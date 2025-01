Sabio Sikrer Position i Globale Bæredygtighedsranglister; Bekræfter Lederskab inden for Grøn Teknologi

EcoVadis Silver Medal - Sabio Group Mark Betts, Chief Experience Officer, Sabio Group Sabio Logo

Førende udbyder af CX-løsninger har modtaget en EcoVadis-sølvmedalje og er dermed blandt de 15% bedste virksomheder i verden inden for bæredygtighedspraksis

COPENHAGEN, DENMARK, January 23, 2025 / EINPresswire.com / -- Sabio Group , specialister i digital transformation af kundeoplevelser (CX), har opnået en sølvmedalje i EcoVadis’ globale bæredygtighedsvurdering.Virksomheden, der har hovedkontor i London men global rækkevidde, opnåede en sølvmedaljerangering i EcoVadis scorecard, hvilket placerer virksomheden blandt de øverste 15% af organisationer evalueret på verdensplan.Med en imponerende samlet score på 71 ud af 100, der placerer Sabio i den 92. percentil, markerer præstationen en betydelig milepæl i virksomhedens bæredygtighedsrejse.Mark Betts, Chief Experience Officer og formand for Sabios ESG-styringskomité, kommenterede: "Denne anerkendelse fra EcoVadis repræsenterer mere end blot en udmærkelse, det er et vidnesbyrd om vores urokkelige engagement i bæredygtig forretningspraksis og ansvarligt virksomhedsborgerskab."At opnå en score, der placerer os i den 92. percentil globalt, demonstrerer, at vores bæredygtighedsinitiativer ikke kun er løfter, men håndgribelige handlinger, der leverer reel effekt og resultater."EcoVadis-vurderingen, der er bredt anerkendt som verdens mest betroede platform for virksomheders bæredygtighedsratings, evaluerer virksomheder på tværs af 21 bæredygtighedskriterier inden for fire kernetemaer: Miljø, Arbejdskraft & Menneskerettigheder, Etik og Bæredygtige Indkøb. Mere end 130.000 virksomheder globalt er blevet rated af EcoVadis.Sabios præstation følger deres nylige formelle forpligtelse til at opnå netto-nul CO2-udledning inden 2050, et løfte der har modtaget validering fra både Science Based Target Initiative (SBTi) og FN's Global Compact (UNGC)."Vores EcoVadis sølvmedalje er ikke kun en afspejling af, hvor vi står i dag – det er et springbræt til, hvor vi er på vej hen," tilføjede Mark. "Mens vi fortsætter med at innovere inden for CX-teknologiområdet, er vi lige så fokuserede på at være pionerer inden for bæredygtig praksis, der vil forme vores branches fremtid. Denne anerkendelse styrker vores position som leder inden for bæredygtige teknologiløsninger."Sabios bæredygtighedsstrategi omfatter en omfattende tilgang til miljøforvaltning, herunder:- Implementering af energieffektiv praksis på tværs af globale operationer- Strategisk overgang til vedvarende energikilder- Udvikling af bæredygtig rejsepolitik- Innovation i miljøvenlige produkt- og servicetilbud- Aktivt engagement med leverandører om bæredygtighedsinitiativerMark tilføjede: "Vi forbliver engagerede i at fremme vores bæredygtighedsdagsorden, med planer om at udvikle og implementere detaljerede CO2-reduktionsstrategier på tværs af virksomheden over de næste to år. Dette initiativ vil involvere samarbejde på alle niveauer i organisationen, hvilket fremmer en kultur af miljøbevidsthed og ansvar."EcoVadis' virksomhedsbæredygtighedsratings er baseret på internationale bæredygtighedsstandarder såsom FN Global Compacts Ti Principper, Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konventioner, Global Reporting Initiative (GRI) standarderne og ISO 26000-standarden. Ratings'ene giver en evidensbaseret analyse af præstation og en handlingsorienteret køreplan for kontinuerlig forbedring. Lær mere på EcoVadis.com/suppliers Besøg Sabios hjemmeside for mere information om virksomhedens bæredygtighedsinitiativer og engagement i miljøforvaltning.slut

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.