Primer Sistema de Inteligencia Artificial con LiDAR para la Monitorización del Flujo de Pasajeros en Estaciones de Tren

Outsight, SICE y FGV lanzan una iniciativa basada en LiDAR para monitorear el flujo de pasajeros en estaciones ferroviarias con tecnología 3D.

ALICANTE, SPAIN, January 23, 2025 / EINPresswire.com / -- Outsight, empresa líder en tecnología de Percepción en 3D (Inteligencia Artificial Espacial), en colaboración con SICE, multinacional líder en integración de tecnologías para la gestión de infraestructuras públicas , y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), han lanzado una iniciativa basada en tecnología LiDAR para la monitorización del flujo de personas en estaciones ferroviarias.Esta prueba piloto, desarrollada en la estación subterránea de tranvía Luceros en Alicante, representa un avance en el sector ferroviario al introducir una solución de alta precisión para la gestión de estaciones y la mejora de la experiencia de los pasajeros. La estación de Luceros, una de las más concurridas de la red de FGV, se caracteriza por su diseño subterráneo y un flujo constante de usuarios diarios.El proyecto usa un nuevo tipo de Inteligencia Artificial en 3D con sensores LiDAR instalados en la estación para recopilar datos clave. La tecnología LiDAR es un sistema que utiliza láseres para medir distancias, crear mapas tridimensionales y detectar movimiento de forma anónima. Permite recopilar datos detallados sobre la ocupación y movimiento dentro de la estación; creando así un gemelo digital 3D en tiempo real. Los operadores del sistema podrán verificar las zonas con mayor acumulación de personas e identificar tiempos de espera en cada área, lo que ayuda a entender los momentos de mayor demanda y planificar mejor los recursos.“Gracias a la precisión de nuestros algoritmos de inteligencia artificial 3D, basados en tecnología LiDAR, podemos ofrecer información en tiempo real que facilita la toma de decisiones operativas,” explicó Diego García de Paredes, Director Regional de Ventas en Outsight.Además, esta solución monitoriza los flujos de entrada y salida de pasajeros, proporcionando un análisis detallado del comportamiento en diferentes momentos del día. También analiza la densidad de ocupación para detectar cuellos de botella y proponer mejoras que optimicen la circulación de los usuarios. El sistema permite observar y gestionar las colas generadas tanto en la compra manual como en las máquinas automáticas de billetes, reduciendo así el tiempo de espera y mejorando la experiencia del usuario.Raul Sánchez-Biezma Diaz, Director de Negocio en SICE , destacó: “La flexibilidad y escalabilidad de esta tecnología nos abre la puerta para aplicarla en una amplia variedad de entornos, desde estaciones ferroviarias hasta terminales de transporte intermodal en toda Europa. Esta solución no solo mejora la gestión actual, sino que redefine cómo diseñaremos y operaremos las infraestructuras del futuro, sentando las bases para un transporte más inteligente, sostenible y conectado.”El sistema se integra con herramientas avanzadas para predicción de flujos, simulaciones en tiempo real y creación de gemelos digitales, sentando un precedente para otras redes de transporte.El uso de la tecnología LiDAR garantiza datos anónimos, precisos y en tiempo real, cumpliendo estrictamente con las normativas de privacidad y reforzando la confianza de los usuarios. Por su capacidad de adaptarse a diferentes escenarios, esta innovación establece un modelo tecnológico que puede extenderse a otras estaciones de ferrocarriles, tranvías y andenes en España y Europa.La prueba tendrá una duración de entre 3 y 4 meses, tiempo en el cual se evaluará su impacto en la gestión de pasajeros y se generarán informes detallados para FGV. Estos datos servirán para identificar áreas de mejora y explorar nuevas colaboraciones que expandan el uso de esta tecnología en otras infraestructuras inteligentes.Acerca de Outsight:Las soluciones de software de Outsight rastrean y digitalizan el movimiento de personas y vehículos mediante datos LiDAR en 3D.Los operadores de centros de transporte, incluidos aeropuertos, estaciones de tren, instalaciones deportivas, infraestructuras viarias y emplazamientos industriales, ahora pueden acceder a datos de Inteligencia Espacial precisos y anónimos para mejorar las operaciones, optimizar la experiencia de los visitantes y aumentar la seguridad.Acerca de FGV:Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana opera metro, tren y tranvía en la Comunidad Valenciana, conectando a millones de pasajeros cada año con su red de más de 290 km. Su compromiso con la innovación los posiciona como líderes en modernización ferroviaria.Acerca de SICE:SICE es una empresa multinacional líder en integración de tecnologías para la gestión de infraestructuras públicas. Con más de 100 años de historia, se ha convertido en referente internacional en las áreas de transporte, movilidad y servicios urbanos inteligentes, ITS, túneles, peaje, gestión del agua, seguridad e ingeniería civil. Ofreciendo una visión transversal que incluye todas las fases del proyecto: consultoría, ingeniería, implantación, mantenimiento y explotación, SICE desarrolla soluciones y aplicaciones integradas de última generación basadas en tecnologías data science e inteligencia artificial.

