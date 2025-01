Scrum México Impulsa la Capacitación Ágil con User Story Mapping

User Story Mapping es una técnica que ayuda a los equipos a visualizar el trabajo desde la perspectiva del usuario final

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, January 23, 2025 / EINPresswire.com / -- Scrum México, líder en formación y certificación ágil en el país, ha anunciado su curso online " User Story Mapping Certified ", dirigido por la experimentada trainer Vanessa Amaya. Este curso de mapeo de historias de usuario está diseñado para mejorar las prácticas de planeación y colaboración en equipos ágiles, enfocándose especialmente en el marco de trabajo Scrum.El "User Story Mapping" es una técnica esencial que ayuda a los equipos a visualizar el trabajo desde la perspectiva del usuario final, lo cual es crucial para la creación de productos exitosos y centrados en el cliente. Este curso se ofrece en modalidad completamente online, permitiendo a los participantes de cualquier parte del mundo acceder a una capacitación de primer nivel sin salir de casa.Objetivos y Beneficios del CursoLos participantes aprenderán a facilitar la transición de la visión del producto a la creación tangible, mediante técnicas efectivas que incluyen:• Creación y organización de historias de usuario para mejorar la comunicación dentro del equipo.• Desarrollo del Customer Journey para maximizar el retorno de inversión a corto plazo.• Identificación del Producto Mínimo Viable (MVP) para priorizar las características más valiosas.• Planeación y gestión de iteraciones o Sprints y manejo efectivo del backlog.Además, se enseñarán técnicas de priorización para manejar eficazmente las demandas urgentes y la gestión continua del backlog, habilidades cruciales en cualquier entorno ágil.Dirigido a Profesionales ÁgilesEl curso de User Story Mapping está especialmente diseñado para Product Owners, Analistas de Negocio, Scrum Masters, Gestores Comerciales, Líderes de Equipo, Desarrolladores, Product Managers, Freelancers y cualquier profesional involucrado con el levantamiento y dimensionamiento de requerimientos en proyectos ágiles.Acerca de la InstructoraVanessa Amaya, con 19 años de experiencia en el sector, ha ayudado a innumerables equipos y empresas a mejorar sus prácticas de análisis y colaboración. Su experiencia abarca desde desarrollo de software hasta marketing y operaciones. Vanessa es también docente en la UNAM y co-fundadora de la Comunidad de Aprendizaje Business Analysis Samuráis.Material y CertificaciónEl programa incluye material digital, ejercicios prácticos y la oportunidad de ganar SEUs para renovar certificaciones de ScrumAlliance. Los participantes también recibirán una certificación oficial digital avalada por Scrum México.Las inscripciones ya están abiertas y los interesados pueden registrarse a través del sitio web de Scrum México.Sobre Scrum MéxicoScrum México es una organización líder en capacitación, certificación y acompañamiento en habilitación de modelos, prácticas y herramientas ágiles en el mercado hispano, principalmente en su país de origen: México. A través de su enfoque innovador, Scrum México ha ayudado a decenas de miles de profesionales y empresas a integrar prácticas ágiles que mejoran su desempeño, capacidad de adaptación y colaboración. Scrum México cuenta con los mejores trainers: profesionales, con experiencia, capacidades didácticas, y líderes en la comunidad ágil de América Latina.Para obtener más información sobre User Story Mapping, o para inscribirte a cursos mencionados, visita https://scrum.mx/user-story-mapping o contacta a nuestro equipo para obtener detalles sobre modalidades y horarios.

