Polski Raport o Startupach Kreatywnych 2025: Przełomowa Współpraca Prezentująca Polski Ekosystem Kreatywnych Technologii

CRPK i Fuelarts łączą siły, tworząc pierwszy kompleksowy raport o polskich startupach kreatywnych – premiera w marcu 2025 r.

Ten raport nie tylko pokazuje, gdzie jesteśmy, ale wyznacza kierunki, w których możemy wspólnie iść, aby polskie przemysły kreatywne stały się liderem na światowej scenie.” — Aleksandra Szymańska, Dyrektorka, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych.

WARSZAWA, MAZOWIECKIE, POLAND, January 23, 2025 / EINPresswire.com / -- Warszawa, Polska — Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych (CRPK) oraz Fuelarts z dumą ogłaszają nawiązanie współpracy w celu opracowania Polskiego Raportu o Startupach Kreatywnych 2025. To przełomowe przedsięwzięcie badawcze jest pierwszym kompleksowym raportem dedykowanym dynamicznie rozwijającemu się sektorowi kreatywnych technologii w Polsce, który ma na celu zainteresowanie interesariuszy zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.Polski Raport o Startupach Kreatywnych 2025 będzie dokumentem liczącym 80 stron, oferującym szczegółowe spojrzenie na tętniący życiem ekosystem kreatywnych technologii w Polsce. W raporcie znajdą się m.in.:- Inicjatywy edukacyjne wspierające rozwój talentów.- Programy wsparcia dla startupów wspierające innowacje.- Możliwości partnerstwa wspierające współpracę w 16 województwach Polski.Dodatkowo raport będzie zawierać szczegółowe wywiady z czołowymi postaciami sektora kreatywnych technologii — startupami, instytucjami edukacyjnymi, inwestorami i liderami opinii — oferując wnikliwy obraz wyzwań, możliwości oraz potencjału wzrostu w tym sektorze.Premiera raportu planowana jest na marzec 2025 roku, a współfinansowanie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreśla jego znaczenie jako kluczowego źródła wiedzy dla startupów kreatywnych, które chcą rozwijać i umacniać swoją działalność.„Polski Raport o Startupach Kreatywnych 2025 diagnozuje relację między kreatywnością a technologią w Polsce. Ten raport nie tylko pokazuje, gdzie jesteśmy, ale wyznacza kierunki, w których możemy wspólnie iść, aby polskie przemysły kreatywne stały się liderem na światowej scenie. To mapa przyszłości, której potrzebujemy, aby rozwijać innowacje i wzmacniać pozycję Polski w globalnej gospodarce kreatywnej.” — Aleksandra Szymańska , Dyrektorka, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych.„Tworząc ten raport wspólnie z CRPK, czerpaliśmy z naszych połączonych doświadczeń, aby opracować spostrzeżenia, które — jak wierzymy — znajdą odzwierciedlenie nie tylko w Polsce, ale także na rynkach międzynarodowych. Mamy nadzieję, że raport ten stanie się zarówno odzwierciedleniem kreatywnego potencjału Polski, jak i źródłem inspiracji do dalszego wzrostu i innowacji w globalnym krajobrazie Creative Tech.” — Denis Belkevich, Partner Zarządzający, Fuelarts.O Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych (CRPK)CRPK to wiodąca instytucja kulturalna wspierająca rozwój przemysłów kreatywnych w Polsce poprzez solidny system wsparcia publicznego. Inicjatywy CRPK obejmują zbieranie wiedzy, budowanie sieci kontaktów oraz promocję sektorów takich jak media audiowizualne, multimedia, gry (gamedev), wzornictwo (design), moda, rzemiosło artystyczne, muzyka i innowacje technologiczne. Budując synergię z innymi obszarami rozwoju, CRPK odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polskiego krajobrazu kreatywnego.O FuelartsFuelarts to amerykańska platforma inwestycyjna specjalizująca się w kreatywnych technologiach, znana z głębokiej wiedzy rynkowej, programów akceleracyjnych i raportów branżowych. Od 2019 roku Fuelarts znajduje się na czele ekosystemu technologii kreatywnych, publikując pięć globalnych raportów Art+Tech oraz dwa raporty niszowe — dotyczące ekosystemu startupów kreatywnych w Miami (we współpracy z BitBasel) oraz w Szwajcarii (z ZCCE). Denis Belkevich, Partner Zarządzający Fuelarts, to ekonomista sztuki, strateg kulturowy i wykładowca gościnny z zakresu Przedsiębiorczości Kreatywnej w Sotheby’s Institute of Art oraz Zurich Centre for Creative Economies (ZCCE). Ekspertyza Fuelarts w obszarach Web3 i AI wzmacnia ich zdolność do wspierania startupów kreatywnych technologii na całym świecie.W sprawach medialnych (zapytania w języku polskim) prosimy o kontakt:media@crpk.pl

