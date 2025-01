Sabio versterkt positie in wereldwijde duurzaamheidsranglijsten

EcoVadis Silver Medal - Sabio Group Mark Betts, Chief Experience Officer, Sabio Group Sabio Logo

UTRECHT, NETHERLANDS, January 23, 2025 / EINPresswire.com / -- Sabio Group , specialist in digitale klantervaring (CX), heeft zijn positie versterkt als leider in duurzaamheid. Het wereldwijd opererende bedrijf heeft een zilveren medaille behaald in de EcoVadis-duurzaamheidsbeoordeling en behoort daarmee tot de beste 15% van beoordeelde bedrijven wereldwijd.Met een indrukwekkende score van 71 op 100 staat Sabio in het 92e percentiel van organisaties die zijn geëvalueerd op hun duurzaamheidsinitiatieven. Het markeert met deze prestatie een belangrijke mijlpaal in de duurzaamheidsreis van het bedrijf.Mark Betts, Chief Experience Officer en voorzitter van Sabio's ESG Stuurcomité, reageert trots: "Deze erkenning van EcoVadis is meer dan alleen een onderscheiding. Het is een bewijs van onze onwrikbare toewijding aan duurzaamheidsinitiatieven en verantwoord ondernemerschap. Onze score laat zien dat onze initiatieven echte impact maken en tastbare resultaten opleveren."EcoVadis is wereldwijd erkend als een toonaangevend platform voor duurzaamheidsbeoordelingen en evalueert bedrijven op 21 criteria binnen vier kernthema’s: milieu, arbeidsomstandigheden en mensenrechten, ethiek en duurzaam inkopen. Inmiddels zijn meer dan 130.000 bedrijven beoordeeld.Sabio’s zilveren medaille volgt op de formele toezegging van het bedrijf om tegen 2050 netto-nul koolstofemissies te bereiken. Deze doelstelling wordt ondersteund door zowel het Science Based Target Initiative (SBTi) als het United Nations Global Compact (UNGC).“Onze zilveren medaille is niet alleen een weerspiegeling van waar we nu staan," zegt Betts, "maar ook een springplank naar onze toekomst. Terwijl we blijven innoveren op het gebied van CX-technologie, blijven we ons ook richten op het ontwikkelen van duurzame initiatieven die de toekomst van onze sector zullen vormgeven."Sabio heeft een breed scala aan initiatieven ontwikkeld om zijn duurzaamheidsdoelen te bereiken:- Energie-efficiënte praktijken binnen alle wereldwijde operaties- Overstap naar hernieuwbare energiebronnen- Ontwikkeling van een duurzaam reisbeleid- Introductie van milieuvriendelijke producten en diensten- Samenwerking met leveranciers om duurzaamheidsdoelen te bereikenMark Betts benadrukt: "we blijven toegewijd aan het versnellen van onze duurzaamheidsagenda. De komende twee jaar werken we aan gedetailleerde strategieën om onze CO2-uitstoot verder te reduceren, met betrokkenheid van alle medewerkers in onze organisatie. Samen bouwen we aan een cultuur van milieubewustzijn en verantwoordelijkheid."De bedrijfsduurzaamheidsratings van EcoVadis zijn gebaseerd op internationale duurzaamheidsstandaarden zoals de Tien Principes van het VN Global Compact, de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de Global Reporting Initiative (GRI) standaarden en de ISO 26000 standaard. De ratings bieden een op bewijs gebaseerde analyse van prestaties en een actiegericht stappenplan voor continue verbetering. Meer informatie op EcoVadis.com/suppliers Bezoek Sabio's website voor meer informatie over de duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf en haar inzet voor milieubeheer.einde

