DÍAS DE APRECIACIÓN: THE DOLPHIN COMPANY CELEBRA A LOS HÉROES DE LA COMUNIDAD

The Dolphin Company presenta “Días de Apreciación”, un homenaje a profesionales esenciales por su esfuerzo y dedicación.

En The Dolphin Company queremos reconocer la pasión y esfuerzo de quienes dedican su vida al servicio de los demás.” — Freddie Gómez, Director Comercial de The Dolphin Company.

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO, January 21, 2025 / EINPresswire.com / -- The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, presenta la iniciativa “Días de Apreciación”, una serie de jornadas especiales dedicadas a reconocer el esfuerzo y dedicación de diversas profesiones esenciales para nuestra comunidad. Los homenajeados podrán disfrutar de un día entero en los parques participantes con una promoción especial.“Días de apreciación” es una iniciativa creada para reconocer a profesiones clave como transportistas, militares, maestros, bomberos, personal de salud, policías y trabajadores del sector público, entre otros. La promoción ofrece una entrada gratuita al héroe de la comunidad, al llevar a un acompañante. Para hacer válida la promoción, es necesario realizar una reserva previa al call center de The Dolphin Company y deberá presentar una identificación oficial vigente que respalde su profesión en el día correspondiente. La primera edición de esta iniciativa, los días 25 y 26 de enero, estará dedicada a reconocer la labor de los transportistas de la ciudad, entre quienes se encuentran taxistas, conductores, conductores de carga, y todos aquellos que, a través de su trabajo en el transporte, contribuyen a la movilidad y bienestar de la población."En The Dolphin Company queremos reconocer la pasión y esfuerzo de quienes dedican su vida al servicio de los demás. Creemos que estas pequeñas acciones de agradecimiento generan grandes impactos en la vida de las personas. Esta iniciativa es un primer paso para reconocer a estos héroes de la comunidad que hacen una labor asombrosa día con día en beneficio de la población." comentó Freddie Gómez, Director Comercial de The Dolphin Company.A continuación, el calendario de los “Días de Apreciación”:FECHAS DE APRECIACIÓN EN PARQUES PARTICIPANTESEnero 25 y 26 – TransportistasFebrero 22 y 23 – MilitaresMayo 17 y 18 – MaestrosAgosto 23 y 24 – BomberosSeptiembre 06 y 07 – Día del Sector SaludNoviembre 01 y 02 – PolicíasDiciembre 06 y 07 – Trabajadores del Sector PúblicoParques participantes:Dolphin Discovery Isla Mujeres donde se encuentra el famoso nado con Delfines en Isla Mujeres , Parque Garrafón conocido por sus aguas cristalinas y snorkel en Cancún , el parque de diversiones en Guadalajara ,Selva Mágica y Aquaventuras.Con esta acción, The Dolphin Company honra a quienes día a día contribuyen al bienestar de la sociedad, brindándoles a su vez, momentos de agradecimiento y alegría.Acerca de The Dolphin Company:Por más de 28 años, The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, ha brindado ‘La experiencia de su vida’ a más de 21 millones de visitantes en sus más de 30 parques, hábitats de delfines y marinas, alrededor del mundo. Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece actividades emocionantes que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que sensibilizan a sus visitantes acerca de la importancia del bienestar animal. Para mayor información visite www.thedolphinco.com

