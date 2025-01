ConiferSoft förbereder Sveaskog och Smurfit Westrock för VIOL 3

ConiferSoft har levererat nya versioner av VACS och YardManager för att stödja Sveaskogs och Smurfit Westrocks övergång till VIOL 3 i maj 2025.

Det känns bra och positivt att vi nu kunnat skapa de första fakturorna till tre av våra kunder och att ha avräknat transporten till ansvarigt transportföretag på det första VIOL3-avtalsobjektet.” — Johanna Snell, Chef Virkesekonomi, Sveaskog

GOTHENBURG, VäSTRA GöTALAND, SWEDEN, January 23, 2025 / EINPresswire.com / -- ConiferSoft har arbetat nära Sveaskog för att implementera den uppgraderade versionen av VACS, vilket säkerställer smidig integration med det nya VIOL 3 -systemet. Sveaskog har påbörjat fasen Isolerad Affär #3 med fokus på flödet av råvaror från den egna skogen till industrin. Denna fas omfattar inmätningar för tre industrier, däribland Smurfit Westrock, som framgångsrikt startade i början av december 2024. Den första mätningen slutfördes den 5 december 2024, vilket signalerar den officiella starten av inmätningar gentemot VIOL 3-systemet.En milstolpe i samarbetet var utfärdandet av de första fakturorna och transportavräkningarna vilket skedde den 20 december 2024. Detta visar att ConiferSofts lösningar är redo att hantera de transaktioner som krävs och utgör ett delmål för att säkerställa att både Sveaskog och dess industriella partners är rustade för VIOL 3-övergången.Fasen Isolerad Affär #3 kommer att fortsätta under inledningen av 2025 för att möjliggöra finjustering och optimering av processerna. Detta bidrar till att förbereda Sveaskog och ConiferSoft för en bredare lansering av nya VACS-versionen för VIOL 3 i maj 2025, vilket stöder en effektivare, mer kompatibel och strömlinjeformad råvaruförsörjningskedja. YardManager redo för VIOL 3 i nära samarbete med Smurfit WestrockConiferSoft har framgångsrikt anpassat YardManager för att möta Biometrias VIOL 3 och dess nya standarder. YardManager, känt för sin positionsbaserade lagerstyrning för massa- och pappersbruk, erbjuder nu full kompatibilitet med VIOL 3, vilket säkerställer sömlös integration för branschens parter.Smurfit Westrocks Piteå-bruk övergick planenligt till det uppgraderade systemet i december 2024. Övergången belyser ConiferSofts roll i att leverera lösningar som håller jämna steg med branschens behov."Leveransen av YardManager till Smurfit Westrocks Piteå-bruk visar vårt engagemang för innovation och framgång för våra kunder", säger Jussi Kortelainen, Senior Product Manager på ConiferSoft. "Genom att anpassa våra produkter till VIOL 3, säkerställer vi att våra kunder är förberedda för branschens framtid."Om VIOL 3VIOL 3 är ett helt nytt affärssystem för skogsindustrin som ersätter VIOL 2, och som innefattar ett nytt användargränssnitt och förändrade arbetsprocesser. Biometria är en ekonomisk förening som ägs utav branschens parter och som har utvecklat och tillhandahåller VIOL 3. Dess införande markerar en betydande förändring, vilket framhäver behovet av avancerade lösningar som VACS och YardManager för att navigera övergången effektivt.Om SveaskogSveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av landets skogsmarker och ägs av svenska staten. Med fokus på hållbarhet förvaltar och nyttjar Sveaskog skogen för att leverera timmer, massaved, flis, och biobränsle till den svenska skogsindustrin och energisektorn.Om Smurfit Westrock PiteåSmurfit Westrock Piteå är Europas största kraftlinerbruk och Piteås största privata arbetsgivare med cirka 510 anställda. Bruket producerar över 700 000 ton kraftliner årligen, ett högkvalitativt papper av nyfiber som används för att tillverka wellpapp.Om ConiferSoftConiferSoft är ett svenskt mjukvaruföretag specialiserat på lösningar för skogs-, bioenergi- och pappersåtervinningsindustrin. Med ett arv av innovation som sträcker sig över 25 år, stödjer ConiferSoft idag mer än 400 organisationer globalt och anpassar sig kontinuerligt för att möta sina kunders växande behov.För mer information om ConiferSofts VIOL 3-lösningar, besök ConiferSofts webbplats

