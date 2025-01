ส้มเปรียบเสมือนสีดำโฉมใหม่สำหรับ The European Art of Taste

ส้มซึ่งเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพ ให้ความสดชื่น และมีรสชาติอร่อยนั้น เข้ากันได้กับทุกอย่างและเหมาะอย่างยิ่งที่จะรับประทานเมื่อใดก็ได้ เพื่อเฉลิมฉลองความอเนกประสงค์ของราชินีแห่งฤดูหนาว วิดีโอใหม่ในซีรีส์ “Postcards from Europe” ได้เผยแพร่ทางออนไลน์แล้ว

ปักกิ่ง, Jan. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ก้าวที่สองซึ่งเป็นการสานต่อซีรีส์ Postcards from Europe ของโครงการ The European Art of Taste: Fruit and Veg Masterpieces นั้นทุ่มเทไปที่ส้มอันเป็นดาวเด่นแห่งฤดูหนาวและโต๊ะอาหารสไตล์ยุโรปโดยปราศจากการโต้แย้ง และมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่องคุณประโยชน์และความอเนกประสงค์ ตลอดจนตอกย้ำถึงความสำคัญของส้มในเรื่องโภชนาการที่สมดุล

นี่คือผลไม้ฤดูหนาวทั่วไป แม้ว่าบางพันธุ์ออกผลได้จนถึงต้นฤดูร้อนก็ตาม เนื่องจากมีสีส้มที่สดใสและรสเปรี้ยวหวานที่สมดุล ส้มจึงเป็นผลไม้ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรับประทานร่วมกับตำรับอาหารใด ๆ ในเวลาใดของวันก็ได้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่สามารถกล่าวได้ว่า "ส้มเปรียบเสมือนสีดำใหม่" ในทางเลือกอาหาร เพราะเป็นเหมือนกับสีที่เข้ากันได้กับทุกสิ่ง ส้มจึงเป็นผลไม้ที่เข้ากันได้อย่างลงตัวกับอาหารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าไปจนถึงอาหารหวานและแม้แต่อาหารรสเลิศที่ซับซ้อนที่สุด

“ส้มในตอนเช้ามีคุณค่าดั่งทองคำ ตอนบ่ายมีคุณค่าดั่งเงิน และตอนเย็นมีคุณค่าดั่งตะกั่ว” คือสุภาษิตอิตาลีโบราณที่กล่าวส่งเสริมให้รับประทานผลไม้ชนิดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนเช้า แต่ทางวิทยาศาสตร์บอกว่าอย่างไร ตามที่สถาบัน Istituto Superiore di Sanità (ISS) ของอิตาลีกล่าวไว้ ส้มให้ประโยชน์ในทุกช่วงเวลาของวัน เนื่องจากมีคุณสมบัติทางโภชนาการเป็นพิเศษ ในตอนเช้า วิตามินซีที่มีอยู่มากมายในส้มจะช่วยต่อสู้กับความเหนื่อยล้าและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เป็นพันธมิตรอันมีค่าสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลัง ในตอนบ่าย ส้มสามารถกลายเป็นของว่างที่สร้างความสดชื่นและทำให้อิ่มท้อง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคลายความหิวโดยไม่ทำให้รู้สึกแย่ลง ทั้งยังช่วยควบคุมปริมาณแคลอรีที่ได้รับ แล้วในตอนเย็นล่ะ การบริโภคส้มเป็นของหวานถือเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมในการตอบสนองความอยากอาหารหวานโดยไม่ต้องพึ่งน้ำตาลทรายขาว

ส้มไม่มีตารางเวลา ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า ตอนบ่าย หรือตอนเย็น ผลไม้ที่น่าทึ่งชนิดนี้จึงเหมาะกับสูตรอาหารใดก็ได้อย่างลงตัว

สำนักงานสื่อประชาสัมพันธ์:

Renato Pagani Renato.pagani@secnewgate.it - + 39 335 6939561

Giorgia Rizzi giorgia.rizzi@secnewgate.it

ข่าวสารเกี่ยวกับ The European Art of Taste และ CSO Italy

โครงการ The European Art of Taste – Fruit & Veg Masterpieces มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้และผักที่มีคุณภาพสูงของยุโรป โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก CSO Italy และสหภาพยุโรป นอกจากนี้ บริษัทอิตาลีต่อไปนี้ยังมีส่วนร่วมในโครงการด้วย อันได้แก่ RK Growers, Mazzoni Group, Apofruit, Origine Group e Oranfrizer

CSO Italy ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในอิตาลี ซึ่งเชื่อมโยงบริษัทชั้นนำของอิตาลีหลายแห่งเข้ากับการผลิตและการตลาดของผลไม้และผักภายในประเทศ กลุ่มสมาชิกที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นประกอบด้วยบริษัทสำคัญหลายแห่งที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของห่วงโซ่อุปทานผลไม้และผัก เช่น การบรรจุ โลจิสติกส์ การแปรรูป ระบบเครื่องจักร และการจัดจำหน่าย ภารกิจของ CSO Italy คือการให้บริการที่มีประโยชน์แก่สมาชิกเพื่อปรับปรุงและทำให้ภาคอุตสาหกรรมผลไม้และผักของอิตาลีมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้มากขึ้น ตารางทางเทคนิคเกี่ยวกับการให้บริการด้านห่วงโซ่อุปทานผลไม้และผักทั้งหมดของอิตาลี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ CSO ITALY มีสมาชิก 73 รายจากสาขาต่าง ๆ ต่อไปนี้: สมาชิกผู้ผลิต 51 ราย สมาชิกห่วงโซ่อุปทาน 14 ราย สมาชิกที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน 3 ราย และหน่วยงานสนับสนุน 5 ราย

โดยได้รับทุนจากสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม มุมมองที่แสดงนั้นเป็นของผู้เขียนบทความแต่เพียงฝ่ายเดียว และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองของสหภาพยุโรปหรือหน่วยงานบริหารการวิจัยยุโรป (REA) ทั้งสหภาพยุโรปและหน่วยงานที่ให้รางวัลไม่สามารถรับผิดชอบต่อประเด็นดังกล่าวได้

ลิงก์ไปยังวิดีโอ: https://www.youtube.com/watch?v=pVvCwkxsPhc

สามารถดูภาพถ่ายที่ใช้ประกอบการประกาศนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5759fcf3-10be-4f20-84c1-13b79743acb2

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.