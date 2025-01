נציבות האמנות החזותית של ערב הסעודית משיקה את שבוע האמנות ריאד: פלטפורמה חדשה שחוגגת סצנת אמנות משגשגת

*מתובנות על אוספים פרטיים ותערוכות בהובלת גלריות ועד סדרת הרצאות וסדנאות, המהדורה הראשונה של שבוע האמנות בריאד, שתתקיים בין התאריכים 6-13 באפריל 2025, תתקיים תחת הנושא At The Edge

הוועדה הסעודית לאמנות חזותית (The Saudi Visual Arts Commission ) מכריזה על המהדורה הראשונה של שבוע האמנות בריאד, יוזמה ייחודית שחוגגת את סצנת האמנות המשגשגת של ערב הסעודית. האירוע, שיתקיים בין התאריכים 6-13 באפריל 2025, יפגיש גלריות מקומיות ובינלאומיות מובילות, מוסדות תרבות, אמנים, פטרונים, אספנים וחובבי אמנות.

שבוע האמנות ריאד, יוזמה לא מסחרית, מתבססת על יסודות של קהילת אמנות דינמית כדי לטפח נוף שיתופי שבו האמנות החזותית תמשיך לפרוח לדורות הבאים. עם תוכניות שנועדו לכבד את העבר, לחגוג את ההווה ולהשקיע בעתיד, שבוע האמנות ריאד יציג את העומק והרוחב של נוף האמנות הסעודי.

אירוע הפתיחה שיימשך שבוע יתפרש על פני מערך מגוון של תוכניות ופעילויות ויתקיים ברחבי העיר ריאד, שבסיסה במחוז ג'קס (JAX) בעיר ההיסטורית דירייה. נקודות עיקריות כוללות:

*תערוכות: הצגת עבודות של אמנים ותיקים ומתפתחים שהוצגו על ידי גלריות סעודיות ובינלאומיות מובילות;

*תערוכות אספנים: תצוגות מרהיבות של אוספים פרטיים, המעניקות גישה חסרת תקדים ליצירות נדירות;

*תוכניות ואירועים ציבוריים: שיחות, סדנאות ומופעים מרתקים המדגישים חינוך, שיתוף פעולה והכללה, שנועדו לעורר השראה ולחבר בין קהלים.

תחת הנושא At The Edge, המהדורה הראשונה תחקור ספים, מעברים ומרחבים לימינליים, המשקפים את תפקידה של ריאד כמרכז של מעורבות תרבותית עולמית.

שבוע האמנות בריאד, שמתקיים בין ה-6 ל-13 באפריל 2025, הוא יוזמה של הוועדה לאמנות חזותית של ערב הסעודית - אחת מ-11 ועדות ספציפיות למגזר תחת משרד התרבות, המובילות את פיתוח מגזר האמנות החזותית בערב הסעודית.

דינה אמין (Dina Amin), מנכ"לית הוועדה לאמנות חזותית, אומרת: "שבוע האמנות בריאד עוסק בבניית מסגרת איתנה ומכילה – כזו התומכת בחדשנות, יצירתיות ומנהיגות מחשבתית, ובמחויבות בלתי מעורערת לשימור וקידום התרבות. על ידי שילוב אלמנטים מגוונים של מגזר האמנות הסעודי, היא שואפת להעצים ולטפח מתרגלים ולטפח חזון משותף של צמיחה, הזדמנויות והעשרה תרבותית".

אודות שבוע האמנות בריאד

שבוע האמנות ריאד (Art Week Riyadh), יוזמה חדשה של הוועדה לאמנות חזותית, הוא פלטפורמה עירונית להצגה וחגיגה של נוף האמנות הסעודית הדינמי. מושרש בסצנת האמנות המשגשגת של המדינה, הוא ישים זרקור על מעמדה של ריאד כיעד מרכזי בעולם האמנות, ויאחד מוסדות מקומיים ובינלאומיים מובילים, גלריות, פטרונים ומתרגלים. אירוע ייחודי זה, שיימשך שבוע, יכלול תערוכות שיוצגו על ידי גלריות, דגשים מאוספים פרטיים בולטים, ותוכנית ציבורית מרתקת - כולם ישמשו פלטפורמה כוללת לדיאלוג וחילופי אמנות, טיפוח תרבות של איסוף אמנות ופטרונות, ותרומה לכלכלה היצירתית של ערב הסעודית. ניתן למצוא את אתר האירוע כאן . #ArtWeekRiyadh, #ArtWeekRiyadh2025

אודות הוועדה לאמנות חזותית

הוועדה לאמנות חזותית היא אחת מ-11 ועדות ייעודיות למגזר תחת משרד התרבות. נוסדה בשנת 2020, היא מובילה את הפיתוח של מגזר האמנות החזותית בערב הסעודית. הנציבות פועלת לטפח את כישרונם של חובבי אמנות, מתרגלים ואנשי מקצוע בארץ, ולתמוך בייצור ותצוגה של יצירות אמנות על כל צורותיה, בארץ ובעולם. למידע נוסף על הוועדה לאמנות חזותית, אנא בקרו בדף https://visualarts.moc.gov.sa/en והוועדה ב-X: @MOCVisualArts .

אודות משרד התרבות של ערב הסעודית

לערב הסעודית היסטוריה ענפה של אמנות ותרבות. משרד התרבות מפתח את כלכלת התרבות של ערב הסעודית ומעשיר את חיי היומיום של אזרחים, תושבים ומבקרים. המשרד מפקח על 11 ועדות ספציפיות למגזר, ופועל לתמיכה ולשימור של תרבות תוססת הנאמנה לעברה וצופה לעתיד על ידי הוקרה למורשת ושחרור צורות ביטוי חדשות ומעוררות השראה לכולם. מצא את משרד התרבות ברשתות החברתיות: X MOCSaudi@ (ערבית) ; MOCSaudi_En@ (אנגלית) | אינסטגרם @mocsaudi

