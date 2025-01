Canine Orthopedics Market to Attain US$ 997.25 Million by 2034, Unveiled in Latest Report, Showing a 8.3% CAGR

Canine Orthopedics Market

Escalating pet ownership and growing consciousness of progressive veterinary care a prominent factor driving the canine orthopedics market.

Surging demand for detailed cures such as joint replacements and minimally invasive surgeries is pushing the market forward.” — Polaris Market Research

NEW YORK CITY, NY, UNITED STATES, January 23, 2025 / EINPresswire.com / -- ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ค๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ข๐˜ด๐˜ต ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ 2034 ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ป๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ต๐˜ถ๐˜ฅ๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜บ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ข ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ช๐˜ง๐˜ช๐˜ค ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜บ๐˜ด๐˜ช๐˜ด.๐€๐œ๐œ๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐ ๐ญ๐จ ๐š๐ง ๐ž๐ฑ๐ก๐š๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐›๐ฒ ๐๐จ๐ฅ๐š๐ซ๐ข๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก, ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐œ๐š๐ง๐ข๐ง๐ž ๐จ๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐ฉ๐ž๐๐ข๐œ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ฉ๐จ๐ข๐ฌ๐ž๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ฌ๐ข๐ ๐ง๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š๐ง๐ญ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ง๐ž๐ฑ๐ญ ๐๐ž๐œ๐š๐๐ž. ๐ˆ๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’, ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ฌ๐š๐ฅ๐ž๐ฌ ๐ข๐ง๐œ๐จ๐ฆ๐ž ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก๐ž๐ ๐”๐’๐ƒ ๐Ÿ’๐Ÿ๐Ÿ.๐Ÿ๐Ÿ” ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง. ๐๐ซ๐ž๐๐ข๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐›๐จ๐จ๐ฌ๐ญ ๐š๐ญ ๐š ๐ซ๐จ๐›๐ฎ๐ฌ๐ญ ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ–.๐Ÿ‘%, ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก ๐”๐’๐ƒ ๐Ÿ—๐Ÿ—๐Ÿ•.๐Ÿ๐Ÿ“ ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ’.๐–๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐‚๐š๐ง๐ข๐ง๐ž ๐Ž๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐ฉ๐ž๐๐ข๐œ๐ฌ?Similar to humans, dogs can encounter orthopedic problems that influence their movement and holistic health. Orthopedic surgery plays an important part in confronting and determining these conditions, permitting the four-legged companion to retrieve their zest for life.๐ƒ๐จ๐ฐ๐ง๐ฅ๐จ๐š๐ ๐ ๐ซ๐ž๐ž ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐๐ƒ๐ ๐‚๐จ๐ฉ๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:One of the prominent orthopedic problems in dogs is a cruciate ligament tear, particularly the cranial cruciate ligament (CCL). The CCL is important for offering steadiness to the knee joint. When it is pulled apart or ruptured, it can cause pain, lameness, and arduousness in walking. Technological progressions such as 3D printing for procedural implants and inventions in orthopedic implants have additionally improved the standard of care, impacting the canine orthopedics market growth favorably.๐–๐ก๐จ ๐Œ๐š๐ค๐ž๐ฌ ๐‚๐š๐ง๐ข๐ง๐ž ๐Ž๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐ฉ๐ž๐๐ข๐œ๐ฌ?The aggressive topography of the industry integrates global leaders and regional contenders battling to seize market share through invention, tactical alliances, and regional augmentation. These contenders resist strong R&D potential and sizeable dissemination framework to convey progressive orthopedic implants, tools, and minimally invasive surgical instruments. Here are some of the leading players in the canine orthopedics market:โ€ข Narang Medical Limitedโ€ข Fusion Implants Limitedโ€ข Arthrex, Inc.โ€ข Integra LifeSciences Corporationโ€ข Movoraโ€ข Orthomed Hospitalโ€ข Medical Device Business Services, Inc.๐’๐จ๐ฆ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฅ๐š๐ญ๐ž๐ฌ๐ญ ๐๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐š๐ซ๐ž:โ€ข In April 2024, UC Davis initiated the Advanced Veterinary Surgery Center, outlined to encounter growing demand for orthopedic procedures.โ€ข In October 2024, VCA Animal Hospitals instigated a 3D printing lab outlined for pet orthopedic surgeries.๐‘๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐š ๐ƒ๐ข๐ฌ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐๐ž๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐š๐ฌ๐ž:๐–๐ก๐š๐ญโ€™๐ฌ ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐จ๐ซ๐ฐ๐š๐ซ๐?๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐๐ซ๐จ๐ ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง: In September 2024, PetVivo, a medical gadget and biomedical therapeutic firm centering on equines and intimate animals, launched Spryng with OsteoCushion Technology at PNWVC. The medical gadget is outlined for curing osteoarthritis and other musculoskeletal conditions in equine and friendly animals, providing a progressive solution for joint health handling.๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐„๐ฑ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ง๐œ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐Ž๐ฌ๐ญ๐ž๐จ๐š๐ซ๐ญ๐ก๐ซ๐ข๐ญ๐ข๐ฌ: The growing existence of osteoarthritis amidst canines is a prominent market driver as osteoarthritis is a prevalent degenerative joint condition in dogs and is connected to aging, obesity, and genetic inclination in specific breeds. This, in turn, is having a favorable impact on canine orthopedics market sales.๐’๐ฎ๐ซ๐ ๐ž ๐ข๐ง ๐€๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ ๐•๐ž๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐ง๐š๐ซ๐ฒ ๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐ข๐ง๐ž๐ฌ: Technological progressions in veterinary medicine are pushing the market demand by initiating inventive solutions that enhance diagnosis, cure, and overhaul. Contemporary technologies such as 3D printing, progressive imaging systems, and minimally invasive surgical instruments permit for accurate modification of orthopedic implants and more productive surgical outcomes.๐–๐ก๐ข๐œ๐ก ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง ๐‹๐ž๐š๐๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก?๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š: North America accounted for the largest canine orthopedics market share. The regionโ€™s robust growth is primarily due to a progressive veterinary healthcare framework and elevated pet possession rates.๐€๐ฌ๐ข๐š ๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ: Asia Pacific is anticipated to witness significant growth from 2025 to 2034. ๐‡๐จ๐ฐ ๐ˆ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐'๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ƒ๐จ๐ง๐ž?๐๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐คโ€ข Implantso Platesโ€ข Instruments๐๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐คโ€ข TPLO Platesโ€ข TTA Platesโ€ข Specialty Platesโ€ข Trauma Platesโ€ข Others๐๐ฒ ๐„๐ง๐ ๐"๐ฌ๐ž ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐คโ€ข Hospitals & Clinicsโ€ข Others๐๐ฒ ๐'๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐คโ€ข ๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐šo USo Canadaโ€ข ๐„๐ฎ๐ซ๐จ๐ฉ๐žo Germanyo Franceo UKo Italyo Spaino Netherlandso Russiao Rest of Europeโ€ข ๐€๐ฌ๐ข๐š ๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œo Chinao Japano Indiao Malaysiao South Koreao Indonesiao Australiao Vietnamo Rest of Asia Pacificโ€ข ๐Œ๐ข๐๐๐ฅ๐ž ๐„๐š๐ฌ๐ญ & ๐€๐Ÿ๐ซ๐ข๐œ๐šo Saudi Arabiao UAEo Israelo South Africao Rest of the Middle East & Africaโ€ข ๐‹๐š๐ญ๐ข๐ง ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐šo Mexicoo Brazilo Argentinao Rest of Latin America๐ ๐€๐๐ฌ:How much is the canine orthopedics market?The market size was valued at USD 411.16 million in 2024 and is projected to grow to USD 997.25 million by 2034.Which region dominated the canine orthopedics market in 2024?North America dominated the global canine orthopedics market in 2024.Which segment by product led the market in 2024?In 2024, the implants segment led the market.What is the growth rate of the market?The global market is projected to register a CAGR of 8.3% during the forecast period. 