukromí uživatelů.

Společně s vylepšením v oblasti regulací se společnost Bitget zaměřuje na integraci inovativních produktů, v souladu s požadavky na dodržování předpisů. Společnost Bitget již zavádí lepší ochranu uživatelů, funkce pro řízení rizik a vylepšená bezpečnostní opatření zvyšující odolnost a důvěryhodnost platformy. To vše v souladu s cíli společnosti zachovat bezpečnou obchodní platformu splňující veškeré předpisy a kladoucí důraz na své uživatele.

V rámci svého závazku zajistit odpovědný chod navíc společnost Bitget přísně dodržuje mezinárodní sankční kontroly. Uživatelé z regionů s omezenou činností mají zakázán přístup k platformě. Tím je zajištěno, že všechny aktivity budou probíhat v zákonných mezích. Specializovaný tým pro dodržování předpisů nepřetržitě monitoruje vývoj světových regulací, aby mohl podle potřeby flexibilně upravit stávající zásady.

Strategie společnosti Bitget zaměřená na právní a regulační soulad byla navržena tak, aby se přizpůsobila rychle se měnícímu prostředí ve světě digitálních aktiv. S ohledem na celosvětové diskuze na téma regulací je společnost připravena upravit svůj pracovní rámec tak, aby zajistila soulad s novými zásadami i nově vznikajícími standardy pro toto odvětví. Právní tým zůstává zapojen do rozhovorů s autory zásad a díky tomu může přispívat k odpovědnému vývoji kryptoregulací.

„Dodržování předpisů je nepřetržitý proces, který vyžaduje předvídavost a spolupráci. Náš cíl je jednoduchý: dodržovat zásady, expandovat, fungovat a růst. Naším cílem nadále zůstává zpřístupnění kryptoměn všem uživatelům po celém světě. Každá licence a schválení nás k tomuto cíli přibližuje,“ dodává Ng.

Neutuchající úsilí společnosti Bitget zaměřené na rozšiřování a dodržování předpisů ji opakovaně staví do role lídra ve světě kryptoměn. Zachováním náskoku před regulačními změnami a zaváděním přísných bezpečnostních opatření si tato společnost oprávněně obhájí svůj titul jedné z nejdůvěryhodnějších kryptoburz na světě.

