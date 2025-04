Un record de 785 candidatures au TERA-Award illustre l'engouement international pour l'innovation énergétique

HONG KONG, 27 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette année, TERA-Award a attiré des innovateurs du monde entier et a fait exploser les records de participation des éditions précédentes, illustrant un élan mondial accru en faveur de solutions technologiques climatiques. L'appel à candidatures de ce concours autour de l'intelligence énergétique a été cloturé début avril. 785 demandes ont été soumises, provenant de 76 régions et pays différents, soit le record ultime de ses quatre années d'existence.

Ces chiffres impressionnants reflètent une mosaïque d'innovations déclinée en six catégories, avec les énergies renouvelables en tête de file. Les candidats ont soumis des idées relatives aux carburants verts, à la technologie de l'hydrogène, aux systèmes énergétiques intelligents et à l'infrastructure durable, qui visaient toutes à répondre aux challenges énérgétiques les plus pressants à l'échelle du globe.

« Nous constatons une convergence internationale remarquable autour de l'innovation énergétique, » a déclaré Alan Chan, président exécutif du Comité d'organisation du TERA-Award. « Ce rebond de participation confirme que le TERA-Award est devenu une plateforme internationale d'identification et de favorisation des solutions énergétiques de demain. »

La portée internationale de ce concours s'est considérablement accrue. Les États-Unis représentaient 12,5 % des candidatures, contre 6,2 % et 8,7 % pour le Royaume-Uni et l'Inde respectivement. Les candidatures venant de Chine continentale (18,1 %) et de Hong Kong (5,5 %) sont restées importantes, mais la hausse des candidatures venant d'Europe, du Moyen-Orient et des Amériques indique la nature internationale de l'ecosystème de l'innovation énergétique.

Outre son premier prix de 1 million de US$, le TERA-Award a fait ses preuves en matière de transformation des idées en réalité commerciale. Un ancien participant, i2Cool, a récemment clôturé le financement de sa série A, grâce au soutien de Towngas, organisateur du concours. Ses peintures réfrigérantes sans électricité sont désormais présentes à l'international, démontrant que l'impact de TERA-Award va au-delà d'une simple reconnaissance.

De même, Luquos Energy a bénéficié du soutien de Towngas après avoir participé au concours, afin de développer son système de batterie à flux à base de souffre. Un projet de présentation est actuellement en cours à Shenzhen. Ces exemples illustrent la manière dont TERA-Award impulse les solutions du laboratoire au marché.

Passons désormais à la phase de jugement, dirigée par le professeur Cui Yi, un scientifique en science des matériaux renommé de l'Université de Standford. Le panel d'experts évaluera les candidatures en se basant sur l'innovation technologique, la viabilité commerciale, l'évolutivité et l'impact mondial potentiel.

Les vainqueurs seront annoncés en juillet 2025, mais pour beaucoup de participants, la vraie récompense va au-delà de l'aspect financier. Le TERA-Award, habilité par Full Vision Capital, offre aux meilleures équipes une ouverture vers les leaders du secteur, les investisseurs potentiels et les partenaires stratégiques : des ressources souvent plus précieuses que le financement en lui-même.

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter :

The Hong Kong and China Gas Company Limited (Towngas)

Tél : +852 2963 3493

Email : cad@towngas.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/514007ad-2257-4658-a9e5-c24870dd9fb1

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.