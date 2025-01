Scrum México Comparte Cómo Mejorar la Eficiencia de Equipos con el Método Kanban

Aprende Método Kanban con Scrum México

Scrum México presenta su oferta de cursos certificados en el Método Kanban, diseñados para optimizar la gestión de proyectos y mejorar la productividad.

CIUDAD DE MEXICO, CDMX, MEXICO, January 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Scrum México , líder en transformación ágil en el mercado hispano, anuncia su oferta de cursos especializados en el Método Kanban , una opción para mejorar la eficiencia y la gestión de proyectos en organizaciones.¿Qué es Kanban?Originado en la década de 1950 por Toyota, Kanban es un método visual para gestionar el trabajo de manera eficiente, permitiendo a las organizaciones optimizar sus procesos y mejorar la entrega de valor a sus clientes. Este enfoque se basa en la visualización del flujo de trabajo, la limitación del trabajo en progreso y la mejora continua, adaptándose a las necesidades específicas de cada equipo y organización.Beneficios de Implementar Kanban• Reducción del Tiempo de Entrega: Las organizaciones que han adoptado Kanban han experimentado una disminución del 60% en el tiempo de entrega de proyectos.• Incremento de la Productividad: Se ha observado un aumento del 80% en la productividad de los equipos que implementan Kanban, gracias a una mejor gestión del flujo de trabajo y la capacidad de respuesta a las demandas del mercado.• Mejora en la Predictibilidad: Kanban permite alcanzar una predictibilidad del 95% en la entrega de proyectos, facilitando la planificación y satisfacción de las expectativas de los clientes.Cursos de Kanban en Scrum MéxicoScrum México ofrece una variedad de cursos certificados por Kanban University, diseñados para adaptarse a diferentes niveles de experiencia y necesidades organizacionales:• Team Kanban Practitioner (TKP): Ideal para quienes desean iniciarse en el mundo de Kanban, este curso proporciona los fundamentos necesarios para comenzar a implementar el método en equipos de trabajo.• Kanban System Design (KSD): Enfocado en el diseño de sistemas Kanban, este curso profundiza en la creación de flujos de trabajo eficientes y adaptados a las necesidades específicas de cada organización.• Kanban System Improvement (KSI): Dirigido a quienes buscan mejorar y escalar sistemas Kanban existentes, este curso ofrece herramientas avanzadas para la optimización continua de procesos.Sobre Scrum MéxicoScrum México es una organización líder en capacitación, certificación y acompañamiento en habilitación de modelos, prácticas y herramientas ágiles en el mercado hispano, principalmente en su país de origen: México. A través de su enfoque innovador, Scrum México ha ayudado a decenas de miles de profesionales y empresas a integrar prácticas ágiles que mejoran su desempeño, capacidad de adaptación y colaboración. Scrum México cuenta con los mejores trainers: profesionales, con experiencia, capacidades didácticas, y líderes en la comunidad ágil de América Latina.Para obtener más información sobre el Método Kanban, o para inscribirte a cursos mencionados, visita https://scrum.mx/kanban o contacta a nuestro equipo para obtener detalles sobre modalidades y horarios.

