Place-it® ophangsysteem voor schuine wanden voor schilderijen (DUOPACK) Step 1 de twee magneten bevestigen HOUTEN frame Step 2 de twee wandplaten aan de wand monteren

Maakt het mogelijk om de poster op een schuine wand te vervangen door een echt schilderij.

COPENHAGEN, DENMARK, January 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- Place-it® lanceert een nieuw product waarmee u eenvoudig schilderijen aan een schuine wand kunt ophangen.

Maakt het mogelijk om de poster op een schuine wand te vervangen door een echt schilderij.

Het is niet altijd even makkelijk om schilderijen aan schuine wanden op te hangen. Om dit probleem op te lossen, hebben doe-het-zelvers in de loop der jaren heel wat creatieve oplossingen bedacht. Maar vaak eindigt dit toch met een poster of zelfs niets aan de schuine wand, en dat is jammer.

Het nieuwe, gepatenteerde product "Place-it® ophangsysteem voor schuine wanden" lost dit probleem op. Het bestaat uit 2 metalen platen en 2 krachtige magneten. De magneten zijn zogenaamde neodymiummagneten, die honderden keren hun eigen gewicht kunnen dragen. De magneten worden aan de boven- en onderkant van de achterkant van het frame geschroefd. Bevestig de metalen platen met de meegeleverde schroeven en pluggen aan de schuine wand. Het schilderij kan nu worden opgehangen.

Een ander voordeel van het product is dat het schilderij eenvoudig in alle richtingen aan de muur kan worden bevestigd. Hierdoor is het eenvoudig om nauwkeurig te bepalen waar het schilderij moet hangen met Place-it®. Dit is vooral een voordeel als het schilderij parallel aan een raamkozijn of andere schilderijen moet hangen.

"Met Place-it® voor schuine wanden beantwoorden we aan een belangrijke wens van onze klanten. Veel van hen gebruiken de andere Place-it®-producten al en wilden Place-it® ook bij schuine wanden kunnen gebruiken. Dat is nu mogelijk," vertelt Pelle Nicolaisen, eigenaar en bedenker van Place-it®.

Ondanks het feit dat het schilderij slechts door twee magneten wordt vastgehouden, kan Place-it® worden gebruikt voor schilderijen die tot wel 4,5 kg wegen, wat overeenkomt met een canvas in een floating frame van 1 x 1 meter.

Place-it® voor schuine wanden is het nieuwste Place-it®-product. Place-it® is een professioneel ophangsysteem dat werd ontwikkeld voor kunstenaars, galerieën en kunstgenootschappen. Dankzij het magneetprincipe kunt u schilderijen voortaan makkelijker, sneller en flexibeler ophangen.

Een duopack "Place-it® ophangsysteem voor schuine wanden" voor 2 schilderijen kost 26,90 € (adviesprijs). Het product is verkrijgbaar voor zowel houten als aluminiumframes. Op amazon.nl vindt u meer informatie over de producten en kunt u ze aankopen: Place-it® ophangsysteem voor schuine wanden voor schilderijen met HOUTEN frame (DUOPACK) of Place-it® ophangsysteem voor schuine wanden voor schilderijen met ALUMINIUM frame (DUOPACK)

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.