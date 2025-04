Auge mundial de la innovación energética: el premio TERA-Award bate un récord con 785 candidaturas

HONG KONG, April 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Como prueba de los crecientes esfuerzos internacionales por encontrar soluciones tecnológicas al problema del clima, la edición de este año del premio TERA-Award ha atraído a innovadores de todo el mundo, superando con creces los récords de participación anteriores. El concurso de energía inteligente cerró el plazo de inscripción a principios de abril con 785 candidaturas procedentes de 76 países y regiones, la cifra más alta en sus cuatro años de historia.

Detrás de estas impresionantes estadísticas hay un entramado de innovaciones en seis categorías, con las energías renovables a la cabeza. Los participantes han presentado ideas sobre combustibles ecológicos, tecnología del hidrógeno, sistemas energéticos inteligentes e infraestructuras sostenibles, todas ellas destinadas a afrontar los desafíos energéticos más acuciantes del mundo.

«Lo que estamos viendo es una notable convergencia mundial en torno a la innovación energética», explica Alan Chan, presidente ejecutivo del comité organizador del premio TERA-Award. «Este aumento de participaciones confirma que el premio TERA-Award se ha convertido en una plataforma mundial para identificar y fomentar las soluciones energéticas del mañana».

El alcance internacional del concurso se ha ampliado significativamente. Estados Unidos ha aportado el 12,5 % de las candidaturas, seguido por el Reino Unido y la India, con un 6,2 % y un 8,7 %, respectivamente. Se han mantenido los buenos números de las candidaturas procedentes de la China continental (18,1 %) y Hong Kong (5,5 %), pero la creciente participación de Europa, Oriente Medio y América pone de manifiesto el carácter internacional del ecosistema de innovación energética.

Más allá del gran premio de 1 millón de USD, el TERA-Award tiene una reconocida trayectoria en transformar ideas en una realidad comercial. El candidato de una edición anterior i2Cool acaba de cerrar su ronda de financiación de Serie A con el apoyo del organizador del concurso Towngas. Sus revestimientos refrigerantes sin electricidad se utilizan ahora a nivel internacional, lo que demuestra el impacto del TERA-Award más allá de un mero reconocimiento.

Del mismo modo, Luquos Energy ha utilizado el respaldo de Towngas tras participar en el concurso para ampliar su sistema de baterías de flujo a base de azufre, con un proyecto de demostración que se está llevando a cabo actualmente en Shenzhen. Estos ejemplos ilustran cómo el premio TERA-Award acelera la transición de sus soluciones del laboratorio al mercado.

Ahora la atención se centra en la fase de evaluación, dirigida por el profesor Cui Yi, científico de materiales de renombre mundial de la Universidad de Stanford. El panel de expertos evaluará las propuestas en función de su innovación tecnológica, viabilidad comercial, escalabilidad y posible impacto internacional.

Los ganadores se darán a conocer en julio de 2025, pero para muchos participantes, el verdadero premio va más allá del económico. El premio TERA-Award, patrocinado por Full Vision Capital, ofrece a los mejores equipos acceso a los líderes del sector, a posibles inversores y a socios estratégicos, recursos que, a menudo, son más valiosos que la financiación en sí.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

The Hong Kong and China Gas Company Limited (Towngas)

Tel: +852 2963 3493

Correo electrónico: cad@towngas.com

