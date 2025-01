华盛绿智有限公司与KAR集团携手在巴林建立 符合环境、社会和治理标准的IONPAINT®生产基地

坐姿(从左至右):华盛绿智有限公司主席马观盛 先生, KAR集团主席Dr. Khalid Abdul Rahim博士签署谅解备忘录(MoU),共同建立符合符合环境、社会和治理标准的Ionpaint®生产设施于巴林。 站姿(从左至右):华盛绿智有限公司的何绍闻 先生、Ionpaint®马来西亚驻巴林大使谢志立(H.E. Shazryll Zahiran)以及KAR集团的林书贤 先生见证了这一历史性的签署,标志着马来西亚与巴林之间经济联系进一步加强,同时推动区域可持续发展努力。 从左至右:KAR集团的林书贤 先生、KAR集团主席Dr. Khalid Abdul Rahim博士、Ionpaint®马来西亚驻巴林大使谢志立(H.E. Shazryll Zahiran)、华盛绿智有限公司主席马观盛 先生。 华盛绿智有限公司与KAR集团的合作代表了双方在可持续发展和创新方面的共同承诺,符合巴林2030愿景和马来西亚NIMP 2030规划。此项合作旨在将符合环境、社会和治理标准的Ionpaint®产品引入中东市场,同时加强两国经济联系,推动区域可持续发展目标的实现。 从左至右:华盛绿智有限公司的何绍闻 先生、Ionpaint®马来西亚驻巴林大使谢志立(H.E. Shazryll Zahiran)、华盛绿智有限公司主席马观盛 先生、KAR集团主席Dr. Khalid Abdul Rahim博士,以及KAR集团的林书贤 先生,共同庆祝华盛绿智有限公司与KAR集团签署谅解备忘录(MoU)。 该协议为在巴林建立先进的Ionpaint®生产设施奠定了基础,推动符合环境、社会和治理标准的生产,并加强马来西亚与巴林之间的经济联系,同时为该地区的可持续发展目标作出贡献。

我们很自豪与KAR集团携手,将符合环境、社会和治理标准的Ionpaint®产品引入中东市场,支持巴林的环保目标,并推动该地区的可持续发展。” — 马观盛

KUALA LUMPUR, MALAYSIA, January 24, 2025 / EINPresswire.com / -- 华盛绿智有限公司(MCW),马来西亚可持续涂料技术的先驱,已与巴林的KAR集团达成合作,共同建立一座先进的Ionpaint生产设施。此项谅解备忘录(MoU)于2025年1月9日签署,签署仪式由马来西亚驻巴林大使谢志立(H.E. Ambassador Shazryll Zahiran)见证。这一举措与巴林的2030愿景高度契合,巴林愿景注重减少碳排放、采用环保做法,同时也与马来西亚的《国家工业发展规划2030》(NIMP 2030)相符,该规划强调推动经济复杂性、实现净零排放,并加强全球竞争力的制造能力。华盛绿智有限公司与KAR集团携手,通过推出符合环境、社会和治理标准并具备可持续性的Ionpaint产品,共同迈出了朝向区域更可持续未来的历史性一步,充分体现了可持续发展原则。Ionpaint因其创新性和环保领导力而获得认可,荣获马来西亚绿色建筑委员会(MGBC)颁发的最佳绿色产品与技术奖,并得到全球绿色建筑委员会的认可。此外,它还获得了日本离子研究与应用协会(JAIRA)、瑞士SGS、中国CMA、香港HKPC及新加坡绿色标签等多个国际认证,进一步彰显其全球环保资质。华盛绿智有限公司创始人马观盛 先生表示:“我们很自豪与KAR集团携手,将符合环境、社会和治理标准的Ionpaint产品引入中东市场,支持巴林的环保目标,并推动该地区的可持续发展。”他补充道:“与KAR集团主席Dr. Khalid Abdul Rahim的合作,展示了马来西亚创新为巴林2030愿景作出贡献的潜力,同时加强了我们两国之间的经济联系。我们希望这一合作能够激励更多马来西亚企业家探索在巴林及中东地区的机会。”这一合作凸显了像华盛绿智有限公司这样的马来西亚中小企业在全球舞台上推动创新与可持续发展的日益重要角色。得益于鼓励合作与技术进步的支持性生态系统,华盛绿智有限公司展示了战略合作伙伴关系如何将国家目标转化为具有影响力的解决方案。像NIMP 2030这样的倡议为中小企业提供了坚实的基础,使其能够拓展业务,同时为更广泛的可持续发展目标做出贡献。先进的Ionpaint生产设施将采用前沿的IONTECH纳米技术,该技术环保材料采购自德国、日本和澳大利亚。通过生产具有空气净化功能、能消除有害污染物的涂料,该设施将提升区域空气质量,同时遵循全球绿色制造标准。欲了解更多信息,请浏览 www.ionpaint.com.my ### 完结###媒体垂询,请联系:Jordan Long执行顾问兼总监,TQPR马来西亚jordanl@tqpr.com关于华盛绿智有限公司华盛绿智有限公司成立于2017年,是绿色和健康涂料制造领域的领先企业,总部位于马来西亚槟城,并在吉隆坡设有生产工厂。其研发总部位于日本东京涩谷,致力于环保涂料和负离子技术的创新。华盛绿智有限公司获得ISO9001和ISO14001认证,并获得众多国际认证,包括日本离子研究与应用协会(JAIRA)、Amcen Lab Sdn Bhd(AMCEN)、Eurofins Scientific、新加坡环境委员会(SEC)、瑞士SGS及广州中国国家分析中心等机构的认证。关于IonpaintIonpaint是华盛绿智有限公司开发的获奖产品,结合了先进的纳米技术与可持续材料,生产具有空气净化功能的涂料。该产品荣获马来西亚绿色建筑委员会(MGBC)颁发的最佳绿色产品与技术奖,并因其能够消除污染物、减少碳排放并改善生活环境质量而在全球范围内得到认可。

