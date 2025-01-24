华盛绿智有限公司与KAR集团携手在巴林建立 符合环境、社会和治理标准的IONPAINT®生产基地

坐姿（从左至右）：华盛绿智有限公司主席马观盛 先生, KAR集团主席Dr. Khalid Abdul Rahim博士签署谅解备忘录（MoU），共同建立符合符合环境、社会和治理标准的Ionpaint®生产设施于巴林。 站姿（从左至右）：华盛绿智有限公司的何绍闻 先生、Ionpaint®马来西亚驻巴林大使谢志立（H.E. Shazryll Zahiran）以及KAR集团的林书贤 先生见证了这一历史性的签署，标志着马来西亚与巴林之间经济联系进一步加强，同时推动区域可持续发展努力。

从左至右：KAR集团的林书贤 先生、KAR集团主席Dr. Khalid Abdul Rahim博士、Ionpaint®马来西亚驻巴林大使谢志立（H.E. Shazryll Zahiran）、华盛绿智有限公司主席马观盛 先生。 华盛绿智有限公司与KAR集团的合作代表了双方在可持续发展和创新方面的共同承诺，符合巴林2030愿景和马来西亚NIMP 2030规划。此项合作旨在将符合环境、社会和治理标准的Ionpaint®产品引入中东市场，同时加强两国经济联系，推动区域可持续发展目标的实现。