Schweizer Online-Whiteboard Collaboard integriert KI zur Digitalisierung von Fotoprotokollen

Collaboard bringt KI-gestützte Digitalisierung von Fotoprotokollen – für effizientere Nachbereitung und nahtlose hybride Zusammenarbeit.

Mit KI ermöglicht das Online-Whiteboard Collaboard, Ergebnisse von Workshops direkt zu digitalisieren. Ideen auf Fotoprotokollen werden so einfach in digital bearbeitbare Notizen umgewandelt.” — Michael Görög

ZüRICH, SWITZERLAND, February 19, 2025 / EINPresswire.com / -- Collaboard, eine der führenden Online-Whiteboard -Lösungen, integriert eine innovative KI-Funktion, die analoge Fotoprotokolle effizient in digitale Formate überführt. Diese bahnbrechende Neuerung erleichtert die Nachbereitung von Workshops und Meetings und optimiert die Zusammenarbeit in hybriden Arbeitsumgebungen.Mit der neuen Funktion können Nutzer Fotos von physischen Pinnwänden oder Flipcharts direkt in Collaboard hochladen. Die integrierte KI-Technologie erkennt handgeschriebene Notizen auf Moderationskarten und konvertiert sie automatisch in digitale Haftnotizen auf dem Online-Whiteboard. Diese digitalen Notizen sind durchsuchbar, editierbar und lassen sich nahtlos in bestehende digitale Workflows integrieren – ein entscheidender Vorteil für Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Behörden.„Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz ermöglichen wir es, die Ergebnisse von Präsenz-Workshops direkt in die digitale Welt zu übertragen. So bleiben wertvolle Ideen nicht in Fotoprotokollen verborgen, sondern können aktiv weiterentwickelt werden“, erklärt Michael Görög, Co-Founder von Collaboard.Brücke zwischen analoger und digitaler ZusammenarbeitDie Digitalisierung von Fotoprotokollen ist in Zeiten hybrider Arbeitsmodelle von besonderer Bedeutung. Sie stellt sicher, dass alle Teammitglieder – unabhängig von ihrem Standort – jederzeit Zugriff auf aktuelle Informationen haben und effektiv zusammenarbeiten können.„Mit dieser Funktion bieten wir unseren Nutzern eine echte Brücke zwischen analoger und digitaler Zusammenarbeit. Dies ist ein entscheidender Schritt, um moderne Arbeitsweisen noch effizienter zu gestalten“, ergänzt Michael Görög.Sicherheit und Datenschutz auf höchstem NiveauCollaboard zählt zu den sichersten und innovativsten Online-Whiteboard-Lösungen auf dem Markt. Teams weltweit nutzen die Plattform für Echtzeit-Kollaboration, kreative Ideensammlungen und visuelle Projektplanung. Besonders geschätzt wird Collaboard in Branchen mit hohen Datenschutzanforderungen, darunter öffentliche Verwaltungen, Unternehmen mit sensiblen Daten und Bildungseinrichtungen.Als Schweizer Unternehmen erfüllt Collaboard die strengsten Datenschutzbestimmungen der Schweiz und der EU. Nutzer haben die Wahl zwischen der Cloud-Variante, einer On-Premises-Lösung oder dem Betrieb in einer privaten Cloud, um höchste Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.Beta-Start Anfang 2025Die neue KI-Funktion ist als Beta-Version verfügbar und unterstreicht Collaboards kontinuierliches Engagement für Innovation und digitale Zusammenarbeit.Über CollaboardCollaboard ist ein Produkt der IBV Informatik, Beratungs- und Vertriebs AG (IBV), einem familiengeführten Schweizer KMU mit Sitz im Knonaueramt. Seit 1981 entwickelt IBV hochwertige Softwarelösungen und gilt als Pionier in der IT-Branche. Mit über 45 Jahren Erfahrung steht IBV für Schweizer Qualität, Präzision und Innovation – Werte, die in Collaboard einfließen und die digitale Zusammenarbeit auf das nächste Level heben.

