EBC Financial Group วิเคราะห์นโยบายและแนวโน้มสินค้าโภคภัณฑ์ภายใต้การบริหารของทรัมป์

DC, UNITED STATES, January 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC) บริษัทที่ให้บริการทางการเงินชั้นนำระดับโลก เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายเศรษฐกิจและพลวัตตลาดต่อกลยุทธ์การลงทุน โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงราคาทองคำที่เพิ่มขึ้น 27% ในปี 2024 และหนี้สินของรัฐบาลสหรัฐที่สูงเกิน 36 ล้านล้านดอลลาร์ EBC วิเคราะห์แนวโน้มปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดพอร์ตการลงทุนและทัศนคติของนักลงทุน ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนแปลง

มุมมองทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ในอดีต ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของตลาดและราคาสินทรัพย์มาโดยตลอด โดยในปี 2024 ตลาดมีการเคลื่อนไหวที่สำคัญในหลายภาคส่วน หนึ่งในนั้นคือราคาทองคำที่เพิ่มขึ้นถึง 27% ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการปรับนโยบายทางการเงินทั่วโลก

David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าวว่า "แม้ว่ากระแสตลาดในระยะสั้นอาจมีความผันผวน แต่จากข้อมูลในอดีต เราสามารถเห็นได้ว่าสินทรัพย์บางประเภท เช่น ทองคำ มีการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างในเศรษฐกิจโลก"

การวิเคราะห์ล่าสุดจาก EBC ชี้ให้เห็นว่า ธนาคารกลางมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการกระจายความเสี่ยงของเงินสำรองทั่วโลก โดยในปี 2023 ธนาคารกลางทั่วโลกได้เพิ่มเงินสำรองอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการเพิ่มทองคำปริมาณ 1,037 ตัน ซึ่งนับเป็นปริมาณประจำปีที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงที่มีความครอบคลุมมากขึ้น พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับกรอบการเงินระหว่างประเทศในภาพรวม

นโยบายทางการค้าและการคลัง : ผลกระทบต่อนักลงทุน

นโยบายเศรษฐกิจที่คาดว่าจะดำเนินการภายใต้การบริหารของโดนัลด์ ทรัมป์ ในปัจจุบัน รวมถึงมาตรการปรับลดภาษีและการเพิ่มอัตราภาษีศุลกากร มีแนวโน้มสอดคล้องกับช่วงดำรงตำแหน่งครั้งแรกของเขา แต่อาจเผชิญความท้าทายใหม่จากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ นักวิเคราะห์ EBC ระบุว่า แม้บางมาตรการอาจช่วยสนับสนุนการเติบโตในภาคธุรกิจ แต่การเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีศุลกากรและความซับซ้อนทางการคลัง อาจผลักดันให้นักลงทุนต้องปรับกลยุทธ์การลงทุน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

Barrett เปิดเผยระหว่างการสัมภาษณ์ล่าสุดว่า “มาตรการการลงทุนที่มุ่งเน้นการปกป้องผลประโยชน์ในประเทศ อาจสร้างผลกระทบต่อการส่งออกพลังงาน โลหะอุตสาหกรรม รวมถึงพลวัตของตลาดโดยรวม” พร้อมเสริมว่า “การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนต้องทบทวนและปรับกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง”

การวิเคราะห์ของ EBC ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากมาตรการตอบโต้ของพันธมิตรทางการค้า ซึ่งในอดีต มาตรการดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงแนวโน้มการกระจายความเสี่ยงของเงินสำรอง และอาจนำไปสู่การปรับลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐได้

ความท้าทายด้านหนี้สินและพลวัตของตลาดโลก

หนี้สินของรัฐบาลสหรัฐที่พุ่งสูงเกิน 36 ล้านล้านดอลลาร์ กำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก ผลกระทบจากการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงสูงต่อเนื่อง อาจส่งผลต่อทัศนคติของนักลงทุนที่มีต่อสินทรัพย์แบบดั้งเดิม เช่น พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งอาจกระตุ้นให้มีการพิจารณากลยุทธ์การลงทุนทางเลือกใหม่ ๆ เพื่อรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

Barrett กล่าวว่า “ในประวัติศาสตร์ ช่วงเวลาที่ตลาดเผชิญความไม่แน่นอนมักเป็นช่วงที่นักลงทุนหันมาให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง การปรับนโยบายการเงินทั่วโลกในปัจจุบันจึงยิ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับสมดุลความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสม”

การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น การที่ประเทศในกลุ่ม BRICS กำลังพิจารณาทางเลือกใหม่แทนการใช้ระบบ SWIFT ยิ่งสะท้อนถึงความสำคัญของกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงของเงินสำรองที่กำลังพัฒนา แม้ว่ากระบวนการเหล่านี้จะยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ แต่การหารือในประเด็นเหล่านี้ก็เป็นสัญญาณของการทบทวนกรอบการเงินโลก เพื่อปรับตัวรับมือกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป

โอกาสทางกลยุทธ์ในตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลง

EBC เน้นย้ำว่าในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน การจัดพอร์ตการลงทุนอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญ กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงที่ผสมผสานระหว่างการสร้างความมั่นคงและการเติบโตที่มีศักยภาพสามารถช่วยให้นักลงทุนรับมือกับความผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มในอดีตแสดงให้เห็นว่า สินทรัพย์บางประเภทมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงที่ประสบผลสำเร็จในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

EBC นำเสนอบทวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อช่วยให้นักลงทุนเข้าใจสภาวะตลาดที่ซับซ้อน ด้วยการผสมผสานการวิเคราะห์จากข้อมูลในอดีตเข้ากับมุมมองในอนาคต เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่มีข้อมูลประกอบในภูมิทัศน์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.ebc.com.

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก EBC ให้ความสำคัญกับนักลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบัน นอกจากนี้ยังมอบโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น หรือดัชนีจากทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย

จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ได้อย่างชำนาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ การเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกการมีส่วนร่วมของนักลงทุนจะได้รับการดูแลใส่ใจอย่างสูงสุด

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชีย, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางแอฟริกา และโอเชียเนีย เป็นต้น นอกจากนี้ EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้น EBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์รอบตัวเรามากขึ้น

