EBC Financial Group、BRICSのアジア・アフリカ地域での拡大に伴う市場動向を分析

世界人口の49%、世界GDPの40%を占めるBRICS圏の拡大は、世界貿易構造の変化を示唆している、と当社は指摘しました。

LONDON, UNITED KINGDOM, January 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- BRICSはブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの5か国により2011年に設立した、経済協力の枠組みです。2025年1月1日、ベラルーシ、ボリビア、キューバ、カザフスタン、マレーシア、タイ、ウガンダ、ウズベキスタンの8か国がパートナー国として加わり、2025年1月6日に東南アジアから初めてインドネシアが正式加盟しました。最近、ナイジェリアもパートナー国として加わり、経済的・地理的な広がりを見せています。EBC Financial Group(以下、当社)は、BRICSの最大規模の拡大の影響について分析を行いました。

国際通貨基金(IMF)によると、BRICSは現在、世界の人口のほぼ半分を占め、購買力平価で世界のGDPの40%を占めており、世界市場に大きな影響を与えています。国際エネルギー機関(IEA)と米国地質調査所(USGS)のデータによると、エネルギー分野では、ロシアやブラジルなどのBRICS加盟国が世界トップの原油輸出国であり、中国と南アフリカが金とプラチナの生産でリードしています。英国の王立国際問題研究所(チャタムハウス)のアナリストは、BRICSのこのような経済力によって、特にエネルギーと商品市場において、世界の貿易の流れが再構築されると強調しています。

BRICSの拡大による影響は、為替変動から商品価格の変動に至るまで、すでに主要市場全体に及んでいます。BRICSが貿易協定や資源管理に関する協力を深めるにつれ、原油、天然ガス、金や銀などの金属に関連する市場は顕著な変化を迎えています。当社は、世界の金融情勢を形成する動向に焦点を当てながら、このような進化しつつある市場に注目しています。

市場への影響

貿易協定や経済政策の進展に伴い、USD/INRやRMB/KZTなど、加盟国間の通貨変動が注目されています。同時に、BRICSの資源管理強化は商品市場を再構築しており、原油、天然ガス、金や銀などの金属に重要な影響を及ぼしています。

新興市場の株価指数は、外国資本の流れに連動した顕著な動きを見せています。インフラや貿易におけるBRICSのイニシアチブに後押しされたこのような変化は、世界の株式市場におけるBRICSの影響力の高まりと、長期的な成長機会を引き出す可能性を示唆しています。

トレーダーと投資家へのチャンス

BRICSの拡大は金融市場に数えきれないほどのチャンスをもたらします。

外為市場:新たな加盟国が加わることで、為替変動が発生する可能性があります。インドネシアのインフレ対策のための最近の利上げなど、BRICS諸国の金融政策の変化に伴う金利調整により、IDR/CNYやRUB/USDなどの通貨ペアでは為替変動が起こる可能性があります。このような動きは、金融政策が乖離する地域におけるチャンスを浮き彫りにします。

コモディティ:BRICSは世界の石油、ガス、金属市場で大きな市場シェアを占めており、特にエネルギー輸出におけるカザフスタンの役割が高まっているため、原油と天然ガスの流通に影響を与える態勢を整えています。金属セクターでは、金とプラチナ生産における中国と南アフリカの優位性が、グリーンインフラに対する需要の高まりと相まって、貴金属と工業用金属のトレーダーに有利なチャンスをもたらしています。

株価指数:ウズベキスタンやタイのような新興国の加盟が、新たな多様化の機会をもたらしています。ロシアの国富ファンドや中国の「一帯一路」事業など、BRICS諸国のソブリン・ウェルス・ファンド(政府系ファンド)は、インフラ整備と地域協力を強化すると予想されます。これらのイニシアチブは、加盟各国で起きている変化と関連しており、多様化は地域的傾向であるとも言えます。

インドネシアとマレーシアのBRICS加盟は、世界貿易と金融における東南アジアの役割拡大にとって重要な進展であるといえます。両国の加盟は多様な市場がグローバル経済に統合されることを示唆しており、この動きは地政学的な動向と相まって、貿易エコシステムの透明性向上、アクセシビリティの向上、および経済的回復力に寄与すると見られます。

