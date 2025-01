Siete años de impacto: Cómo SEI está transformando la sostenibilidad en América Latina

Las transiciones implican cambios profundos, y el cambio siempre es un desafío para el ser humano. La crisis climática demuestra cómo el consumo desenfrenado a nivel personal y nacional genera consecuencias negativas para toda la sociedad. En América Latina, SEI contribuye a las transiciones necesarias con planes de adaptación al cambio climático y herramientas para monitorear fenómenos como la migración climática. También apoyamos la transición productiva mediante estrategias sostenibles, como la bioeconomía, el ecoturismo, la agricultura regenerativa y los sistemas alimentarios sostenibles. La transición energética, uno de los mayores retos y oportunidades, requiere aumentar el financiamiento público y privado para renovar redes con fuentes renovables, innovar en tecnologías como el hidrógeno verde, reducir costos de energía y avanzar hacia economías limpias, sin dejar a nadie atrás. SEI apoya estas transiciones con conceptos clave, redes de diálogo, investigación aplicada y alianzas estratégicas con actores de la región.

